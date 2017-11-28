Assassin’s Creed Origins: глоток свежего воздуха

Байек из Сивы, один из последних членов ордена меджаев, призванных защищать Египет и фараонов, после смерти сына становится на путь мщения. Его враги — могущественные жрецы, чиновники и военачальники из окружения Птолемея XIII. Власть юного фараона оспаривает старшая сестра Клеопатра, и в Египте вот-вот разгорится гражданская война, а персональная вендетта Байека подольёт масла в её пламя.

Платформы: Xbox One, PS4, PC

Жанр: ролевой экшен

Разработчик: Ubisoft Montreal

Издатель: Ubisoft

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: текст и звук

Играли на: PS4

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Horizon Zero Dawn (2017)

В нынешнем году вселенная Assassin’s Creed отметила свой десятый день рождения. Из этих десяти лет только два года обходились без релиза новой части основной серии. По всей видимости, уж слишком часто звучали обвинения в том, что Ubisoft поставила выпуск новых игр на конвейер, так что к созданию следующей части компания решила подойти более основательно. И это принесло плоды — Origins стала для серии существенным шагом вперёд.

Пожалуй, важнейшее отличие Origins от предыдущих частей Assassin’s Creed — то, что это уже не чистокровный приключенческий экшен, а скорее ролевой боевик, в котором ощущается влияние третьего «Ведьмака». И дело не только в том, что в игре появилась полноценная система прокачки и теперь можно развивать героя, а также его оружие и снаряжение сообразно своему стилю игры. Создавая квесты и боевую систему, авторы Assassin’s Creed Origins, судя по всему, тоже ориентировались на похождения Геральта. Львиная доля заданий в игре, в том числе и побочных, отличается многоступенчатостью, разнообразием и очень неплохими сюжетами. Более того, нередко нас ждут целые цепочки квестов — стоит закончить одно приключение, как за ним тут же следует продолжение. По проработке историй местные задания всё же немного не дотягивают до уровня «Ведьмака», но вполне могут поспорить с квестами из Horizon Zero Dawn.

Сражения же в Assassin’s Creed Origins и вовсе ничуть не уступают битвам из двух вышеназванных игр. Разработчики не стали опираться на наследие предыдущих частей и создали новую боевую систему, в которой ключевое значение имеет дистанция поражения и скорость вашего оружия, а также положение персонажей относительно друг друга. Ещё никогда в Assassin’s Creed бои не были настолько динамичными, напряжёнными и интересными, как в Origins, — тем более что здесь хватает сложных противников и боссов, и игра постоянно подталкивает к тому, чтобы использовать весь арсенал оружия и все способности героя. Правда, из-за появления прокачки подчас возникают несколько курьёзные ситуации, когда Байек в принципе не может победить противника. Если враг на три-четыре уровня выше, атаки героя для него не страшнее комариных укусов, и даже подобравшись к такому недругу незаметно, меджай всего лишь слегка поцарапает его скрытым клинком. А сам этот противник прихлопнет того как муху — с одного точного удара.

Ещё никогда в Assassin’s Creed бои не были настолько динамичными, напряжёнными и интересными

Не меньше, чем сражения, порадовал и мир Assassin’s Creed Origins. Виртуальный Древний Египет эпохи последних Птолемеев потрясающе красив, огромен и весьма многообразен — нам предстоит посетить и жемчужину античного мира Александрию, и безжалостные пустыни, и древние гробницы. С последними, впрочем, связано одно из главных разочарований игры. В ранних частях серии нам не раз доводилось исследовать разнообразные подземелья, полные ловушек, сложных загадок и акробатических головоломок. Казалось бы, в игре про Древний Египет сам Амон-Ра велел их вернуть… Но на деле даже гробницы в величественных пирамидах Гизы очень скромны по размеру и легко проходятся за считаные минуты.

Некоторое разочарование вызывает и сюжет. Сама по себе история Байека достаточно интересна и драматична и неплохо показывает зарождение ордена ассасинов. Однако если в большинстве предыдущих частей судьбы главных героев были тесно переплетены с важными историческими событиями, то здесь эта связь очень слаба. Разработчики поместили действие игры в очень интересную эпоху, но толком не раскрыли её потенциал. Даже такие выдающиеся личности, как Цезарь, Помпей и Клеопатра, появляются в считаных эпизодах, и это очень обидно.

Итог: с выходом Assassin’s Creed Origins серия получила нововведения, в которых давно нуждалась. И пусть игра не лишена недостатков, она заслуживает внимания и внушает веру в будущее серии.

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