Девочка Галли — дочь великого воина Арамуса. Когда-то он бесследно исчез, оставив в память о себе пару магических перчаток — артефакты небывалой силы. С тех пор Галли пытается его разыскать, а помогают ей в этом воин-телохранитель Гаррисон, боевой голем Калибретто, хитрый волшебник Нолан и лихая разбойница Моника. Планы героев срываются, когда их дирижабль терпит крушение на неизведанных островах.

Жанр: ролевая игра

Разработчик: Airship Syndicate

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: текст и звук

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Играли на: PC

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Апрель 1998 года. Молодой и преуспевающий автор комиксов Джо Мадурейра, уставший создавать одни и те же сюжеты про супергероев в трико, выпускает комикс своей мечты — Battle Chasers. Мрачная фэнтезийная история, пронизанная духом приключений и выполненная в нарочито гротескном стиле, запала в душу многим читателям, вот только сюжет оборвался на полуслове — в 2001-м Мадурейра бросил комиксы и пошёл делать видеоигры. Много лет он размышлял над тем, чтобы вернуться в любимую вселенную, и недавно ему это удалось. В 2015 году студия запустила на Kickstarter проект Battle Chasers: Nightwar, который привлёк более 850 тысяч долларов при заявленной сумме в полмиллиона.

Трудно сказать, за что именно фанаты так полюбили оригинальный комикс. Кроме стильного рисунка и сносного экшена, Battle Chasers мог предложить разве что плоских персонажей и непритязательный сюжет, закончившийся мощным клиффхэнгером. Знакомиться с ним перед игрой совершенно не обязательно — в самом начале игроку и так всё расскажут и покажут.

В мире Battle Chasers: Nightwar причудливо переплетаются технологии и магия. Стилистически он очень напоминает Warcraft и Torchlight. Манера рисунка и анимация всячески подчёркивают комиксный стиль игры: если воинский замах, то обязательно на пол-экрана, если творится магия, то обязательно с яркими спецэффектами, если появляется рыжая разбойница, то обязательно с большой грудью.

Действие игры разворачивается сразу после крушения дирижабля. Галли приходит в себя на таинственном острове и начинает искать своих друзей. Первыми спутниками в игре станут голем Калибретто и воин-телохранитель Гаррисон. У каждого из троицы — своя чётко определённая роль: голем усиливает и исцеляет союзников, боец наносит больше всего урона, а из девочки, как ни удивительно, вышел отличный «танк».

Весь геймплей выстроен вокруг трёх основных режимов. Самый «верхний» — глобальный, в котором персонажи путешествуют по карте острова. Мы изучаем местность, бродим по основным локациям и общаемся с торговцами, кузнецами и прочими NPC. То и дело на пути попадаются отряды противников, многие из которых сметаются на раз-два. Увы, опыта они почти не приносят, а вот «обойти» сражение обычно невозможно.

Режим подземелья — дань традициям классических ролевых игр. Он напоминает блуждания по комнатам с монстрами из Diablo или вышеупомянутой Torchlight. Здесь интересных взаимодействий намного больше: герои изучают дневники, обыскивают сундуки, решают загадки и пытаются не напороться на расставленные ловушки. Более того, добавляется немного тактического разнообразия: вот этого противника лучше тихонько обойти, а вот эту тварь можно спихнуть в ловушку. Все многоуровневые подземелья в игре генерируются случайным образом, а в конце партию ждёт мощный босс. Если «зачистка» показалась чересчур лёгкой, то перед входом в подземелье стоит выбрать «героическую» или «легендарную» сложность — награда за это будет соответствующая. Разбираться с подземельями помогают особые способности героев, предназначенные специально для этого режима. Например, голем Калибретто исцеляет за раз всех героев в отряде — отличное подспорье, если нет никакой возможности отдохнуть.

Режим битвы — «сердце» Battle Chasers: Nightwar, практически отдельная мини-игра. Сражения напоминают бои из JRPG или пошаговых стратегий вроде Disciples II. Никаких манёвров или передвижения: выбираем способность персонажа, цель атаки и смотрим красивую анимацию! Врагов попроще можно рубить, что называется, «одной кнопкой». А вот если противник встретился достойный, то придётся пораскинуть мозгами. Режим битвы умело интегрирован в режим подземелья. Скажем, ранение от ловушки не только нанесёт мгновенный урон команде в комнате, но ещё и будет отнимать здоровье в трёх последующих схватках.

Боевая система проработана на славу. У каждого персонажа есть пункты маны, которые тратятся на применение способностей. Мана восполняется только от зелий или отдыха, поэтому расходовать её нужно с умом. Здесь на помощь приходит шкала заряда. Она накапливается за счёт простых атак, но тратить её можно на способности вместо маны. Вокруг этого менеджмента и строится весь выбор на поле боя: атаковать сейчас, потратив драгоценную ману, или немного подождать, пока накопится заряд? С одной стороны, шкала энергии и комбинации различных способностей открывают тактический простор. С другой, стоит заучить пару эффективных последовательностей: с их помощью можно разносить большинство встреченных противников, пока у героев не откроются новые способности. Но даже если на пути встретился действительно трудный противник — а во второй половине игры таких будет немало, — гибели героев можно не опасаться. «Убитые» персонажи придут в себя после сражения, а если пала вся группа, то она отступит в город.

Чтобы эффективнее бить разбойников и чудовищ, нужно постоянно следить за новыми способностями героев и магическим гардеробом. Каждый персонаж развивается в двух направлениях: например, голему Калибретто доступны таланты в ветке «Артиллерия» (мощные дальнобойные атаки) и «Природа» (усиление и исцеление союзников). Поначалу бонусы от них не слишком впечатляют — ну кому сдался этот несчастный шанс критического удара в 2%? Но стоит скомбинировать эти таланты с подобранными артефактами, как эффективность партии сразу же возрастёт. Если подходящего снаряжения найти не удалось, можно попытать удачу в крафте, благо ингредиентов и компонентов хватает с лихвой.

Кроме привычного создания предметов, есть ещё пара дополнительных активностей вроде рыбалки и мини-квестов из бестиария. Первая ничем особо не удивляет: процесс обставлен весьма скучно — подгадывай дальность броска да кликай изо всех сил. А вот небольшие задания из монстрятника порадуют перфекционистов и любителей достижений. Уничтожьте 20 танков, и весь отряд получит +2% к защите. Вкупе с бонусами за снаряжение и таланты такие способности делают партию ещё эффективнее.

Сильно смущает, что порой Battle Chasers: Nightwar отправляет игрока ещё немного «погриндить», заставляя расправляться с десятками монстров. Иногда она это делает мягко, как с тем же бестиарием или «легендарными» подземельями, за которые сулят хорошую награду. А порой «гринд» просто неизбежен. Например, если вы долго путешествуете со сплочённым отрядом героев высокого уровня, а потом захотите поменять одного из бойцов, придётся потратить время и подтянуть его уровень, ведь неактивные персонажи здесь не прокачиваются.

Кроме того, в Battle Chasers: Nightwar не до конца выверен баланc. Частенько встречаются откровенно слабые противники, за которых дают жалкие крохи опыта. А иногда натыкаешься на высокоуровневых врагов, способных заметно потрепать группу. В такие моменты игра словно намекает: «Сходи-ка ещё немножечко погринди».

За многочисленными сражениями, исследованием подземелий и развитием героев практически не виден сюжет. Он здесь под стать первоисточнику, схематичный и прямолинейный. Почти никаких сюжетных поворотов и моральных выборов! Впрочем, разработчики сделали ставку на форму, а не на содержание, — а с формой здесь все в порядке.

Итог: ролевая игра в обёртке красочного комикса с увлекательными и продуманными пошаговыми сражениями. А вот по части сюжета она немного подкачала: куцые диалоги, банальная история и схематичные персонажи.

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