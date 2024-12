Обзор Beyond the Darkness: маленькие кошмары маленькой студии

Синопсис, который мы написали выше, даёт представление о сюжете, но никак не о самой игре. Её даже неловко оценивать при помощи общепринятых стандартов, потому что, как ни крути, это самый настоящий первый блин — вполне съедобный, но на любителя. Для небольшой российской инди-студии, которая буквально называется My Little Studio, это первый полноценный проект. Сейчас Beyond the Darkness можно купить в Steam, и если вам хочется внести вклад в российский инди-гейминг, сделать это, пожалуй, стоит. А вот будете ли вы потом в неё играть — уже совсем другая история.