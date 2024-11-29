Обзор Beyond the Darkness: маленькие кошмары маленькой студии

Девочка Милли бежит за укатившимся мячиком и внезапно оказывается в странном измерении. Вокруг вроде бы привычные вещи, но всё причудливо искажено, темнота пугает до смерти, а за каждой второй дверью поджидают жуткие монстры. Да и семья куда-то подевалась — в зловеще пустом доме нет ни мамы с папой, ни младшего брата. Вооружившись лампой, которая хотя бы на время рассеивает опасную тьму, Милли отправляется на поиски родных, а заодно пытается выяснить, что же всё-таки здесь произошло, и как выбраться из кошмарной реальности.

Синопсис, который мы написали выше, даёт представление о сюжете, но никак не о самой игре. Её даже неловко оценивать при помощи общепринятых стандартов, потому что, как ни крути, это самый настоящий первый блин — вполне съедобный, но на любителя. Для небольшой российской инди-студии, которая буквально называется My Little Studio, это первый полноценный проект. Сейчас Beyond the Darkness можно купить в Steam, и если вам хочется внести вклад в российский инди-гейминг, сделать это, пожалуй, стоит. А вот будете ли вы потом в неё играть — уже совсем другая история.

В тёмном-тёмном городе

Знатокам жанра ужасов уже хорошо знакомы основные клише хоррор-игр. Здесь авторы разыграли карту детских страхов — иногда этот приём может здорово нагнать жути при самом скудном инструментарии. Взять хоть Happy Game от Amanita Design: статичные экраны, примитивная анимация, зато потом какое-то время нужно отходить от липкого дискомфорта. У главной героини Beyond the Darkness, в отличие от той же Алисы МакГи, нет даже кухонного ножа, чтобы защититься. Тёмный дом, беспомощная маленькая девочка, страшные чудища — ну прямо-таки бинго для повышения тревожности. Увы, на практике это работает немного не так, как звучит.

Несмотря на наличие всех нужных атрибутов, игра не пугает. По крайней мере, трудно представить взрослого человека, который за всё прохождение вздрогнет хотя бы раз. Боится тут только сама Милли, а должно быть страшно не только персонажу, но и игроку.

Редко какой гейм-дизайнер сейчас удержится от того, чтобы внести в хоррор-игру долю психологизма. Есть она и здесь: героиня последовательно попадает в несколько локаций, где так или иначе была напугана в прошлом, и борется со своими страхами. Потеряться в магазине страшно, оказаться ночью в парке очень страшно, быть пойманным учителем за то, что ты таскаешь по школьным коридорам огромный фонарь, вообще запредельный уровень страха. Держите в голове, что страшно всё ещё Милли, а не нам, да и психологические проблемы девочки с финалом игры, в сущности, никак не связаны. В финале выясняется, что героиня оказалась там, где оказалась, совсем не потому, что чего-то боится. К концу какая-никакая картина всё же складывается, но есть нюанс: чтобы собрать сюжет воедино, до этого самого конца нужно дойти.

Всем выйти из сумрака

Дойти до конца Beyond the Darkness получится примерно за два-три часа. Это может стать тем ещё испытанием, но не из-за сложности головоломок и столкновений с врагами, а из-за того, как всё реализовано.

Основная игровая механика связана со светом. У Милли есть лампа, которую нужно регулярно подзаряжать, иначе наступит геймовер — прямо как в Don't Starve по ночам. Набирать свет можно из всех доступных источников — для выживания вообще из любых, для решения головоломок имеет значение ещё и цвет. Иногда цвета нужно смешивать, чтобы получить требуемый оттенок, — и этот бесхитростный процесс даже приносит некое удовольствие. В целом тут вопросов нет, кроме того, что сюжетно это никак не объяснено. С объяснениями тут в принципе дела обстоят неважно. Головоломки и способы прохождения локаций несложные по своей сути, но они не всегда интуитивно понятны. Поэтому порой нужно тратить время на растерянные блуждания взад-вперёд, а потом испытывать досаду от того, что всё оказалось куда проще, чем ты думал.

Противники здесь чаще всего проблем не вызывают. В основном достаточно просто пройти мимо них — либо подождать, пока они отвернутся, либо активировать ловушку, либо просто убежать. Сложности могут возникнуть только из-за неудобной камеры или огрехов левел-дизайна (здесь вообще много костылей, что в целом объяснимо), и в этом случае монстры вместо азарта вызывают раздражение. Манекены, кстати, выглядят довольно симпатично.

Камера тут фиксирована таким образом, что её можно поворачивать лишь вправо и влево, но не вверх и вниз. Из-за этого угол обзора постоянно ограничен, видно разве что кусок локации, и появляется дискомфортное ощущение, будто на затылок постоянно давит настырный взрослый и заставляет смотреть под ноги (и локти со стола лучше убрать).

Не узнаю вас в гриме

Начинающим авторам видеоигр, как и молодым режиссёрам, присуща одна черта. Это не плохо и не хорошо, но в дебютных проектах особенно сильно ощущается влияние более старших и опытных коллег. Здесь тоже можно загибать пальцы: кошмарная учительница из Little Nightmares, бабочки и общая стилистика из American McGee’s Alice, головоломка с лучами и кристаллами как в The Talos Principle, необходимость поддерживать свет в фонаре как в серии Amnesia, и так далее. Все эти элементы в целом работают, но не всегда гармонируют друг с другом и местами не хотят собираться в общую картину из-за своей разнородности.

И всё же некоторые локации выглядят вполне недурно для инди-проекта, а искажённые в угоду логике сна предметы даже создают аутентичную атмосферу. Правда, многие, если не все, изображения в игре сгенерированы искусственным интеллектом, и у игрока даже зачем-то есть возможность внимательно их рассматривать на отдельном экране. С учётом того, как брезгливо часть аудитории относится к нейросетям, решение, конечно, любопытное.

Иногда даже в вызывающе кустарных играх есть что-то, что притягивает аудиторию. Вряд ли серию Five Nights at Freddy’s можно назвать венцом гейм-дизайна, но это не помешало ей обрести культовый статус — в конце концов, игра была действительно страшная. То же самое можно сказать о Poppy Playtime и о десятках других игр, ставших популярными благодаря стримерам. Некоторые из них были так плохи, что даже хороши, над некоторыми можно было вдоволь посмеяться, а некоторые по-настоящему пугали, даже несмотря на стыдные текстуры и неуклюжие полигоны. С Beyond the Darkness ситуация получилась промежуточная. Она не настолько плоха, чтобы над ней потешаться без зазрения совести, и не настолько хороша, чтобы стать жемчужиной хоррор-инди. Если воспринимать её как задел на будущее, это задел скорее позитивный. Хотя мы когда-то безжалостно разругали за кривые механики биопанк-игру Scorn, а ведь художественный дизайн в ней был почти безупречный.

В сухом остатке получается, что поиграть в Beyond the Darkness, конечно, можно, особенно чтобы поддержать её разработчиков. У непритязательных игроков вопросов к ней будет меньше, а у детской аудитории их может не возникнуть вовсе: страшные чудища есть, серый волк имеется, красивые светящиеся бабочки в наличии. Остальные же пусть решают для себя, стоит ли непритязательный геймплей и временами симпатичный дизайн двух часов сражений с демонами дебютного проекта, худший из которых — неудобная камера.

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