«Орден гигантов»: плохое дополнение к великолепному «Индиане Джонсу»

MachineGames давно прославились великолепными базовыми играми и довольно посредственным дополнениями к ним — кроме The Old Blood к Wolfenstein, приличных DLC в их активе и не припомнить. Увы, «Орден гигантов» для Indiana Jones and the Great Circle только подтверждает правило. Это короткое, скучное и несбалансированное дополнение, которое не может воспроизвести достоинств оригинала. И что хуже всего — оно почти начисто лишено духа спилберговского приключения.

Жанр: приключения Разработчик: MachineGames Издатель: Bethesda Softworks Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: текст Платформы: PC, PS5 и XSXS Играли на: PC Похоже на: бледную тень оригинальной игры При этом начинается «Орден» достаточно бодро. Он весьма ловко встроен в основной сюжет и позволяет нам наконец-то попасть в папский особняк. Но эта приятная часть быстро заканчивается, запирая доктора Джонса сначала в подземных катакомбах, а потом и вовсе в римской канализации. Локации — первая серьёзная проблема: на фоне ГРОБНИЦ! ХРАМОВ! ДВОРЦОВ! оригинальной игры вонючие катакомбы — максимально проигрышная идея.

И плевать, что это происходит под Вечным Городом — по ходу дополнения нас пустят посмотреть всего на одну его улочку за всё прохождение. Геймеры за долгие годы повидали столько канализаций, что запихивать их ещё в одну — чистейшее дурновкусие. А уж писать про «римский сеттинг» и «посещение Колизея» на странице дополнения в Steam — вообще на грани надувательства.





От дополнения ждёшь новых механик, но тут наоборот — идёт урезание старых. Никакого сбора лекарств и покупки путеводителей — во всём «Ордене» нас ждёт три книги: две на бесполезные способности и одна открывающая на карте расположение всех коллекционных предметов. Артефакты — пожалуй, лучшее, что есть в дополнении: искать их по прежнему интересно, к каждому прилагается загадка плюс-минус на уровне оригинальной игры.

А вот ключевые сюжетные пазлы, коих четыре штуки, уже похуже. Похоже, в дополнение пошли те головоломки, что не прошли контроль качества для оригинальной игры. Вторая и третья (порядок их прохождения может меняться) — это уже настоящая духота. В одной надо отыскать незаметный предмет (привет, пиксель-хантинг!), а потом за ограниченное время переставлять детали конструкции, пока катится шарик. Поздравляю, у нас тут загадка не столько на подумать, сколько на побегать.

Во второй нужно поворачивать элементы специальным рычагом, следуя туманным описаниям. То ли перевод в этом месте не справился (оригинал на латыни, но пометки в дневнике переводили с английского), то ли авторы перемудрили, но зачастую вообще не ясно, что и куда вертеть. Спасибо хоть есть опция позволить самому Джонсу расписать решение в дневнике — здесь мне пришлось ею воспользоваться в первый и последний раз за прохождение «Великого круга». Ещё на одной проходной загадке я столкнулся с глюком — не отображалась сюжетная записка, спрятанная под бюстом. Она там по факту лежала, но невидимая — нашёл я её совершенно случайно, просто проверяя каждый угол комнаты от безысходности.

В целом осталось неприятное ощущение, что дополнение с помощью неоптимизированных загадок пытались искусственно затянуть. Ведь оно на самом деле крошечное — со всеми затупами и простукиванием стен в поисках тайников прохождение занимает максимум часов пять, ещё час-другой можно потратить на выбивание всех достижений.

Ещё один существенный минус — перед нами одиночное приключение, в котором мы обходимся без нахальной журналистки. На всё дополнение вообще один единственный NPC — отец Риччи, и то наше общение с ним сводится к коротким подай-принеси. Чтобы мы не померли от скуки, в комплекте к пастору идёт говорящий попугай. Складывается впечатление, что у Джонса больше диалогов на арене с финальным боссом дополнения, чем с этой парочкой. Финальная схватка несложная, но тоже затянутая — и после неё дополнение просто завершается, словно его оборвали на полуслове.

По части сражений «Ордену гигантов» тоже нечем удивить — к рядовым фашистам присоединяются ещё и сектанты, поголовно вооружённые дубинками. При этом нарративно нам их очень хотят показать солидной угрозой, ведь они пачками укладывают забредших в канализацию солдат. Но по факту они совершенно не опасные: ну что ребята с дубинками могут сделать вооружённому профессору археологии в узких коридорах? Даже когда под конец мы столкнёмся сразу с целым десятком, перед этой встречей нам дадут пару динамитных шашек. Правда, если вы зайдёте в дополнение с непройденной Гизой, то воспользоваться ими не сможете.

В итоге всё грустно — дух приключений из «Великого круга» в дополнении растерян практически полностью. Линейная структура, минимум контента и активностей, крайне неудачный выбор места действия — всё это оставляет ощущение разочарования. В «Ордене» нет и половины той любви, с которой сделана оригинальная игра. Сложно отделаться от мысли, что дополнение делали исключительно чтобы выдать хоть что-то обладателям Deluxe-издания. Если вы к ним не относитесь, покупать «Орден гигантов» не стоит.

Если вы ещё не прошли «Великий круг», тогда, наверное, DLC ещё можно попробовать — скучный филлер на три-четыре часа к концу прохождения основного сюжета забудется и общего впечатления наверняка не смажет. Но возвращаться в игру ради такой неаппетитной добавки определённо не стоит — как и тратить на неё деньги. Увы, у нас тот самый случай, когда рецензия пишется с целью предупредить: овчинка выделки не стоит, это лучше пропустить.

