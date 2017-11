Злобный монстр Боузер снова похитил принцессу Пич! И теперь его намерения более чем серьёзны: он собирается сыграть пышную свадьбу, а перед этим разорить все окрестные земли. Марио летит на воздушном корабле вслед за Боузером и попутно побеждает его прихвостней. И помогает ему в этом нелёгком деле живая кепка Кэппи.

Жанр: платформер

Разработчик: Nintendo

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: текст

Похоже на:

Super Mario 3D World (2013)

Yooka-Laylee (2017)

Игры часто хвалят, говоря, что в них вложена душа. В Super Mario Odyssey, помимо этой души, видна ещё и колоссальная работа. Все элементы игры отточили до совершенства — и они складываются в невероятно цельный и весёлый игровой процесс. Интересно будет всем, от маленьких детей до их усталых родителей, от казуалов до прожжённых гиков.

По сути Super Mario Odyssey — классический трёхмерный платформер. Марио бегает и прыгает по красочным локациям, лупит врагов своей чудо-кепкой, собирает монетки, дополнительные жизни и, главное, луны — топливо, без которого его корабль дальше не полетит. Действо нехитрое, но интересных мелочей здесь столько, что игра не перестаёт удивлять до самого финала. В первую очередь это заслуга Кэппи. Живая кепка не только летает и бьёт врагов, словно фрисби или бумеранг. Она позволяет Марио вселиться в атакованного монстра и воспользоваться его способностями. И это не просто оригинально, а необходимо для прохождения. Ведь живая ракета пролетит над пропастью, которую Марио не перепрыгнуть, а плавать куда удобнее, «ошляпив» рыбку — она, в отличие от героя, не рискует задохнуться. Существ, которыми можно управлять, в игре не один десяток, и, даже когда без их талантов можно обойтись, удержаться от того, чтобы их испробовать, просто невозможно.

Неподдельный восторг вызывает и совмещение трёхмерных и двухмерных пространств. Словно Линк в The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Марио может нырнуть в торчащую из стены трубу и оказаться внутри покрывающего эту стену рисунка. И тут игра превращается в старую добрую Super Mario Bros. с пиксельной графикой, вызывая слёзы ностальгии. Причём это не отдельная мини-игра, а часть общего геймплея. По стене пиксельный Марио может пробраться в места, куда другим способом не попадёшь. Хотя мини-игры в Super Mario Odyssey тоже есть. Марио может поучаствовать в разных гонках, решить ряд головоломок, сыграть в волейбол. И эти мелочи добавляют разнообразия и без того нескучному геймплею.

Приятное впечатление производят и локации. Леса и пустыни, мегаполис и загадочные руины сменяют друг друга, не успевая приесться и наскучить. Размер у них немаленький, но при этом они не кажутся пустыми. Куда бы ни забрёл Марио, там найдётся какое-нибудь добро или местный житель с парой забавных реплик. Подкачали разве что боссы. Тактика борьбы с ними очевидна с первого взгляда, и дать им отпор совсем не трудно. Super Mario Odyssey вообще крайне снисходительна к игрокам — контрольных точек здесь много, и после неудачного прыжка или стычки с толпой врагов не приходится бежать через половину карты. Вызов тут, как и у многих семейных платформеров, не в том, чтобы пройти игру, а в том, чтобы собрать все припрятанные монетки. На которые, в свою очередь, можно купить для Марио новые наряды. Новых сил одежда ему не придаёт, но смотрится здорово.

В Super Mario Odyssey можно играть вдвоём, поделив героев между игроками. В таком случае Марио всё так же бегает, прыгает и взаимодействует с окружающим миром, в то время как Кэппи разбирается с врагами и собирает предметы. Игру это немного упрощает, но радость от совместного прохождения не даёт этого заметить. К тому же дополнительных контроллеров игра не требует — каждому из игроков достаточно одного джой-кона. Однако совладать с камерой при такой схеме управления становится сложнее. Хотя она и при одиночной игре порой выдаёт не самые удачные ракурсы.

Звук и графика в Super Mario Odyssey на высоте. Яркая мультяшная картинка и живая мимика Марио и других героев радуют глаз — как и причудливый дизайн местных жителей, флоры и фауны. Удачным вышло и звуковое сопровождение, ненавязчивое, но приятное и атмосферное. И отдельно хочется поблагодарить Nintendo за талантливый перевод Super Mario Odyssey на русский язык. Даже дети смогут полностью погрузиться в атмосферу игры и посмеяться над каламбурами героев.

Итог: образцовый трёхмерный платформер с яркой графикой, большими и интересными уровнями, разнообразным игровым процессом и локальным мультиплеером. Игра вызывает целую гамму эмоций: ностальгию при прохождении двухмерных зон, любопытство при виде нового здания или существа, а главное — бесшабашную радость от странствия по волшебному миру и свершения маленьких подвигов.

Собери их всех! Можно не стараться собрать все сокровища на локации за один присест. Игра спокойно позволит вернуться в уже посещённые места и после финальных титров. Так будет даже лучше, ведь к этому времени Марио выучит несколько полезных трюков. Да и толку будет больше — собрав достаточно лун, можно открыть пару сложных бонусных локаций. Вот там-то любители хардкора смогут отвести душу и вспомнить, каково после смерти начинать уровень с самого начала. Слабонервным туда лучше не ходить.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.