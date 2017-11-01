Злобный монстр Боузер снова похитил принцессу Пич! И теперь его намерения более чем серьёзны: он собирается сыграть пышную свадьбу, а перед этим разорить все окрестные земли. Марио летит на воздушном корабле вслед за Боузером и попутно побеждает его прихвостней. И помогает ему в этом нелёгком деле живая кепка Кэппи.

Жанр: платформер
Разработчик: Nintendo
Издатель: Nintendo
Возрастной рейтинг: 6+
Перевод: текст
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Игры часто хвалят, говоря, что в них вложена душа. В Super Mario Odyssey, помимо этой души, видна ещё и колоссальная работа. Все элементы игры отточили до совершенства — и они складываются в невероятно цельный и весёлый игровой процесс. Интересно будет всем, от маленьких детей до их усталых родителей, от казуалов до прожжённых гиков.

По сути Super Mario Odyssey — классический трёхмерный платформер. Марио бегает и прыгает по красочным локациям, лупит врагов своей чудо-кепкой, собирает монетки, дополнительные жизни и, главное, луны — топливо, без которого его корабль дальше не полетит. Действо нехитрое, но интересных мелочей здесь столько, что игра не перестаёт удивлять до самого финала. В первую очередь это заслуга Кэппи. Живая кепка не только летает и бьёт врагов, словно фрисби или бумеранг. Она позволяет Марио вселиться в атакованного монстра и воспользоваться его способностями. И это не просто оригинально, а необходимо для прохождения. Ведь живая ракета пролетит над пропастью, которую Марио не перепрыгнуть, а плавать куда удобнее, «ошляпив» рыбку — она, в отличие от героя, не рискует задохнуться. Существ, которыми можно управлять, в игре не один десяток, и, даже когда без их талантов можно обойтись, удержаться от того, чтобы их испробовать, просто невозможно.

Super Mario Odyssey

Подчинив себе рыбку, можно спокойно плавать под водой и наслаждаться красотами. Может, графика в Super Mario Odyssey и не опережает время, зато проработана она до мельчайших деталей

Неподдельный восторг вызывает и совмещение трёхмерных и двухмерных пространств. Словно Линк в The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Марио может нырнуть в торчащую из стены трубу и оказаться внутри покрывающего эту стену рисунка. И тут игра превращается в старую добрую Super Mario Bros. с пиксельной графикой, вызывая слёзы ностальгии. Причём это не отдельная мини-игра, а часть общего геймплея. По стене пиксельный Марио может пробраться в места, куда другим способом не попадёшь. Хотя мини-игры в Super Mario Odyssey тоже есть. Марио может поучаствовать в разных гонках, решить ряд головоломок, сыграть в волейбол. И эти мелочи добавляют разнообразия и без того нескучному геймплею.

Super Mario Odyssey

Двухмерные эпизоды не так сложны, как уровни старых игр про Марио, но поностальгировать они дают вволю

Приятное впечатление производят и локации. Леса и пустыни, мегаполис и загадочные руины сменяют друг друга, не успевая приесться и наскучить. Размер у них немаленький, но при этом они не кажутся пустыми. Куда бы ни забрёл Марио, там найдётся какое-нибудь добро или местный житель с парой забавных реплик. Подкачали разве что боссы. Тактика борьбы с ними очевидна с первого взгляда, и дать им отпор совсем не трудно. Super Mario Odyssey вообще крайне снисходительна к игрокам — контрольных точек здесь много, и после неудачного прыжка или стычки с толпой врагов не приходится бежать через половину карты. Вызов тут, как и у многих семейных платформеров, не в том, чтобы пройти игру, а в том, чтобы собрать все припрятанные монетки. На которые, в свою очередь, можно купить для Марио новые наряды. Новых сил одежда ему не придаёт, но смотрится здорово.

Super Mario Odyssey

Прихвостни Боузера смотрятся не слишком страшно. Победить их тоже не особо сложно, главное — найти нужную стратегию (да, это одна из немногих ошибок русской локализации)

В Super Mario Odyssey можно играть вдвоём, поделив героев между игроками. В таком случае Марио всё так же бегает, прыгает и взаимодействует с окружающим миром, в то время как Кэппи разбирается с врагами и собирает предметы. Игру это немного упрощает, но радость от совместного прохождения не даёт этого заметить. К тому же дополнительных контроллеров игра не требует — каждому из игроков достаточно одного джой-кона. Однако совладать с камерой при такой схеме управления становится сложнее. Хотя она и при одиночной игре порой выдаёт не самые удачные ракурсы.

Звук и графика в Super Mario Odyssey на высоте. Яркая мультяшная картинка и живая мимика Марио и других героев радуют глаз — как и причудливый дизайн местных жителей, флоры и фауны. Удачным вышло и звуковое сопровождение, ненавязчивое, но приятное и атмосферное. И отдельно хочется поблагодарить Nintendo за талантливый перевод Super Mario Odyssey на русский язык. Даже дети смогут полностью погрузиться в атмосферу игры и посмеяться над каламбурами героев.

Super Mario Odyssey

Игру не назовёшь сложной, однако расслабиться она тоже не даёт: надо уследить за врагами, движущимися платформами и тайники не забыть высмотреть

Итог: образцовый трёхмерный платформер с яркой графикой, большими и интересными уровнями, разнообразным игровым процессом и локальным мультиплеером. Игра вызывает целую гамму эмоций: ностальгию при прохождении двухмерных зон, любопытство при виде нового здания или существа, а главное — бесшабашную радость от странствия по волшебному миру и свершения маленьких подвигов.

Собери их всех!

Super Mario Odyssey

Можно не стараться собрать все сокровища на локации за один присест. Игра спокойно позволит вернуться в уже посещённые места и после финальных титров. Так будет даже лучше, ведь к этому времени Марио выучит несколько полезных трюков. Да и толку будет больше — собрав достаточно лун, можно открыть пару сложных бонусных локаций. Вот там-то любители хардкора смогут отвести душу и вспомнить, каково после смерти начинать уровень с самого начала. Слабонервным туда лучше не ходить.

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Super Mario Odyssey. Идеал с кепкой
удачно
  • разнообразный геймплей
  • большие, полные секретов локации
  • симпатичная яркая графика
неудачно
  • лёгкие боссы
  • не всегда удобная камера
9отлично
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Ксения Аташева
Ксения Аташева
Постоянный автор МИРФ, любитель японской культуры, коллекционер фигурок.


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