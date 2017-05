Недалёкое будущее. Инвалид Уоррен устраивается в компанию CREO, которая занимается терраформированием. Перед поступлением на службу ему возвращают подвижность, вживляя в тело экзоскелет. Однако происходит какая-то чертовщина: очнувшись после операции, Уоррен обнаруживает себя на помойке в окружении психов и агрессивных роботов.

Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Deck13 Interactive

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Играли на: PS4

Похоже на:

Bloodborne (2015)

Lords of the Fallen (2014)

Немецкая студия Deck13 Interactive занимается разработкой видеоигр более 15 лет, но до недавнего времени её портфолио состояло из низкобюджетного хлама. Переломным стал 2014 год, когда компания выпустила свой первый большой продукт — фэнтезийный экшен Lords of the Fallen. Игра представляла собой наглый клон Souls-серии Хидэтаки Миядзаки, но это неожиданно стало её достоинством: на PlayStation 4 и Xbox One тогда просто не было современных Souls-игр. Lords of the Fallen помогла скоротать время в ожидании Bloodborne, удивила грамотно спроектированными уровнями и запомнилась разнообразными боссами. Этого оказалось достаточно для успеха.

Новый продукт Deck13 Interactive тоже стал калькой с Souls-серии. Только если Lords of the Fallen копировала Dark Souls, то The Surge копирует Bloodborne. Как и в викторианском хорроре Миядзаки, долгие замахи и медленные перекаты здесь сменились бодрой слэшерной боёвкой и резкими рывками в сторону. Щитов нет, враги более стремительны. Подобная смена курса пошла игре на пользу — благодаря возросшей динамике игровой процесс The Surge держит в постоянном напряжении, а бои смотрятся свежо в рамках консервативного Souls-жанра. Оригинальности добавляют существенные нововведения, на которые наконец-то решились в Deck13 Interactive. Например, в The Surge можно выманивать врагов по одному при помощи дронов, выбирать, по каким частям тела наносить удары, а также учинять кровавые расчленения для получения дополнительных ресурсов. Всем этим приходится постоянно пользоваться — и реализация не вызывает дискомфорта.

Главное достоинство игры — великолепно спроектированные уровни. Но оформлены они отвратительно

Главным достоинством игры можно назвать великолепно спроектированные уровни. В этом аспекте Deck13 Interactive даже превзошли FromSoftware — благодаря паутине из срезов и многослойным вертикальным локациям беготня по одним и тем же маршрутам в The Surge свелась к минимуму. Одна проблема — оформлены они отвратительно.

Игра подавалась как Souls-вариация в жанре научной фантастики, и это выглядело ее главным конкурентным преимуществом. Однако именно сеттинг оказался основной проблемой The Surge. У Deck13 Interactive банально не хватило фантазии, чтобы придумать интересную вселенную. Мир The Surge — это безжизненные индустриальные помещения и однообразные футуристические коридоры. Главный герой тоже не удался — складывается впечатление, что играешь не за поломанного жизнью инвалида, а за безымянного сборщика металлолома, который в поисках хлама вынужден раз за разом убивать одних и тех же психопатов. Это мог бы компенсировать сюжет, но он оказался банальным и не интригующим. Ну а главное разочарование — боссы. Ими в The Surge стали безымянные станки и роботы, у них нет истории, нет характеров, нет внятной мотивации нападать на героя. Исключением можно с натяжкой назвать финальную битву — но до неё нужно пройти всю игру. А делать это попросту скучно — ведь зачем исследовать мир, если в нём нет ничего интересного?

Итог: качественный, но не выдающийся клон Souls-игр Хидэтаки Миядзаки. У The Surge есть ряд достоинств вроде динамичной боевой системы и отличного дизайна лабиринтов, однако унылый научно-фантастический антураж губит практически всё удовольствие от прохождения.

