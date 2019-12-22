В 2015 году тогда ещё малоизвестная студия DONTNOD Entertainment произвела настоящий фурор, выпустив игру про нелёгкую жизнь школьницы с суперспособностью из американской глубинки. Life is Strange не просто смогла потягаться с творениями Telltale Games — в некоторых аспектах она была на голову выше. Обилие деталей, завораживающие пейзажи, разнообразный геймплей и восхитительный саундтрек — все это в комплекте с трогательной историей и яркими персонажами производило неизгладимое впечатление. Поэтому неудивительно, что после экспериментальной Vampyr в Life is Strange 2 студия вернулась к рассказам о непростой жизни подростков.

Человек человеку волк

Life is Strange 2

Жанр: приключения, интерактивное кино
Разработчик: DONTNOD Entertainment
Издатель: Square Enix
Возрастной рейтинг: 18+
Перевод: субтитры
Платформа: PC, PS4, X1
Играли на: PC
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Brothers — A Tale of Two Sons

Несмотря на двойку в названии, игра не продолжает историю Максин из первой части — здесь другие герои. Шон Диас ведет обычную подростковую жизнь — более-менее прилично учится, подрабатывает в магазине, зависает с друзьями на вечеринках и концертах, но и не забывает практиковаться в скетчинге. В такой бурный период ему не то чтобы хочется тратить время на воспитание младшего брата, девятилетнего Даниэля. Но однажды братьям приходится бросить всё и бежать из родного дома. Заодно выясняется, что Даниэль овладел телекинезом.

Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой

Пейзажи в новой игре всё такие же восхитительные

Вся игра — эпизоды из путешествия братьев на юг страны. Им предстоит столкнуться со многими трудностями и повстречать очень разных людей — от добрых путников, готовых помочь, до озлобленных реднеков и религиозных фанатиков. 

В пути игроку, управляющему Шоном, необходимо принимать важные решения, которые на этот раз влияют сразу на обоих братьев, — причем на каждого по-своему. В этом главная особенность новой части: теперь, играя за старшего брата, нужно думать, как каждое действие отразится на Даниэле, который за Шоном наблюдает и впитывает всё, словно губка. Рядом с младшеньким лишний раз подумаешь, стоит ли красть продукты из магазина (а денег-то почти нет) или матюгаться в разговоре. 

Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой 1

История прошлых эпизодов подается как рисованная повесть о маленькой волчьей стае

Камнем преткновения в вопросах воспитания становится и телекинез Диаса-младшего. Только Шон способен и защитить мальчика, и направить его силы в нужное русло. В какое именно — решать игроку. Нет, в игре не будет миссий по спасению падающего в реку автобуса — путешествие братьев ощущается очень личным, и суперсила здесь играет скорее фоновую роль, чем геймплейную. Но для произведения она остаётся важным элементом, влияющим на взаимоотношения братьев, — например, второй из пяти эпизодов, по сути, целиком посвящён рассуждениям о силе и той самой ответственности, которая с ней приходит.

Другая история

Интерактивное кино отлично работает лишь в тех играх, где игрок не пытается просчитать, как добиться лучшей концовки, а размышляет вместе с героями над их насущными проблемами. У Life is Strange 2 с этим полный порядок — во время прохождения только и делаешь, что спрашиваешь себя: «Как бы я ответил в такой ситуации? А как бы это сделал Шон? И как будет лучше для Даниэля?» В плане выборов игра стала гораздо глубже и богаче — диалогов и действий куда больше, а последствия ветвятся сильнее. После прохождения эпизода статистика выборов игрока может насчитывать аж семь страниц! 

Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой 2

Персонажи из небольшого отдельного эпизода «Невероятные приключения Капитана Призрака» хоть и ненадолго, но появляются во втором сезоне

При этом история взросления братьев Диас остаётся целостной и самобытной. По-разному отыгрывая за Шона, вы действительно можете получить разные оттенки эмоций, связывающих братьев друг с другом и с окружающим миром. Да, концовок, как и в первой части, немного — всего четыре, — но, в отличие от приключения Макс и Хлои, на них действительно влияют решения игрока на протяжении всей игры. Приятно удивило, что в каждой из них прослеживается законченная идея, не диссонирующая с остальным произведением. И если в предыдущей игре последний выбор был скорее эмоциональным, заставляющим столкнуться с непреодолимым отчаянием, то здесь игрок просто определяет финальную точку, до которой дойдет развитие героев. Только точку, не весь вектор!

Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой 3

Вышедшая за пределы маленького города Life is Strange 2 наполнена яркими и запоминающимися персонажами. Встречаясь на пути главных героев, они сильно влияют на братьев и меняют их взгляды на мир

При этом сама история в Life is Strange 2 более медитативная, чем в первой части. Та во второй половине превращалась в смесь триллера и фильма-катастрофы, а здесь темп остаётся равномерным до самого конца. В каждом эпизоде игрок волен прогуляться по новой живописной локации, поглазеть вокруг, поболтать с местными, погрузиться в их рутину. Конечно, будут и напряженные моменты, которые перевернут всё с ног на голову, — но именно моменты, а не глобальные повороты сюжета. 

Медленно, но верно

Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой 4

В моменты раздумий игрок буквально видит окружение глазами художника

В Life is Strange 2, в отличие от первой части, мало сцен, которые бы шокировали игрока и заставляли чуть ли не рыдать. Да что там — из игры быстро испаряется даже подростковый дух, присущий первому сезону. Чатики в смартфоне, обсуждение игр и сериалов, тусовки — всё заканчивается ровно в начале действия. Героям пришлось повзрослеть очень рано. И только Даниэль не устает напоминать каждому, что Minecraft — отличная игра.

Но тут всё равно есть на что посмотреть. Картинка, как и прежде, приятная глазу — тёплые, ламповые цвета, проработанные до мельчайших деталей персонажи и чёткие, но плавные анимации. Отдельно хочется отметить дневник Шона, выполненный в виде скетчбука. Он описывает происходящее вокруг не столько словами, сколько набросками, — и это красивое решение. 

Ставший легендарным саундтрек от группы Syd Matters всё так же ласкает слух, но полноценных композиций ощутимо меньше. По крайней мере, я не услышал ничего, вызывающего эмоциональный отклик на уровне Obstacles или To All of You. Чем дальше мы продвигаемся по сюжету, тем чаще слышим лишь тихий гитарный вой. 

Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой 5

Авторы уже в начале первого эпизода ясно дают понять, как относятся к нынешнему руководству Америки

Зато стало в разы больше социальной повестки. Особенно остро разработчики обсуждают тему расизма, недаром главные герои — наполовину мексиканцы, бегущие из напрочь ксенофобной страны на юг, за трамповскую стену. Авторы так увлеклись проповедованием либеральных ценностей, что поделили почти всех персонажей на добрейших геев да хиппи — и злых белых «почётных граждан», осуждающих детей за цвет кожи. Авторы не забыли поговорить и про тех, кто нарушает социальные нормы, — и речь не только про изгоев, живущих вдали от цивилизации, но и про людей, отвергающих привычный порядок «учёба-работа-семья-дети». Смелый ход, когда лейтмотив сезона — ценность и нерушимость семейных уз.

Life is Strange 2 не могла стать лучше первой части: в ней нет изобретательного геймплея и острых эмоциональных моментов, накрепко привязывающих игрока к главным героям, а агрессивная социальная агитация скорее отталкивает, чем привлекает. Но, несмотря на всё это, Dontnod снова удалось нарисовать трогательную историю о взрослении — пусть и другими красками.

Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой 6
Французы не любят Трампа
Удачно
приятный визуальный стиль
ветвистая система выбора
интересные диалоги
Неудачно
скудный геймплей
недостаточная эмоциональная привязка к персонажам
навязчивый социальный и политический посыл
7
Достойно

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