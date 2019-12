Обзор Life is Strange 2. Перебор с социальной повесткой

В 2015 году тогда ещё малоизвестная студия DONTNOD Entertainment произвела настоящий фурор, выпустив игру про нелёгкую жизнь школьницы с суперспособностью из американской глубинки. Life is Strange не просто смогла потягаться с творениями Telltale Games — в некоторых аспектах она была на голову выше. Обилие деталей, завораживающие пейзажи, разнообразный геймплей и восхитительный саундтрек — все это в комплекте с трогательной историей и яркими персонажами производило неизгладимое впечатление. Поэтому неудивительно, что после экспериментальной Vampyr в Life is Strange 2 студия вернулась к рассказам о непростой жизни подростков.

Человек человеку волк

Несмотря на двойку в названии, игра не продолжает историю Максин из первой части — здесь другие герои. Шон Диас ведет обычную подростковую жизнь — более-менее прилично учится, подрабатывает в магазине, зависает с друзьями на вечеринках и концертах, но и не забывает практиковаться в скетчинге. В такой бурный период ему не то чтобы хочется тратить время на воспитание младшего брата, девятилетнего Даниэля. Но однажды братьям приходится бросить всё и бежать из родного дома. Заодно выясняется, что Даниэль овладел телекинезом.

Вся игра — эпизоды из путешествия братьев на юг страны. Им предстоит столкнуться со многими трудностями и повстречать очень разных людей — от добрых путников, готовых помочь, до озлобленных реднеков и религиозных фанатиков.

В пути игроку, управляющему Шоном, необходимо принимать важные решения, которые на этот раз влияют сразу на обоих братьев, — причем на каждого по-своему. В этом главная особенность новой части: теперь, играя за старшего брата, нужно думать, как каждое действие отразится на Даниэле, который за Шоном наблюдает и впитывает всё, словно губка. Рядом с младшеньким лишний раз подумаешь, стоит ли красть продукты из магазина (а денег-то почти нет) или матюгаться в разговоре.

Камнем преткновения в вопросах воспитания становится и телекинез Диаса-младшего. Только Шон способен и защитить мальчика, и направить его силы в нужное русло. В какое именно — решать игроку. Нет, в игре не будет миссий по спасению падающего в реку автобуса — путешествие братьев ощущается очень личным, и суперсила здесь играет скорее фоновую роль, чем геймплейную. Но для произведения она остаётся важным элементом, влияющим на взаимоотношения братьев, — например, второй из пяти эпизодов, по сути, целиком посвящён рассуждениям о силе и той самой ответственности, которая с ней приходит.

Другая история

Интерактивное кино отлично работает лишь в тех играх, где игрок не пытается просчитать, как добиться лучшей концовки, а размышляет вместе с героями над их насущными проблемами. У Life is Strange 2 с этим полный порядок — во время прохождения только и делаешь, что спрашиваешь себя: «Как бы я ответил в такой ситуации? А как бы это сделал Шон? И как будет лучше для Даниэля?» В плане выборов игра стала гораздо глубже и богаче — диалогов и действий куда больше, а последствия ветвятся сильнее. После прохождения эпизода статистика выборов игрока может насчитывать аж семь страниц!

При этом история взросления братьев Диас остаётся целостной и самобытной. По-разному отыгрывая за Шона, вы действительно можете получить разные оттенки эмоций, связывающих братьев друг с другом и с окружающим миром. Да, концовок, как и в первой части, немного — всего четыре, — но, в отличие от приключения Макс и Хлои, на них действительно влияют решения игрока на протяжении всей игры. Приятно удивило, что в каждой из них прослеживается законченная идея, не диссонирующая с остальным произведением. И если в предыдущей игре последний выбор был скорее эмоциональным, заставляющим столкнуться с непреодолимым отчаянием, то здесь игрок просто определяет финальную точку, до которой дойдет развитие героев. Только точку, не весь вектор!

При этом сама история в Life is Strange 2 более медитативная, чем в первой части. Та во второй половине превращалась в смесь триллера и фильма-катастрофы, а здесь темп остаётся равномерным до самого конца. В каждом эпизоде игрок волен прогуляться по новой живописной локации, поглазеть вокруг, поболтать с местными, погрузиться в их рутину. Конечно, будут и напряженные моменты, которые перевернут всё с ног на голову, — но именно моменты, а не глобальные повороты сюжета.

Медленно, но верно

В Life is Strange 2, в отличие от первой части, мало сцен, которые бы шокировали игрока и заставляли чуть ли не рыдать. Да что там — из игры быстро испаряется даже подростковый дух, присущий первому сезону. Чатики в смартфоне, обсуждение игр и сериалов, тусовки — всё заканчивается ровно в начале действия. Героям пришлось повзрослеть очень рано. И только Даниэль не устает напоминать каждому, что Minecraft — отличная игра.

Но тут всё равно есть на что посмотреть. Картинка, как и прежде, приятная глазу — тёплые, ламповые цвета, проработанные до мельчайших деталей персонажи и чёткие, но плавные анимации. Отдельно хочется отметить дневник Шона, выполненный в виде скетчбука. Он описывает происходящее вокруг не столько словами, сколько набросками, — и это красивое решение.

Ставший легендарным саундтрек от группы Syd Matters всё так же ласкает слух, но полноценных композиций ощутимо меньше. По крайней мере, я не услышал ничего, вызывающего эмоциональный отклик на уровне Obstacles или To All of You. Чем дальше мы продвигаемся по сюжету, тем чаще слышим лишь тихий гитарный вой.

Зато стало в разы больше социальной повестки. Особенно остро разработчики обсуждают тему расизма, недаром главные герои — наполовину мексиканцы, бегущие из напрочь ксенофобной страны на юг, за трамповскую стену. Авторы так увлеклись проповедованием либеральных ценностей, что поделили почти всех персонажей на добрейших геев да хиппи — и злых белых «почётных граждан», осуждающих детей за цвет кожи. Авторы не забыли поговорить и про тех, кто нарушает социальные нормы, — и речь не только про изгоев, живущих вдали от цивилизации, но и про людей, отвергающих привычный порядок «учёба-работа-семья-дети». Смелый ход, когда лейтмотив сезона — ценность и нерушимость семейных уз.

Life is Strange 2 не могла стать лучше первой части: в ней нет изобретательного геймплея и острых эмоциональных моментов, накрепко привязывающих игрока к главным героям, а агрессивная социальная агитация скорее отталкивает, чем привлекает. Но, несмотря на всё это, Dontnod снова удалось нарисовать трогательную историю о взрослении — пусть и другими красками.