В ноябре 2019 года вышла очередная часть бесконечной серии ролевых игр Pokemon. Это уже вторая игра, вышедшая на актуальной платформе Nintendo Switch. Рассказываем, почему новая часть серии станет отличным стартом для начинающих тренеров, но может разочаровать бывалых покемонозаводчиков.

Что за зверь эти покемоны

Жанр: японская ролевая игра

Разработчик: Nintendo

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 6+

Платформа: Nintendo Switch

Перевод: нет

Похоже на:

Все предыдущие игры серии Pokemon

Для многих жителей постсоветского пространства «карманные монстры» долгое время оставались вездесущим японским мультсериалом и китайскими игрушками по мотивам. На самом деле Pokemon — прежде всего сверхпопулярная игровая серия, выходящая с 1996 года. Первая игра, Pokémon Red/Blue для GameBoy, считается классическим примером японской пошаговой RPG. Серия сменила уже пять поколений консолей Nintendo, насчитывает более десятка основных частей и сопутствующих игр. Процесс охоты за разномастными монстрами захватил весь мир — пожалуй, игроки в «Покемонов» — одно из самых обширных и разновозрастных гейм-сообществ.

Секрет популярности игр Pokemon — в отточенности игрового процесса и механиках, которые не меняются уже двадцать лет, но при этом не надоедают. Игрок — это всегда начинающий тренер, которому предлагают выбрать своего первого покемона, а затем отправиться исследовать условно открытый мир, чтобы собрать свою идеальную команду монстров, победить других тренеров и заработать титул Чемпиона. Параллельно нам обычно предлагают спасти человечество или разрешить другой глобальный сюжетный конфликт. «Покемоны» всегда просты для понимания, увлекательны и душевны — поэтому игра снискала популярность у всех возрастов.

Добро пожаловать в Галар

Pokemon Sword/Shield не изменяет формуле. Теперь мы — начинающие тренеры региона Галар, вдохновлённого Британскими островами. Нам предстоит путешествовать по зелёным холмам, замкам и древним дольменам, доказывая своё право на звание сильнейшего тренера покемонов. Во время путешествия нам встретятся как друзья, готовые протянуть руку помощи, так и противники.

Sword/Shield станет удачной первой игрой для тех, кто захочет начать знакомство с серией на Nintendo Switch. Благодаря возможностям новой платформы создатели исправили многие неудачные моменты, которыми «болела» серия: фаст-тревел теперь доступен практически с самого начала игры, свою команду существ можно реорганизовать, не заходя в Покемон-центр, бои стали более динамичными и не такими предсказуемыми.

Самое главное — охота на диких покемонов наконец-то перестала быть бесконечной чередой рандомных встреч. Теперь можно увидеть или угадать по звуку, на кого мы охотимся, и более того — дикие покемоны активно преследуют нас или напротив, убегают, чтобы избежать битвы. Это добавляет приятное разнообразие в монотонную охоту.

Помимо обычных пещер и высокой травы в игре есть «дикая зона» — обширные охотничьи угодья, в которых обитают покемоны разных уровней и из разных климатических зон. Если раньше при равномерной или чрезмерной прокачке игрок ловил желаемых покемонов без особых усилий, то теперь даже он может наткнуться на непобедимого монстра и получить трёпку. Больше внимания уделяется и общению со своими покемонами: во время путешествия по дорогам Галара и дикой зоне можно разбить палатку, пообщаться со своим зверинцем, поиграть и приготовить вкусное карри. Всё это повышает дружественность покемонов, помогает им прокачиваться и получать бонусы.

Рецептов великое множество. Правда, мы всегда готовим только карри Каждого своего любимца можно приласкать и расспросить о его чувствах Мини-игра: приготовление обеда для своей команды

Новая «супер-механика» игры, Dynamax, впервые за всю историю игр сменившая Мегаэволюцию, выглядит необыкновенно зрелищно. Любой покемон на три хода может эволюционировать в гигантскую и очень сильную версию. Наблюдать за динамичными битвами кайдзю со спецэффектами очень увлекательно. Правда, работает Dynamax только на определённых точках в дикой зоне и в сюжетных битвах на стадионах.

Использовать Dynamax интересно как в оффлайн, так и онлайн-режиме, но выстраивать выверенные стратегии не получится — никогда не знаешь, какого покемона и с какими ударами увеличит противник, так что часто приходится полагаться на удачу.

Неоправдавшиеся ожидания

Несмотря на то, что для начинающего тренера Pokemon Sword/Shield станет отличной первой игрой про покемонов — простой, увлекательной, на современной платформе, — она не так много может предложить искушёнными покетренерам. Хоть сюжет никогда не был главным в играх Pokemon, в этот раз он обошёлся без эпических конфликтов — по сути мы играем в спортивный сериал со всеми присущими этому жанру клише. Новый красочный мир выглядит очень привлекательно — пока не понимаешь, что он гораздо теснее, чем раньше. По сути игрок едет по сценарным рельсам вперёд почти без сайд-квестов. Большим спорным моментом стала и анимация —почти каждый монстр получил свои уникальные движения, но у многих они выполнены достаточно топорно. В дикой зоне анимация движения и текстуры иногда откровенно глючат, особенно в онлайн-режиме. Не считая нескольких локаций, графика Sword/Shield почти ничем не отличается от графики частей на 3DS — а ведь Switch способна на большее.

После окончания сюжетной линии любители одиночных «песочниц» вряд ли надолго задержатся в игре. Помимо режима Battle Tower, разведения и ловли покемонов в дикой зоне, делать по сути нечего — Sword/Shield настойчиво подталкивает игрока к мультиплеерной онлайн-игре. Во время первых анонсов команда GameFreak обещала добавить в игру огромное количество покемонов — в итоге из тысяч существующих нам доступно 400 видов. Это немало, но всё равно недостаточно при учёте, что по-настоящему новых видов в регионе Галар не так уж много.

Ситуация обещает исправиться с выходом дополнений — летом и осенью этого года Pokémon Sword & Shield получит дополнения The Isle of Armor и The Crown Tundra.

The Isle of Armor добавит на карту мира остров с додзе для битв покемонов и новым состязанием. The Crown Tundra обещает новую локацию для исследования, новые виды монстров и их эволюции, а также уникальные костюмы и предметы для тренеров. Всего дополнения будут включать 200 новых видов покемонов.

Итог Pokemon Sword/Shield не стала прорывом для серии, однако отказ от устаревших механик и косметические нововведения делают игру лучшим выбором для тех, кто ещё не знаком с серией. Опытных покетренеров Sword/Shield не поразит, но и не оставит разочарованными — отшлифованная за десятилетия формула позволяет провести в сюжетном режиме 10–13 часов и получить свою порцию удовольствия от коллекционирования монстров.