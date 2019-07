Обзор и концовки The Sinking City

США, 20-е года прошлого века. Частный детектив Чарльз Рид приезжает в тихий городок Окмонт по приглашению таинственного господина Йоханнеса ван дер Берга. Тот обещает, что в Окмонте Рид найдёт разгадку странных видений, которые мучают его со времён службы водолазом на флоте. Однако город встречает Рида полузатопленными улицами, пропавшими людьми, монстрами в подвалах и культами древних богов.

Жанр: приключения, детектив

Разработчик: Frogwares

Издатель: Bigben Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Switch

Играли на: PC

Похоже на:

Call of Cthulhu (2018)

Sherlock Holmes: The Awakened (2007)

Говард Лавкрафт «Тень над Иннсмутом»

В последнее время мы видели немало игр по Лавкрафту: в октябре 2018-го вышла Call of Cthulhu, а в Steam уже предлагают опробовать демо-версию Stygian. Можно вспомнить и классическую Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, да и сами Frogwares уже затрагивали тему лавкрафтовских мифов в своём квесте «Шерлок Холмс и секрет Ктулху». Чтобы выделиться среди конкурентов, от The Sinking City требовалось нечто большее, чем интересное приключение в знакомом сеттинге. И не сказать, что Frogwares не справились. Однако удачные находки их проекта сильно обесцениваются несколькими крупных «но».

Чужакам здесь не место

Наводнение превратило Окмонт в подобие американской Венеции — правда, вместо голубей здесь мерзкие твари, прозванные «вайлбистами». Половина городских улочек скрылась под мутной водой: передвигаться приходится на лодке, лавируя между мусором на поверхности. В воду лучше не спрыгивать — местные угри не прочь отведать деликатес вроде заезжего детектива. На суше тоже небезопасно: в заброшенных домах поджидают монстры, а особо опасные районы забаррикадировали, чтобы чудища не вылезли в относительно тихие кварталы.

Мрачная атмосфера разложения и безумия разработчикам удалась. «Тонущий город» не зря вынесли в заглавие игры: Окмонт и правда кажется полноценным, бережно прорисованным героем. Вот женщина рыдает над детской коляской — подойдя к ней, ты увидишь вместо младенца мёртвого осьминога. В фешенебельных районах призрачный свет фонарей и мерцающих вывесок захолустных отелей пробивается сквозь зловещий туман. Ближе к морю бедные рыбаки ютятся в развалюхах, под ногами хлюпает грязь, забрызгивая чистенький костюм Рида, а в барах выпивку наливают тайком: сухой закон даже в промокшем городе никто не отменял.

Когда солнце, спрятанное за серой пеленой туч, сменяется ливнем, окружающая картина становится ещё безрадостнее. Глядя на неё, почти чувствуешь омерзительный запах тины, рыбы и гниющих китовых туш.

Монстры на фоне всего этого — лишь заплесневелая вишенка на торте мерзости. Иногда от вайлбистов можно просто убежать, но всё же вступать в драку Риду придётся не раз и не два. В помощь ему дадут арсенал из пистолета, револьвера, дробовика и томмигана (куда же без него в сеттинге «ревущих двадцатых»), а с крупными скоплениями монстров быстро покончат гранаты и зажигательные бомбы. Самые мелкие твари скончаются от одного точного выстрела, на крупных придётся потратить почти полную автоматную обойму. Так что не забывайте обшаривать сундуки и чемоданы в поисках припасов для крафта: патроны лишними не будут. Хотя под водой они Риду не помогут — а блеснуть навыками водолаза героя вынудят неоднократно.

Настоящий детектив

Впрочем, стрельба в игре далеко не на первом месте. The Sinking City делает упор на детективную составляющую — и это, бесспорно, сильнейший элемент игры.

Риду придётся искать зацепки, рыться в архивах и делать выводы о происходящем. Сверхъестественные способности помогут детективу воссоздать картину событий на месте происшествия: нужно только найти все улики, а потом определить верный порядок обрывочных видений-воспоминаний. Если активировать особый «внутренний взор», Рид увидит скрытые знаки, которые откроют потайной проход или укажут, куда идти.

У всего, естественно, есть своя цена: использование способностей расходует шкалу рассудка героя. Она тратится и тогда, когда Рид видит нечто пугающее — вроде тех же чудовищ или расчленённых трупов. Если запас рассудка упадёт слишком низко, помимо жутких визуальных эффектов Риду начнут мерещиться призрачные монстры. Бьют они не слабее настоящих, так что придётся срочно вкалывать нейролептики и возвращать себе здравомыслие — тогда твари исчезнут сами собой.

Полагаться исключительно на «внутренний взор» и надеяться, что мистический дар всегда выдаст подсказку, не выйдет. The Sinking City заставляет думать. Легких путей решения проблемы здесь зачастую просто нет. Вот Рид закончил с очередным местом преступления, и в журнале появляется значок, что дальнейшую информацию по делу нужно искать в архиве… только вот архивов в городе несколько. Полицейский участок, больница, ратуша, местная газета — у каждого учреждения он свой. Где именно найдутся интересующие вас сведения, придётся решать самому. В архиве же нужно правильно задать критерии поиска, чтобы Риду выдали полезную газетную заметку или свидетельство о рождении. Потом извольте самостоятельно искать нужный адрес на немаленькой городской карте — никаких спасительных указателей-маячков тут нет, если только не расставить их вручную. The Sinking City редко стремится облегчить игроку жизнь.

С одной стороны, догадаться и найти искомое нетрудно. С другой, пораскинуть мозгами всё же придётся. И, даже собрав все подсказки, Риду предстоит делать самый сложный выбор: решать, на чью сторону встать, кого осудить, а кого объявить невиновным. И этот выбор редко бывает очевидным.

Помочь культистам или ослабить их влияние, отравив рыбу, которую раздают голодным беднякам? Выручить из беды жестокого гангстера или его доброго сына, с потрохами продавшегося Ордену Дагона? Спасти кровососущую тварь, убивающую людей, или сумасшедшего учёного, который практикует некромантию и пытает поднятых мертвецов? Или вообще прикончить обоих, не купившись на их обещания поделиться нужной информацией? В The Sinking City не найдёшь деления на чёрное и белое — сплошь оттенки серого, а спектр неоднозначности персонажей колеблется от «обаятельного мерзавца» до «безумного маньяка».

Герои вышли выпуклыми и интересными, пусть со многими из них знакомство будет недолгим. Сердечный, но грубоватый меценат Трогмортон, харизматичный, дьявольски стильный господин ван дер Берг, ведущий собственную игру, местный криминальный авторитет Брут с долгой памятью на добрые дела — персонажи располагают к себе, даже когда род их деятельности весьма сомнителен. Последствия дружбы с тем или иным горожанином редко угадаешь заранее: где-то Рида ждёт предательство и пуля под рёбра, где-то — неоценимая помощь. Правда, принимая её, лучше не забывать: почти все в этом чёртовом городе ищут свою выгоду, и тебя берегут скорее как индюшку на рождественский ужин, чем по доброте душевной.

И так сойдёт

К сожалению, на все достоинства игры есть крупный противовес — тут и там чувствуется небрежность и дешевизна проделанной работы.

Прохожие вдруг появляются посреди улицы, телепортируясь из ниоткуда. В больнице люди парят над койками. Через днище лодки виднеется вода (и вовсе не потому, что та дала течь), а если случайно зарулить под пирс, голова героя спокойно пройдёт сквозь доски. Оружию забыли прописать хотя бы намёк на отдачу. Если внимательнее присмотреться к лачугам рыбаков, понимаешь, что большая часть из них — один и тот же дом, размноженный методом «скопировать и вставить», с заколоченной дырой в стене на втором этаже. Разработчики поленились прописать анимацию высадки Пирса на причал, зато иные геймплейные ролики начинают играть слишком резко, будто невпопад. Это рушит погружение в мир за экраном монитора, не позволяет ему стать по-настоящему реалистичным и пугающим.

Дешевизну ощущаешь даже в концовках. Их три, и все три открываются за один раз, если сохраниться перед кульминацией. Все сложные выборы, сделанные в процессе игры, никак не влияют на итог. Это можно было бы простить, если бы не ощущение торопливости и скомканности, которое остаётся после просмотра финальных роликов.

Осторожно, спойлеры! Внимание, далее идут важные спойлеры!

Как и в Call of Cthulhu, Рид оказывается Избранным, Провидцем, способным впустить Древнего в наш мир. Правда, Рид откроет врата не самому Ктулху, а его дочери, но человечество в любом случае спятит и погибнет.

Провидцы рождаются регулярно, и пускай пока никто из них не довёл дело до конца, рано или поздно кто-то добьётся успеха. Так что перед финальными титрами Риду дают выбор: впустить Древнюю и закончить бренное существование рода людского, пожертвовать собой и продлить агонию человечества ещё на пару веков — или просто сбежать из проклятого города, прихватив всех жителей, которые тоже хотят вырваться из Окмонта.

Любое решение ни к чему хорошему не приведёт. В первом случае мир погибает, а Рида в знак особой чести сжирают первым. Во втором заключительный ролик покажет, как ухмыляющийся господин ван дер Берг встречает в порту причаливающий корабль. Видимо, в Окмонт прибыл новый Провидец, хотя напрашивается и другая, более изящная трактовка: Рид попал во временную петлю и будет повторять один и тот же проклятый круг снова и снова, пока не сделает правильный (с точки зрения культистов) выбор. Если же Рид сбежит, то всё равно никого не спасёт: наводнение и безумие выйдут за пределы Окмонта, чтобы захлестнуть всю планету.

Идея ясна: человечество беспомощно перед могуществом Древних, а уж один человек тем более. Как людям бесполезно бежать от смерти, ведь конец в итоге будет один, так и мир людской рано или поздно ждёт гибель. Отдельные упрямцы могут лишь выиграть отсрочку, да и то не факт, и если высшие силы обратили на тебя внимание, отметив особым даром, глупо прятаться или пытаться уклониться от своей высокой миссии.

Именно это — истинный лавкрафтовский хтонический ужас. Не монстры в темноте, не зубастые твари с щупальцами, а ощущение беспомощности перед силами, которые простые смертные не могут постичь, не говоря уже о том, чтобы им противиться. Тот же посыл прослеживался в Call of Cthulhu от Cyanide Studio — только вот за счёт умелой постановки там атмосфера куда сильнее давила на психику. Здесь же коротенькие ролики оставляют немало вопросов и создают скорее ощущение нехватки бюджета, чем таинственной недосказанности.

В The Sinking City разработчики играют с деталями Мифов Ктулху, вызывают чувство узнавания рыбьими лицами иннсмутцев, сыплют отсылками вроде «Королей в жёлтом» или «Рифа Дьявола»… но тех, кто придёт в игру за духом Лавкрафта, с большой вероятностью ждёт разочарование. Что самое обидное, не по причине того, что создатели в корне неверно подошли к делу, а из-за мелких недоработок. Впрочем, проект Frogwares всё равно остаётся недурным и атмосферным квестом — и тем обиднее понимать, что он мог бы быть лучше.