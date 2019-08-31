Три яркие игры августа

Август оказался неожиданно урожайным месяцем на игры — он подарил нам целый ворох проектов, о которых хочется поговорить. Не все из них настолько крупные и важные, чтобы удостоиться полновесной рецензии. А вот поделиться впечатлениями о трёх играх за раз — самое то! К тому же все эти игры объединяет яркость цветовой палитры.

RAD

Action-RPG от Тима Шейфера, где герои постоянно мутируют, получая новые способности, — это уже звучит круто! А если в концепции фигурирует кислотная графика, стилистика восьмидесятых и дважды постапокалипсис — самое время вспоминать мем «заткнись и возьми мои деньги». Но, как выяснилось, спешить не стоило. То, что до релиза казалось Action-RPG, на деле обернулось всего лишь изометрическим рогаликом с примитивной боёвкой. Да, RAD пропитана фирменным юмором Тима Шейфера, выдержана в духе восьмидесятых (даже вместо валюты тут аудиокассеты!) и в самом деле выглядит самобытно. Но игровой процесс больше подходит мобильной игре, а не компьютерному и консольному проекту. Концепция случайных мутаций героя, когда игрок заранее не знает, что за способность достанется его персонажу с повышением уровня, отлично ложится в рамки рогалика, — но рогалик-то в итоге получился весьма казуальный, и тратить на него время дома даже немножко жалко. Одно дело — страдать в какой-нибудь Darkest Dungeon, и совсем другое — ленивые забеги по миру RAD, проверяющие скорость твоей реакции.

Вдобавок к этому игра заточена исключительно под геймпады, а резаться в неё с клавиатуры довольно неудобно. Поворачивать персонажа, прикидывая на глаз, куда полетит твоя дистанционная способность, — удовольствие ниже среднего. Зато здесь можно одновременно бежать и месить врагов. Разноцветных многоглазых зубастых мутантов, которые так и ждут, пока главный герой огреет их битой или швырнёт им в морду рукой-бумерангом. Эх, были бы они ещё хоть капельку интересными — а то перед нами просто цветастые кракозябры, у которых других дел нет, кроме как пытаться сожрать нашего персонажа!

Ещё одна проблема — кислотная графика в сочетании с довольно дубовой анимацией заметно утомляет. Понятно, что это индивидуальный момент, но я в RAD не мог выдержать и получаса без перерыва: глаза начинали слезиться.

В целом, будь игра не рогаликом с постоянными забегами в случайно генерируемые зоны, где успех на 80% зависит от прихоти всемогущего рандома, а полноценной ролёвкой про закликивание орд монстров, какой она виделась на дорелизных скриншотах, получилось бы гораздо интереснее. Проекту не хватает контролируемого развития персонажа, разных классов и разнообразного оружия. Похоже, Шейфер решил, что, раз игра сделана в стиле панкующих восьмидесятых, в ней должен быть соответствующий геймплей, — а Diablo тогда ещё даже в проекте не было.

Итог: подойдёт любителям рогаликов и стилистики восьмидесятых.

Gibbous — A Cthulhu Adventure

В жанре point’n’click-адвенчуры вышло множество славных проектов, способных покорять сердца игроков и сегодня. Более того, раз в год-два обычно появляется какая-нибудь очередная Deponia или Thimbleweed Park, которая становится новой классикой жанра. Увы, Gibbous не из их числа. За яркой графикой скрывается радикальное непонимание сути адвенчур — основная часть геймплея подменена бесконечным бубнежом. Герои разговаривают, комментируют внешний вид предметов, разжёвывают по третьему кругу экспозицию. Диалогов мучительно много, они всё тянутся и тянутся, тянутся и тянутся. Загадки же быстро решаются даже методом перебора, хотя это требуется редко — обычно они весьма тривиальны и предсказываются уже на этапе первичного осмотра локаций. И даже если где-то затупишь, это ничего: в порыве заботы об игроках разработчики оставили массу подсказок.

Дополнительной проблемой стала ужасная русская локализация — тексты словно прогнали через Google Translate и сразу залили в игру. Местами не совпадают рода, слово Order переводят то орденом, то приказом в контексте одного диалога, а о смысле большей части шуток приходится лишь догадываться по английской озвучке. Разработчики, впрочем, уже осознали масштаб проблемы и занялись исправлением русской локализации, о чем висит большое предупреждение в меню игры.

Сюжет, который пытается пародировать мрачные произведения Лавкрафта, на деле скорее повторяет штампы, чем высмеивает. Правда, иногда у авторов получается. Раздолбаи-культисты, одержимые злом горожане и безуспешные попытки героев взять ситуацию в свои руки периодически вызывают улыбку. Но, безусловно, более опытные разработчики вроде того же Тима Шейфера смогли бы выжать из этой концепции в разы больше гэгов.

Итог: проба пера, на которую стоит обратить внимание только самым преданным поклонникам адвенчур.

Ion Fury

А вот крестовый поход девушки из будущего против киборгов оказался именно тем, чем и ожидался, — лихой мясорубкой в стиле ретро. Олдскул в Ion Fury прёт изо всех щелей — кроме графики, игра унаследовала из прошлого и основные геймдизайнерские приёмы. То героиню запирают в коридоре с кучей монстров, то ключ-карту спрячут в самом дальнем уголке уровня, а то и вовсе откажутся выдавать прожиточный минимум боеприпасов. На месте и изобретательные секретки, и весьма креативный дизайн уровней.

Но главное достоинство Ion Fury — оружие. Оно разное, круто звучащее и смертоносное. Звук стрельбы хочется выделить особо — он получился куда более смачным, чем в большинстве современных стрелялок. Анимации смертей тоже вполне достойные, особенно если учесть допотопный движок.

Его проблемы, к сожалению, на месте. Игре критически не хватает вертикальной синхронизации, из-за чего экран посреди жаркой перестрелки словно распадается на верхнюю и нижнюю половины. Артефакты перспективы, которыми славилась Duke Nukem 3D, здесь тоже мозолят глаза. Но самым устаревшим элементом оказалась главная героиня. Она начисто лишена вообще каких-либо черт, кроме крутизны, — даже ее фразочки по большей части повторяют репертуар старика Дюка Нюкема. В девяностых это бы никому не мешало, но сейчас, в эпоху интересных героинь в играх, сложно не заметить разницу.