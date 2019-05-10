Вселенная World War Z про борьбу с зомби-вирусом началась с книги, по которой потом сняли вполне достойный фильм с Брэдом Питом. А ещё в его поддержку выходила мобильная игра. Сейчас же наконец появился полноценный кооперативный шутер про убийство зомби. При том, что World War Z отлично воспроизводит атмосферу книги и фильма, геймплейно эта игра вдохновлена бессменным лидером рынка зомби-игр — дилогией Left 4 Dead.

Жанр: шутер

Разработчик: Saber Interactive

Издатель: Focus Home Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Платформы: PC, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на:

Left 4 Dead

фильм «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009)

фильм «28 дней спустя» (2002)

Формат рецензий на игры всё больше теряет смысл. Ко всяким ранним доступам, альфа-версиям и эпизодическим проектам теперь добавились игры-сервисы — это когда проект выпускают лишь с небольшим базовым набором возможностей, который постепенно расширяется от патча к патчу. В какой момент такую игру можно оценивать, решительно непонятно. И, на самом деле, многие бы и рады отказаться от рецензий, но коварным поисковикам до сих пор отчаянно нужны циферки оценок. В общем, всё по классике: низы не могут, а верхи не хотят. Однако мы пытаемся сопротивляться. Например, когда вместо типичной рецензии можно написать что-то ещё — мы стараемся писать «что-то ещё». С World War Z именно такая история.

Поклоннику Left 4 Dead в новинке покажется знакомым решительно всё: четыре героя, перемещение от точки к точке, аптечки, оружие, особые заражённые, необходимость соблюдать тишину… Даже первая кампания начинается на крыше дома!

Однако отличия есть, и их немало. На них мы и сосредоточимся.

1. Есть классы

Если в Left 4 Dead все герои были абсолютно равны и выделяются лишь характерами, то здесь есть шесть классов, отличающихся стартовым арсеналом, способностями и вспомогательным снаряжением. Стрелок ничем особо не выделяется и кидается гранатами, подрывник помогает с минированием подходов, медик лечит, технарь обеспечивает дополнительным снаряжением, палач эффективнее прочих использует холодное оружие, а истребитель специализируется на поджигании врагов и тяжёлом стационарном вооружении. Каждый класс найдёт чем заняться на поле боя. И да, партия из четырёх стрелков вполне успешна, а вот квартет медиков быстро загрызут.

2. Важна прокачка

Помимо классовых различий, эффективность здесь зависит и от прокачки. У каждого класса есть способности, которые по мере развития делают бойцов в разы мощнее. Оружие тоже можно улучшать, увеличивая его убойность в полтора-два раза. Поэтому высокая сложность здесь покоряется не столько самым скиловым, сколько наиболее раскачанным. Разумеется, группа, в которой бойцы и скилы подобраны так, чтоб дополнять друг друга, крушит зомби куда эффективнее случайных игроков. От прокачки также зависит, с каким оружием будет начинать персонаж. И да, стартовую пушку можно и нужно улучшать в первую очередь!

Кстати, развитие происходит достаточно быстро — совершенно нет ощущения, что на гринд максимальных уровней во всех классах уйдут годы. Пары месяцев неспешных вечерних посиделок вполне должно хватить.

3. Другой взгляд

Left 4 Dead показывала апокалипсис от первого лица, а тут нам предлагают взглянуть на происходящее чуть со стороны. По мне, довольно слабое решение: камера посажена так близко к игроку, что вид от третьего лица почти не даёт бонусов к обзору. Зато ты регулярно наблюдаешь, как твой персонаж проходит сквозь других, что, мягко говоря, не работает на атмосферу.

4. Другая динамика

Если в Left 4 Dead ты постоянно несёшься вперёд от одного убежища к другому, делая лишь короткие остановки, когда это необходимо, то в World War Z приходится проводить где-то половину времени на одном месте. Игра делает упор на оборону отдельных точек. Добежали, подготовились, уничтожаем орду, понеслись дальше. Там, где игры от Valve предоставляли выбор — отбиться или бежать сквозь толпы озверевших мертвяков, — тут за нас уже всё решили. Но это не в коем случае не минус, а логичное развитие основной геймплейной фишки. Грамотно подготовить оборону территории, обложившись ловушками и турелями, — целое искусство, овладение которым доставляет массу удовольствия.

Минус скрыт в другом: ты зачастую понимаешь, когда именно столкнёшься с опасностью. В Left 4 Dead за счёт ставки на особых заражённых опасность могла подстерегать где угодно — и проулок, который десять раз пробегался без каких-либо затруднений, на одиннадцатый становился братской могилой.

5. Маркеры и радар

На тёмных улочках в Left 4 Dead легко потеряться: куда бежать, не всегда понятно, зомби напирают, а если ещё в придачу не повезёт нарваться на толстяка… Здесь же для удобства игроков есть всё необходимое — аккуратно расставленные точки, поясняющие, куда бежать, и даже радар, на котором видны ближайшие предметы и направление, откуда бегут зомби. World War Z не столько про выживание, сколько про выполнение конкретных задач: спасти экипаж разбившегося вертолёта, найти бункер, прикрыть гражданских во время эвакуации.

6. Особые заражённые

Особых заражённых в World War Z всего четверо: крикун (прямой аналог отменённого зомби из Left 4 Dead), ловец (вялая замена охотника; пригвождает персонажа к месту и начинает с аппетитом его харчить), таран, с разбегу хватающий игрока и вколачивающий в землю (ха, до громилы ему ой как далеко), да парень в костюме биозащиты, источающий ядовитый газ (привет, плевальщица!). И… всё. Ни ведьмы, ни танка, ни жокея, ни толстяка, ни даже курильщика. Особые заражённые здесь не слишком портят жизнь, они могут разве что положить зазевавшегося игрока. Тут наш противник — орда, а особые зомби — так, небольшое разнообразие в массе одинаковых тел.

Слабо используется и одна из ключевых механик Left 4 Dead — так называемые «минусы», когда особые заражённые могли схватить последнего игрока возле точки невозврата или выволочь несчастного в какое-нибудь окно, тем самым мгновенно лишая команду участника и значительной доли шансов добраться до убежища. Точки невозврата тут есть, а вот со спихиванием персонажей в пропасть явная напряжёнка: никто из особых заражённых не призван двигать выживших.

7. Конец миссии и возрождение игроков

Если в Left 4 Dead группа теряла выжившего, то недостающего игрока можно было потом «найти» в каком-нибудь шкафу. В World War Z, в свою очередь, стандартная система возрождений, которых тем меньше, чем выше уровень сложности. Правда, если всех уронят синхронно, никаких возрождений уже не будет — вас сразу выкинут в меню.

Возвраты в меню — неважно, в случае провала или успеха, — самый раздражающий момент: из-за этого кампании нельзя проходить непрерывно. Пускай это и сделано по понятным причинам — позволить игроку прокачать бойца или оружие между миссиями, — но такой подход сильно затягивает игру и негативно сказывается на повествовании. Да и после окончания задания народ обычно начинает разбредаться. Этот момент явно стоило решить особой настройкой или через голосование. Особенно если учесть, что боты уж слишком сильно уступают живым игрокам.

8. Боты тупые

Конечно, боты-союзники во всех играх не блещут умом, но тут они не умеют даже пользоваться аптечками: не то что применить их на игрока — подобрать не смогут. В итоге игра с такими помощниками гарантированно будет сложнее, чем даже с самыми слабыми игроками-людьми: меньше ресурсов — меньше шансов выжить. Ну и устанавливать всякие дополнительные оборонные сооружения они тоже не умеют, но это скорее плюс: уж лучше всё сделать самому, чем героически умереть во время обороны из-за того, что бестолковый бот воткнул турель в то место, куда и зомби-то не забегают.

9. Движок

Пожалуй, именно он в наибольшей степени отвечает за разницу в ощущениях. В Left 4 Dead ты регулярно застревал в деталях местности, но зато мог спокойно прыгать по заборам и тоненьким жердочкам, что позволяло отыскивать действительно шикарные позиции для обороны. В World War Z можно залезть только туда, куда разрешают разработчики, и это, с одной стороны, большой минус: чёткий ритм передвижения регулярно ломается, потому что ты не можешь перескочить кучу мешков с песком. С другой стороны, такой подход работает на погружение: перед нами обычные люди, которым сложно бегать по канатам и взбираться по стенам. Но над перепрыгиванием небольших объектов определённо ещё стоит поработать.

10. Много оружия

С оружием в World War Z всё просто шикарно: десятки разных стволов, слоты под основное, вспомогательное и особое оружие, разные уникальные для классов пушки… А вот возможность по мере развития выдавать на старте герою что-то убойное одновременно и хороша, и плоха: начинать с мощной винтовкой куда приятнее, чем с полуавтоматической пукалкой, но зато никакой радости от другого оружия на уровне уже не испытываешь — зачастую с чем пришёл, с тем и закончишь миссию. При том, что оружия раскидано много, а уровня мощности целых три, это прямо серьёзная проблема: вокруг полно сокровищ, но они тебе не нужны. Впрочем, стартовые пушки всегда первого-второго уровня мощности, так что игроку все-таки есть на что поменять ствол — под занавес миссии обычно попадаются образцы вооружения третьего уровня. Однако хороший вопрос, что убойнее: полностью раскачанный стартовый карабин или автодробовик, для которого ты не успел купить ни одного улучшения.

Проработка стволов неплохая: разные образцы действительно ощущаются разными, а чтоб начать стрелять из пулемёта, персонажу приходится вставать на одно колено. Реализм! Ещё из пушек отдельно хочется выделить арбалет — кто бы мог подумать, что это настолько эффективная штука в условиях нашествия зомби!

11. Орда

Хоть орда стала в World War Z и главным врагом, и основой маркетинговой кампании, в деле она выглядит далеко не так эффектно, как можно ожидать. Довольно быстро понимаешь, что зомби не столько лезут друг на дружку, сколько ждут определённого числа собратьев, чтоб начать штурмовать стену. Но это не делает их менее опасными: если вы не проредили орду на подступах, она может снести отряд бойцов за считаные секунды. А всё благодаря усложнённой механике урона: игрока могут не только уложить на землю, лишив здоровья, но и банально задавить числом — если его начинает бить определённое количество мертвяков, он теряет равновесие и падает, задавленный массой. Многие способности в игре как раз призваны увеличить устойчивость бойцов к таким вот волнам, но всё равно при обороне критически важно сделать так, чтоб до бойцов добирались лишь отдельные экземпляры.

12. 16 героев, 4 кампании

При переигрывании миссий всё меняется: количество зомби, оружие, содержимое ящиков, оборонительные сооружения, расположение ключевых предметов, которые надо найти для завершения задания. Вот маршруты вроде как неизменны, но это не точно: даже в Left 4 Dead нужно было порядочно наиграть, чтоб обнаружить меняющуюся планировку уровня.

Локации интересные и неплохо детализированные, но попадается откровенная клюква: уровни в Москве словно сделаны по фотографиям середины прошлого века. Всё какое-то серое, советское — столица России совершенно не ощущается тем европейским городом, которым стала за последние лет двадцать. А ведь нас закидывает на центральные улицы!

Персонажей раскрывают не в самой игре, а с помощью роликов-предысторий. И такой подход, на мой вкус, заметно уступает пути, по которому пошла Left 4 Dead: там у персонажей были характеры, они рассказывали про себя истории, взаимодейстовали. Тут же героев куда больше, а экранного времени у них, напротив, меньше — понятно, что у сценаристов не было особого пространства для манёвра.

Миссий пока не так много — всего 11, но нам обещают регулярно добавлять новые.

13. Сетевая игра — обычный шутан

И это, пожалуй, главное и самое обидное отличие: никакой возможности поиграть заражёнными не видно. Понятное дело, создавать вменяемый асимметричный геймплей невероятно трудно, но это именно то, за что Left 4 Dead ценят по сей день. Сделать кампанию в ее духе — это хорошо, но это лишь половина формулы хита, который продолжает жить уже больше десятилетия и, вообще говоря, так и не получил ни единого достойного конкурента. Пожалуй, тут есть задел на создание подобного режима, но на его разработку и отладку уйдёт пара лет — при условии, что разработчики взвалят на себя такую задачу, вместо того чтобы впилить в игру очередную королевскую битву-однодневку.

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