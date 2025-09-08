Во что поиграть в сентябре 2025-го?

Half-Life 3, Titanfall 3, ПК-порт Bloodborne — посторонитесь, когда-нибудь наступит и ваше время (может быть). Сейчас настало время для другого проекта, выхода которого многие боялись так никогда и не увидеть: Silksong. Редко когда случаются настолько долгожданные релизы. А, ну ещё в сентябре выходят и другие игры, про них тоже поговорим.

Metal Eden

Когда и где: 2 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: шутер от первого лица про перестрелки с роботами

Перевод: текст

О чём: в будущем на Земле так плохо жить, что многие люди предпочли оцифровать своё сознание и послать в гигантский город на орбите другой планеты. Но местный ИИ взбунтовался и превратил то, что должно было быть утопией, в сущий кошмар. Спасти всех должен робот-убийца, тело которого могут восстанавливать бесконечное количество раз.

Почему ждали: это проект от авторов Ruiner — изометрического киберпанковского экшена с динамикой, музыкой и освещением как во время кровавой драки во время рейв-вечеринки, где все на стимуляторах. Новая игра тоже обещает быть жёсткой, но разработчики теперь явно вдохновлялись недавним перезапуском Doom и Ghostrunner, отчего появится много стремительной акробатики и бега по стенам. Вырисовывается эдакая более техногенная и мрачная версия Titanfall.

Чего опасаемся: что экшен будет стремительным, но неуклюжим, отчего придётся много сражаться с управлением. Сюжет может напоминать наспех написанную заглушку, которую ничем толковым не заменили. Судя по всему, разработчики в этот раз решили поберечь глаза игроков и не делать настолько эпилептическое световое шоу на экране — смотрится гораздо менее атмосферно, чем то, что творилось в Ruiner.

Hollow Knight: Silksong

Когда и где: 4 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2

Что: метроидвания про мрачный мир жуков

Перевод: полный

О чём: Хорнет, Принцесса-защитница разрушенного королевства Халлоунест, попала в плен. В итоге она очутилась в царстве Фарлум, которое находится в не менее плачевном состоянии. Там ей предстоит разгадать тайны своего рода и попасть на вершину этих руин.

Почему ждали: попросту самая ожидаемая игра года (после GTA VI), которая даже превратилась в мем из-за того, насколько долго и упорно многие фанаты надеялись на её релиз. И при этом она ничем глобально не должна отличаться от первой части, только картинка лучше прорисована, главная героиня ловче, у неё богаче арсенал способностей. Правда, оригинал, кажется, самая популярная метроидвания на данный момент, которую редко кто критикует, — так что даже без экспериментов получается нечто интересное.

Чего опасаемся: что из-за безумного хайпа многих не устроит просто «отличная метроидвания» вместо откровения от мира инди.

Hell is Us

Когда и где: 4 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: соулслайк про постапокалипсис в отдельно взятой постсоветской стране

Перевод: текст

О чём: восточноевропейское государство под названием Хадея в 1990-х охватила гражданская война, отчего у него пропала связь с внешним миром. Уроженец Хадеи Реми решает вернуться в свой старый дом. Но оказалось, что на родине случился катаклизм, из-за которого там появились жуткие мистические твари. Теперь ему предстоит их истреблять.

Почему ждали: над игрой работал Джонатан Жак-Белльтет, арт-директор двух последних частей Deus Ex и Marvel's Guardians of the Galaxy — и это чувствуется, потому что дизайны монстров очень стильные. К тому же разработчики обещают, что игровой мир придётся реально исследовать, ведь не будет ни компаса, ни карты, ни маркеров целей — можно будет рассчитывать только на смутные подсказки в диалогах с NPC и на свою внимательность.

Чего опасаемся: что Hell is Us послужит очередным доказательством для тех, кто считает, что нормальные соулслайки способна делать только FromSoftware, а остальные игры жанра — это так, медленные слэшеры с перекатами. И кажется, игру в информационном пространстве раздавит Silksong, которая выходит с ней в один день.

Cronos: The New Dawn

Когда и где: 5 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch 2

Что: ужастик в стиле ремейка Resident Evil 2

Перевод: текст

О чём: сотрудник загадочной организации «Коллектив» отправился из постапокалиптического будущего в Польшу 1980-х. Тогда разразилось Изменение — катаклизм, из-за которого многие люди превратились в монстров. Главному герою нужно понять, почему вообще случилось катастрофа, и попытаться это предотвратить.

Почему ждали: разработчики Silent Hill 2 Remake решили сделать игру про свою родную Польшу. Судя по трейлерам, у них получилось нечто интересное как минимум в визуальном плане из-за сочетания обветшалых ретрофутуристических технологий и унылого брутализма соцблока.

Чего опасаемся: Bloober Team никогда не славилась хорошим геймплеем и оригинальностью. Возможно, и сейчас студия продолжит эти традиции, сделав свою копию Dead Space.

Borderlands 4

Когда и где: 14 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: кооперативный шутер от первого лица про сбор лута на другой планете

Перевод: текст

О чём: четвёрка Искателей Хранилища отправляется на планету Кайрос. Там они будут охотиться за инопланетными сокровищами и свергать диктатора Хранителя Времени с его армией синтетов.

Почему ждали: Borderlands всё ещё безумно популярна, мало кто может конкурировать с ней в жанре лутер-шутеров. К тому же предлагают огромный бесшовный открытый мир, более разнообразные квесты и, самое главное, меньше шуток про дерьмо, которые уже всех порядком достали в третьей части.

Чего опасаемся: что снова собирать тысячи вариаций одинаковых пушек будет не так интересно. Возможно, всё равно придётся манипулировать файлами игры, чтобы отключить невыносимо назойливые диалоги.

No, I'm not a Human

Когда и где: 15 сентября на PC

Что: хоррор, где нужно защищать свой дом от паранормальных гостей

Перевод: полный (текст)

О чём: постепенно наступает конец света из-за растущей солнечной активности. Днём так жарко, что нельзя выходить на улицу, а то сгоришь. Вот почему из-под земли начали вылазить Гости — опасные мистические создания, мимикрирующие под обычных людей. А вам нужно вычислять их и стараться не пускать к себе домой.

Почему ждали: издательство Critical Reflex в последние пару лет нас постоянно радует крутыми и странными инди-играми. И, возможно, их новый релиз также будет регулярно упоминаться среди лучших игр года у авторов, которых не устраивает современный мейнстрим. Тем более что уже по демоверсии видно, как ловко создатели комбинируют механики менеджмента ресурсов, тревожные диалоги с жуткими незнакомцами и атмосферу беспросветного сюра.

Чего опасаемся: что в демоверсии показали всё самое интересное, а разработчикам не хватит запала на всю игру.

Ratatan

Когда и где: 18 сентября на PC

Что: ритм-стратегия-рогалик

Перевод: нет

О чём: музыканты-воины рататаны отправились в путешествие навстречу своей богине — и неважно, какие препятствия встанут на их пути.

Почему ждали: это духовный наследник Patapon от автора серии, Хироюки Котани. Помимо трилогии Patapon больше не делают игр, где можно управлять целым войском только при помощи отбивания ритмов на барабанах — а тут ещё будут кооператив и роуглайт-режим.

Чего опасаемся: у создателей культовых игр вечные проблемы с тем, что духовные наследники их главных проектов оказываются далеко не такими интересными.

Dying Light: The Beast

Когда и где: 19 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: экшен-хоррор про паркур и зомби

Перевод: полный

О чём: Кайл Крейн пережил события первой части, но над ним целых тринадцать лет проводил опыты учёный, живущий в замке. Бедолага вырвался из лаборатории на свободу и теперь хочет отомстить. Но сперва нужно подготовиться и найти модифицированных исследователем зомби, чтобы влить в себя их кровь и усилить свои мутации.

Почему ждали: первые части серии — одни из самых популярных игр про зомби, а триквел должен быть, по заверениям авторов, ещё более брутальным. На это влияют и орудующая по ночам армия крайне агрессивных лабораторных чудовищ, и способности главного героя, с которыми можно разрывать нежить на куски голыми руками.

Чего опасаемся: проект изначально задумывали как DLC второй части, и, возможно, он до сих пор не слишком хорошо ощущается как самостоятельная игра.

Endless Legend 2

Когда и где: 22 сентября на PC

Что: фэнтезийная 4X-стратегия

Перевод: текст

О чём: события разворачиваются на океанической планете Сайадху, которая на грани экологической катастрофы. Климат стремительно меняется. Это провоцирует войну фракций, у которых свои взгляды на то, что же делать в такой ситуации.

Почему ждали: это главный соперник Civilization VII за звание главной 4X-стратегии года. В сиквеле нас ждут ещё более красочная графика, новые государства, б о льшее разнообразие, глобальное обновление боёвки и регулярные приливы-отливы, затрагивающие гигантские участки суши.

Чего опасаемся: ужасной оптимизации, слишком несбалансированных фракций, тупого ИИ, плохой читабельности карты мира из-за мелких деталей ландшафта, недоработанного интерфейса. Хоть бы Amplitude Studios не решилась посоперничать с Firaxis Games и за звание самого проклятого релиза в жанре за последнее время.

Silent Hill f

Когда и где: 25 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: экшен-хоррор

Перевод: текст

О чём: действие разворачивается в небольшом японском городке Эбисугаока в 1960-х. Школьница по имени Хинако Симидзу ушла из дома из-за пьяницы-отца и во всём ему покорной матери. После её побега город окутывает туман, на улицах появляются монстры, а сама девочка периодически оказывается в другом мире, напоминающем пейзажи «старой» Японии.

Почему ждали: наконец-то новая полноценная «большая» игра во франшизе Silent Hill — фанаты ждали этого целых тринадцать лет. И несмотря на то, что стилистически проект далеко ушёл от атмосферы испорченного тихого американского городка, кажется, там всё равно будет много болезненных ковыряний в психологических комплексах главной героини. К тому же уже по трейлерам игра выглядит безумно эстетично.

Чего опасаемся: что боёвка в духе соулслайков будет плохо уживаться с психологическим хоррором. И пока что всё выглядит слишком красиво, чтобы навести жути.

Во что ещё поиграть:

Hirogami (3 сентября на PC, PS5): трёхмерный экшен-платформер про спасение от цифровых захватчиков мира, где вообще всё сделано из оригами. Главному герою в его миссии сильно помогает умение постоянно складываться в разные формы: то в гориллу, то в лягушку, то в обычную бумажку.

Daemon X Machina: Titanic Scion (5 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch 2): продолжение меха-экшена от бывшего продюсера Armored Core, решившего сделать что-то в духе частей серии на PlayStation 2. В сиквеле упор сделан на кооперативное прохождение, а навыки придётся вырывать из поверженных роботов.

Shuten Order (5 сентября на PC, Switch 1/2): психологический стелс-экшен-хоррор с кучей диалогов — от автора Danganronpa. Незадолго до конца света кто-то прикончил лидера апокалиптической религиозной организации. Он возродился, но без каких-либо воспоминаний. А самопровозглашённые «ангелы» дали ему четыре дня на то, чтобы он прошёл божественное испытание — нашёл своего убийцу.

Shuten Order

Troleu (15 сентября на PC): симулятор кондуктора в троллейбусе, где нужно собирать за проезд от инопланетян и драться со старухами в сюрреалистичной версии русской действительности.

LEGO Voyagers (15 сентября на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2): кооперативная адвенчура о двух кирпичиках LEGO, которые отправились в приключение к заброшенному космическому кораблю.

Gloomy Eyes (15 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): готическая адвенчура про мальчика-зомби и девочку-человека, пошедших против традиций своих народов, чтобы вернуть свет в мир, где царит вечная тьма.

Gloomy Eyes

Strange Antiquities (17 сентября на PC, Switch 1/2): новый проект от разработчиков Strange Horticulture. В этот раз предстоит играть за хозяина магазина артефактов в мистическом городе. Ему необходимо правильно идентифицировать свои товары и решать, как выполнять заказы, что может привести к долгоиграющим последствиям.

Goblin Cleanup (ранний доступ 18 сентября на PC): кооперативный симулятор уборщика фэнтезийного подземелья, в котором устроили резню типичные приключенцы.

Eclipsium (19 сентября на PC): адски сюрреалистическая хоррор-головоломка про путешествие по другому миру, из которого нужно найти выход, следуя за светом. Пейзажи в игре выглядят как Myst, если бы её сделали как визуализацию крипипаст.

Eclipsium

Trails in the Sky 1st Chapter (19 сентября на PC, PS5, Switch 1/2): ремейк JRPG 2004 года про брата и сестру, живущих в фэнтезийном королевстве, где разворачивается заговор по дестабилизации миропорядка. Из нововведений — трёхмерная графика, полностью перелопаченная боёвка и куча новых фич для удобства пользователя.

Jump Space (ранний доступ 19 сентября на PC, XSXS): PvE-шутер про команду космического корабля, путешествующего по вселенной, чтобы выполнять разные задания. Игру описывают как смесь Left 4 Dead и Sea of ​​Thieves с бесшовными переходами от космоса к поверхностям планет.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree (19 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): экшен-рогалик в духе Hades, но про восточную мифологию. По сюжету стражам священного древа предстоит спасти родную деревню от древних сил.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Sonic Racing: CrossWorlds (25 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2): гонки на картах. Для тех, кто хочет обгонять не Марио с Боузером, а Соника, Пакмена, Губку Боба, Хацунэ Мику, Джокера из Persona 5, Ичибана из Like a Dragon и персонажей Minecraft. Надеемся на камео Данте из Devil May Cry для полного комплекта.

Hotel Barcelona (25 сентября на PC, XSXS, PS5): 2,5D-экшен-рогалик про девушку-судебного пристава, которая попала в отель, застрявший во временной петле, пока там орудуют семеро серийных убийц и толпы нечисти. Совместный проект Swery65 (автора Deadly Premonition) и Suda51 (разработчика Killer7 и No More Heroes), так что японского безумия будет с избытком.

Nicktoons and the Dice of Destiny (30 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): экшен-RPG про то, как персонажи мультсериалов с телеканала Nickelodeon попали в средневековый мир, где им нужно помешать Мастеру Игры собрать Кубики Силы. Для тех, кто зачем-то хотел игру, где Губка Боб, Катара из «Аватара» и Леонардо из «Черепашек-ниндзя» побеждают Анжелику из «Ох уж этих деток».

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (30 сентября на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2): ремастер классической тактической консольной RPG про войну за престол в фэнтезийном королевстве. Можно будет сыграть в версию с оригинальной картинкой и без геймлейных изменений — или попробовать HD-графику, озвученные диалоги и ворох разных удобств для игрока. Кроме того, разработчики полностью переписали английскую локализацию и немного расширили сюжет.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

