«Забытые моря»: настольная игра про пиратов

В какие настольные игры обычно играют компании из 6–7 человек? Большинство приключенческих или стратегических настольных игр рассчитаны максимум на четверых-пятерых, а если игроков больше, их удел — так называемые игры для вечеринок: быстрые и незамысловатые «мафии», «алиасы» и прочие «крокодилы». Если подобные патигеймы вам уже наскучили, а друзей меньше не становится, обратите внимание на «Забытые моря». Это яркое кооперативное приключение, в которое могут отправиться до семи человек.

Тип игры: приключенческая, кооперативная, с приложением

Авторы: Айзек Вега, Дж. Артур Эллис, Мистер Бистро

Художники: Надежда Тихомирова, Антон Фадеев

Издатель: Plaid Hat Games

Издатель в России: Crowd Games, 2021

Количество игроков: 3–7 (оптимальное — 5)

Возраст игроков: от 18 лет

Время игры: 120−240 минут

Похоже на: «Особняки безумия. Вторая редакция» • «Властелин колец. Странствия в Средиземье» • «Агентство “Время”»

«Забытые моря» — новинка от издательства Plaid Hat Games, основанная на его фирменной механике перекрестков. В процессе игроки, сообща или поодиночке, делают сюжетный выбор, в той или иной степени влияющий на прохождение. Кое-где всё ограничится разными наградами, а где-то сюжет выйдет на совершенно новый виток развития.

Первой ласточкой в серии был зомби-апокалипсис «Мёртвый сезон», где перекрёстки выглядели как толстая колода карт событий. Но далеко не все срабатывали в нужный момент, и партия могла пройти вообще без них. Со вторым «блином» в серии получилось еще хуже — игру «Седьмое поколение» ругали за однообразный игровой процесс, не спасали даже интересные сюжетные развилки между партиями. В «Забытых морях» создатели обещали учесть замечания, исправить ошибки и наконец-то объединить захватывающий игровой процесс с механикой перекрёстков. А чтобы игрок не утонул в сотнях карт и нюансов, авторы разработали для игры мобильное приложение, куда вошли тысячи строк художественного текста.

На этом этапе у любителей настольных игр может возникнуть неприятие. Многие категорически не приемлют включения электронных «протезов» в своё хобби — они садятся за стол, чтобы как раз отдохнуть от гаджетов и экранов. Такая позиция имеет право на жизнь, но стоит признать, что приложение — удобный способ уместить в игре большое количество текста и рандомизировать выход некоторых событий, не обкладывая игроков десятками колод и не затягивая подготовку к партии. Кстати, авторы «Забытых морей» учли проблему усталости от экранов — в приложении есть замечательная озвучка. У персонажей выразительные голоса, а на фоне слышны звуки, создающие правильную атмосферу. К сожалению, озвучки на русском пока нет, но локализатор Crowd Games сообщил, что команда энтузиастов работает над ней.

Если же наличие приложения вас не смущает — доставайте из коробки удобный органайзер с компонентами, выбирайте пиратов и запускайте одно из пяти приключений. Они не связаны друг с другом, но начать знакомство с игрой обязательно нужно со сценария «За краем океана». Чтобы обойтись без спойлеров, скажем лишь, что он объяснит, откуда в этом мире взялись чудеса и магия — на коробке с игрой как раз есть иллюстрация этого события.

«Забытые моря» — подчёркнуто несерьёзная игра, созданная для того, чтобы поднимать настроение и провоцировать взрывы смеха за игровым столом. Вы оказываетесь в залихватском фэнтези а-ля «Пираты Карибского моря», полном юмора и отсылок. Каждый игрок выбирает не только картонную фигурку, но и лист с описанием судьбы своего персонажа. Таких уникальных листов в игре 21 штука — можно взять на себя роль пирата-искателя, сироты, дуэлянта, шутника и даже гидрофоба.

Перед тем как зачитать вслух предысторию персонажа, нужно заполнить на листе «пробелы». У каждого они будут свои: где-то надо вписать фамилию любого известного человека, где-то — название животного и так далее. Не ограничивайте свою фантазию, тогда пиратские биографии получатся яркими и забавными, с лёгким оттенком сюрреализма! По ходу игры вы будете «прокачивать» своих подопечных, закрашивая звезды в их личных созвездиях, — успех в этом деле определит конец их жизненного пути.

Правила в игре очень простые. Буклет занимает всего восемь страниц, причём на последней находится генератор случайных пиратских имён и прозвищ. В толстой книге локаций показаны места, по которым вы путешествуете; на каждом развороте слева есть красочная иллюстрация, а справа — описание возможных действий. Такая книга — ещё одна фишка игр Plaid Hat Games, она знакома тем, кто играл в «Плюшевые сказки», «Команавтов» или «Отголоски».

Как только начинается игровой ход, приложение отсчитывает 40 секунд. В течение этого времени игрокам надо распределиться по интересующим их действиям. Одни можно занимать только в одиночку, другие — хоть всей командой, а третьи обязательны для исполнения (например, в открытом море кто-то должен кормить команду и прокладывать курс).

Заняв места, игроки начинают подряд сверху вниз разыгрывать выбранные действия. В основном там проверки навыков, которые проводятся с помощью двенадцатигранного кубика. Если хотите запастись припасами, проведите проверку охоты, если пытаетесь проложить курс — проверьте навигацию. Часто книга локаций требует зачитать определённый раздел из приложения, так что вас ждут не сухие «минус к команде, плюс к репутации», а целые мини-истории о приключениях на суше и на море.

Погрузиться в приключения помогает замечательная работа художников. Иллюстрации из книги локаций можно долго разглядывать, подмечая всё новые забавные детали. К оформлению только одна претензия — лучше, чтобы на картах сокровищ и секретов были картинки, а не только пояснительный текст. Обнаруживая «стильный пиратский флаг» или «похабную статую плодородия» так и хочется увидеть их своими глазами! Кстати, из-за способов, которыми пираты любят проводить свободное время, игра имеет возрастной рейтинг «18+».

Так и протекает игровой процесс: выбирая на каждой локации действия и переживая весёлые приключения, команда движется к цели своего путешествия, ведомая капитаном (в каждом сценарии предводители — очень яркие личности!). В разных историях вам предстоит исследовать новые острова, переживать шторма и смерчи в открытом море, брать на абордаж вражеские корабли и сражаться с фантастическими чудовищами.

Сценарии довольно длительные. Если играть непрерывно, каждый займёт 3–4 часа, однако примерно в середине, после достижения промежуточной цели, приложение предложит сохранить прогресс (все данные можно внести в специальный лист корабельного писаря). Если делить сценарий на две партии, вас ждёт минимум 10 игровых сессий. И это в том случае, если каждый вы пройдёте с первого раза. Несмотря на легкомысленный настрой, это далеко не просто, ведь в пиратской жизни полно подводных камней! Корабль может затонуть, команда — поднять мятеж, а сценарий, при долгом плавании вокруг да около главной цели, — закончиться поражением из-за накопившихся опасностей.

Но если вы двинетесь к цели напролом и не будете исследовать этот волшебный мир, велика вероятность, что вы не успеете добавить вашему подопечному звёзд в созвездие, достаточных для хотя бы «хорошей» концовки, не говоря уже о «легендарной». Достижение главной цели сценария не особо порадует, если ваш Меткий Карл, ставший уже родным, в итоге закончит жизнь в петле или ближайшей канаве. Придётся искать золотую середину: и к цели идти, и персонажа прокачивать. Утешает лишь то, что процесс получился действительно увлекательным и плохая концовка даёт лишний стимул переиграть знакомые сценарии ещё раз.

Сейчас «Забытые моря» — однозначно лучшая игра в серии «Перекрёстки», а ещё лучшая игра от Plaid Hat Games. При максимальном количестве игроков она не сильно растягивается, зато даёт выполнить больше интересных действий, поэтому играть большим составом даже предпочтительнее, чем втроём или вчетвером. Благодаря простым правилам она станет, ко всему прочему, отличным «гейтвеем», то есть прекрасно подходит для знакомства с настолками. Она противопоказана разве что тем, кто не терпит в играх большого влияния случайности: игровые события часто влекут за собой непредсказуемые последствия, пираты хаотично приобретают и теряют репутацию (от этого зависит порядок выбора действий на каждой локации), воруют друг у друга сокровища и иногда прокачивают вовсе не те навыки, которые рассчитывали. Что ж, а когда пиратская жизнь была скучной и просчитываемой?