«Властелин колец: Странствия в Средиземье». Обзор настольной игры

The Lord of the Rings: Journeys in Middle-earth

Тип игры: кооперативное приключение

Авторы: Натан Хайек и Грейс Холдингхаус

Художники: Тим Фландерс, Крис Ран, Йоанн Буассонне

Издатель в России: «Мир Хобби», 2019

Количество игроков: 1–5 (оптимальное: 1–4)

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: 60–120 минут

Похоже на:

The Lord of the Rings: The Card Game

«Особняки безумия. Вторая редакция»

The 7th Continent

«Мрачная гавань»

Купить