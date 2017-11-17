16 ноября в прокат вышла «Лига справедливости» — супергеройский боевик, который стал главным фильмом в Расширенной вселенной DC. Не всё в нём получилось удачно, подробно наше мнение можете почитать вот здесь. В сегодняшней косплей-рубрике мы вспоминаем некоторых героинь, которые когда-либо входили в Лигу справедливости, а также прочих её участников.

Чудо-женщина
Косплей: герои «Лиги справедливости» из фильмов и комиксов

Косплей: Анастасия Зеленова
Фото с фонами: Aku
Фото на природе: Ольга Татаурова

Начнём с образа Чудо-женщины, который удачно воплотила косплеер Анастасия Зеленова. Девушка отметилась двумя фотосетами, что были приурочены как раз к премьере фильма про Диану Принс. В первом обыгрываются постеры фильма, на которых Галь Гадот позировала на цветных фонах. А другой фотосет опирается на события самой картины — помните сцену с лошадьми?

Кстати, в сентябрьском номере вы можете почитать наше интервью с Настей, мы как разобсуждали съёмки этого фотосета.

 

 

Мера
Косплей: герои «Лиги справедливости» из фильмов и комиксов 4

Косплей: Ирина Майер
Фото: Juank Diaz

К классической Лиге справедливости Мера — Королева морей и жена Аквамена — не имеет никакого отношения. А вот в перезапуске DC Rebirth она вполне вступила в Лигу после того, как Аквамен отказался от трона. Её образ воплотила известный косплеер Ирина Майер, она же Ирина Пирожникова.

Чёрная канарейка
Косплей: герои «Лиги справедливости» из фильмов и комиксов 8

Косплей: Ксения Бекназарова
Фото: Li Eliseeva

Трудно поверить, но обольстительная Чёрная канарейка тоже несколько раз присоединялась к Лиге справедливости — например, во втором томе Secret Origins (1988 год). А вот во вселенной New 52 она вместе с Киллер Фрост, Лобо и Виксен основала Лигу справедливости Америки. Передать всё очарование и красоту Канарейки взялась косплеер Ксения Бекназарова — и вы можете сами решить, насколько у неё это получилось!

Затанна
Косплей: герои «Лиги справедливости» из фильмов и комиксов 15

Косплей: Валерия Химера
Фото: Евгений Левин

Затанна — колдунья вселенной DC — известна больше как участница Тёмной Лиги справедливости. Она по праву считается союзницей Лиги и часто приходит на помощь героям, выручая их своей магией. Полюбуйтесь, как образ волшебницы воплотила Валерия Химера.

Читайте наше интервью

Косплей Jin Seo Yeon (Blade & Soul)

Косплей: Лера Химера

02.12.2016

И её образы: Re-L Mayer (Ergo Proxy), Мотоко Кусанаги (Ghost in the Shell), Jin Seo Yeon (Blade & Soul), Snow White (The Wolf Among Us).

Косплей: Чудо-женщина, Мера, Затанна и другие участники Лиги справедливости 4
Бонус: фото с Comic-Con в Нью-Йорке
Косплей: Чудо-женщина, Мера, Затанна и другие участники Лиги справедливости 6

Майк Бирнес (Супермен), Джамал Джонс (Лекс Лютор) Zak Krevit / WIRED

Все фото: Zak Krevit / WIRED

Многие поклонники DC пришли на Комик-Кон в Нью-Йорке в образах своих любимых героев. Любопытно, что чаще всего фанаты косплеили образы не из самих комиксов или игр, а из фильмов Расширенной вселенной DC.

Косплей: Чудо-женщина, Мера, Затанна и другие участники Лиги справедливости 5

Гамбит устроил «фотобомбу» Лиге справедливости Zak Krevit / WIRED

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Кот-редактор
Кот-редактор
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