Трикстер и компания. Мифология коренных американцев

Споры учёных о том, кем были первые жители Америки, не утихают до сих пор. Среди возможных вариантов — выходцы c Канарских островов, финикийцы, карфагеняне, древние греки и римляне, евреи, испанцы, египтяне, вавилоняне, китайцы и даже татары и скифы. Общепринято, что те, кого станут называть коренными американцами, переселились на свою новую родину всего-навсего 40−50 тысяч лет назад — ничтожный срок в масштабах эволюции общества. Им предстояло вступить в противоборство с непокоренной, а во многом и враждебной природой, что занимает долгие тысячелетия. Так что неудивительно, что к моменту открытия Америки подавляющее большинство населявших её народов находилось на весьма низком уровне развития.

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Племена пребывали на стадии первобытно-общинного строя, аборигены занимались рыбной ловлей, охотой, собирательством, в лучшем случае — примитивным земледелием. Хотя некоторые народы к тому времени оказались более развитыми по сравнению с соседями — это индейцы Мексики, Центральной Америки и Перу: знаменитые майя, ацтеки, инки.

Отправляясь в 1492 году на поиски западного пути в Индию, Христофор Колумб взял с собой переводчика, знавшего арабский и испанский языки, а также несколько слов на китайском и японском. О святая наивность! В открытом им Новом Свете было 1700 различных языков и диалектов, и никакие из вышеперечисленных не могли помочь европейцам установить первый контакт. Картина религиозных верований местного населения оказалась столь же пестрой, как и лингвистическая карта нового континента.

Пирамида Кукулькана, одного из главных божеств майя / Daniel Schwen [CC BY-SA 4.0]

У коренных американцев, или индейцев Северной и Южной Америки, не было единой мифологии. Различные племенные группы разрабатывали собственные истории о сотворении мира, появлении первых людей, месте человека во Вселенной, жизни и деяниях богов и героев. И все-таки, несмотря на огромное многообразие вариаций, в этих историях всплывают одни и те же темы, персонажи и сюжетные элементы.

В основе всех мифов лежит идея о том, что сакральные силы могут проявлять себя через природный мир — движение облаков, дуновение ветра, растения и животных — и что именно они формируют и поддерживают жизнь. Самыми важными, безусловно, считаются космогонические мифы, повествующие о том, как божества создали Вселенную, упорядочили её и придали Земле её нынешнюю форму, а также о происхождении людей, о жизни и смерти.

Мифология, религия, истории и ритуалы не были разрозненными — они сплетались воедино, определяли самобытность коренных американцев, вносили порядок в их жизнь и придавали ей смысл. Иные мифы нельзя было пересказывать просто так. Они лежали в основе священных ритуалов и церемоний, в ходе которых участники разыгрывали традиционные сакральные сюжеты. Многие коренные американцы верили, что некоторые мифы можно рассказывать только в определенное время — чаще всего зимними ночами. Страшная участь, например нападение змей, ожидала тех, кто рассказывал легенды в неурочный час. Другие же мифы больше напоминали нравоучительные сказки. Их рассказывали для развлечения или для того, чтобы преподать урок, и рассказчикам позволялось менять основной сюжет или добавлять к нему новые элементы.

Боги, трикстеры, герои

«Обращение к Великому Духу» (1909), известная статуя работы Сайруса Даллина. Ее миниатюрная версия с 1990-х годов стоит в Овальном кабинете Белого дома / Jim Heaphy [CC BY-SA 3.0]

В мифологии индейцев огромное количество главных и второстепенных божеств, трикстеров, героев и других персонажей. Их сложно разнести по отдельным категориям. Боги-творцы и герои обычно устанавливают или восстанавливают порядок, но бывают склонны и к разрушению. Трикстеры и мифические животные могут иметь как положительные, так и отрицательные черты; в одних ситуациях они полезны и забавны, а в других — непредсказуемы, лживы или жестоки. Трикстер иногда действует как культурный герой, культурный герой оказывается животным, а животное предстает аватарой бога-творца.

В мифологии многих племен коренных американцев есть высшее божество, по сути, демиург — иногда его называют Великим Духом, — которое отвечает за создание мира. Однако часто Великий Дух просто начинает процесс творения, а затем исчезает или удаляется на небеса, оставляя других богов завершать работу или присматривать за миром. Например, верховный бог народа пауни, Тирава, создав мир, вменил управление им в обязанность Солнцу и Луне, а также утренней и вечерней звездам, звезде смерти и четырем звездам, которые поддерживают небо. Чиминигагуа, бог-творец из мифов индейцев чибча-муисков, проживавших в Восточной Кордильере (территория современной Колумбии), тоже не очень-то ревностно относился к своему творению. Однажды он выпустил в небо множество птиц с огромными крыльями, которые начали летать по миру и выпускать из клювов лучи, — так появился рассвет. А после этого Чиминигагуа преспокойно удалился от дел и позволил другим, менее значимым богам всегда и во всем проявлять свою волю.

Не все демиурги добрые и хорошие. К примеру, Напи, бог-творец у народа черноногих в Северной Америке, предстает как мудрый Небесный Бог в рассказах о сотворении мира и одновременно как трикстер в историях о взаимодействиях с людьми. Иногда верховный бог может одновременно быть творцом мира и иметь свою специализацию. Так, индейцы зуни поклоняются Авонавилону — богу солнца, сотворившему жизнь.

Статуэтка Седны — богини из инуитских и эскимосских мифов / Caroline Léna Becker [CC BY-SA 4.0]

Среди демиургов нередко встречаются и богини. В мифологии хопи, одного из народов пуэбло американского Юго-Запада, мир сотворила сущность по имени Женщина-Паук. Мифология индейцев навахо — они живут в том же районе, что и хопи с зуни, но не относятся к народам пуэбло — вертится вокруг четырех женских божеств: Изменяющейся Женщины, Женщины — Белой Раковины, Женщины-Паука и Первой Женщины. Мифы о сотворении мира, которые рассказывают инуиты и эскимосы, проживающие в восточной части арктического региона, сосредоточены на Седне — божестве, известном как Госпожа или Мать Морских Животных.

Кроме демиургов, в мифах встречается множество менее значительных богов. Они могли покровительствовать отдельным территориям, городам или даже семьям, ремеслам или видам спорта (как Иш-Чель у майя, покровительница ткачества, или бог Чакен у народа чибча-муисков, покровитель бегунов). У некоторых богов были довольно экзотические специализации — например, у Кона, инкского бога шума, или богини Иштаб, покровительницы самоубийц у майя. Не менее важны были культы животных — ягуара, пумы, оленя, ворона. Кроме того, считалось, что второстепенные боги часто олицетворяют природные силы и стихии. В легендах ирокезов, например, бог грома Хунин — могучий воин, стреляющий огненными стрелами и женатый на богине радуги. А народ лакота верит, что солнце, небо, земля, ветер и другие элементы природного, человеческого и духовного мира — это аспекты одного высшего существа, Вакан Танка.

Некоторые божества, в которых верили на американских континентах, отражают те или иные специфические аспекты жизни индейцев. В пантеоне майя важное место занимал бог кукурузы (маиса); его точное имя неизвестно, но изображался он в виде юноши в головном уборе, напоминающем початок кукурузы. А у ацтеков была целая группа божеств — покровителей опьяняющего напитка октли, изготавливаемого из агавы. Среди них — четырехсотгрудая богиня Майяуэл, её супруг, бог трав и лекарств Патекатль, и другие.

Изображение ацтекской богини Майяуэл

Во многих мифах коренных американцев есть культурный герой, который делает мир подходящим местом для людей и учит их разным премудростям. Таких персонажей чтут за то, что они убивают чудовищ или превращают их в камень, обучают людей ремеслам, искусствам и церемониям. А порой культурные герои даже оказываются демиургами. В мифологии некоторых индейских групп северо-восточной части Северной Америки культурный герой Глускап создает людей, возрождается после смерти, чтобы победить зло, и защищает людей от природных и магических бедствий. В мифах навахо аналогичную роль играют близнецы-воины Убийца Монстров и Дитя Воды — сыновья Солнца и Воды соответственно. Мифы некоторых калифорнийских индейцев рассказывают об Аттаджене, который показал первым людям, как вызывать дождь, сажать растения и приручать животных, и о Чинигчинихе, который научил шаманов исполнять церемониальные танцы для его призыва в те моменты, когда людям нужна его помощь.

Одним из самых легендарных культурных героев в мифологии коренных индейцев был Бочика, посланник бога-творца Чиминигагуа на земли индейцев чибча-муисков. Подобно Кецалькоатлю у тольтеков, Великому Маниту у североамериканских индейцев и Виракоче у инков, Бочика тоже неожиданно появился с Востока, был бородат и обучал чибча-муисков искусствам, ремеслам и земледелию.

Практически у всех американских народностей встречаются легенды о трикстерах, хитрецах и обманщиках, хотя обычно более значимое место они занимают в фольклоре охотников-собирателей, чем в сказаниях оседлых групп — вероятно, потому что люди, жившие в непосредственной зависимости от дикой природы, острее ощущали неопределенность жизни. Трикстер — почти всегда мужчина — олицетворяет собой противоречивость и неожиданность, он любит расстраивать планы и сеять смуту. Иногда действия трикстера держатся в пределах озорных розыгрышей, но часто имеют жестокую обратную сторону. Они могут быть связаны с сексуальным обманом — например, когда обманщик маскируется под женщину, чтобы выйти замуж за мужчину, или даже женится на собственных дочерях, переодевшись в другого человека. Возможны и более суровые сценарии: обманщик может быть зловещей фигурой, которая ест детей. Часто поведение трикстера проистекает из нетерпения или неконтролируемого аппетита.

Золотой плот муисков — скульптурная группа, увековечившая ритуал жертвования золота. Вождя посыпали золотым песком, который тот смывал в водах озера Гуатавита. Есть версия, что именно отсюда берет начало легенда об Эльдорадо / Pedro Szekely [CC BY-SA 2.0]

Иногда трикстер проявляет себя как культурный герой, когда его шалости — такие как кража огня или солнца — приносят пользу людям. Истории с Северо-Западного побережья Северной Америки рассказывают, как один вождь украл весь свет, оставив мир во тьме. Тогда Хитрый Ворон прилетел на его земли и превратился в крошечное семечко в воде, которую выпила дочь вождя. Со временем девушка родила вождю внука — но на самом деле он был всё тем же Вороном. Мальчик попросил деда дать ему поиграть со Звездами и Луной, а когда вождь согласился, выпустил их на небо. Потом он обманом забрал у него еще и Солнце, после чего снова превратился в Ворона и улетел, унося дневное светило с собой.

Трикстеры часто бывают животными. В восточных регионах это зачастую кролик, в юго-западных — койот или паук, а на тихоокеанском северо-западе — ворон.

Хотя животные фигурируют во многих мифах и легендах, они редко наделены чисто животными характеристиками. Они разговаривают и взаимодействуют с представителями человеческого рода и часто превращаются в людей. Обычно считается, что в «эпоху мифов» — до того, как люди и животные закрепились в нынешних образах, — животные могли менять облик, когда им заблагорассудится.

Уэуэкойотль — божество-трикстер из ацтекских мифов

Некоторые истории рассказывают о жене или муже, который на самом деле был животным в человеческом обличии. Часто таким животным выступает олень или медведь — многие индейские культуры рассматривали медведей как близких родственников людей или даже как людей, носящих медвежьи шкуры. Легенда с Северо-Западного побережья Северной Америки рассказывает о Рписант — дочери вождя, которая, собирая в лесу ягоды, встретила двух молодых людей. Один из них оказался сыном медвежьего вождя, и девушка вышла за него замуж. Некоторое время спустя братья Рписант нашли свою сестру в логове ее мужа-медведя и забрали ее и ее сыновей-близнецов обратно в родную деревню. Под шкурами медвежат скрывались два прекрасных мальчика, и они жили с людьми до самой смерти Рписант, а затем вернулись к медвежьей жизни. Однако семья Рписант с тех пор никогда не забывала о своем родстве с медведями, которые приносили им удачу в охоте.

Сюжеты и темы

Одно из ключевых понятий индейской мифологии (да и не только индейской) — сотворение мира. А одна из его древнейших и наиболее распространенных версий — так называемый миф о ныряльщике. Он встречается практически повсюду, кроме юго-запада Северной Америки и арктического побережья. Согласно этому мифу, суша изначально была скрыта под водой. Некое водоплавающее существо — в сказаниях разных народов это может быть утка, ондатра или черепаха — нырнуло в глубины моря и вернулось с комком грязи, который и стал землей. Миф о ныряльщике существует также в Северной Европе и Азии — это может говорить о том, что мифы индейцев представляют собой пережитки древнейших прамифов, сочиненных еще их далекими азиатскими предками.

Миф ирокезов о сотворении мира сочетает элементы истории о ныряльщике с образом Творца, спускающегося с небес. Земля, согласно этому мифу, была создана после того, как Небесная Богиня по имени Атахенсик сквозь отверстие в небе упала в изначальное море. Чтобы поддержать ее и дать ей возможность ходить, различные морские животные ныряли глубоко в море за комочками земли. Богиня складывала эту почву на спине огромной черепахи, таким образом создавая земную твердь. Дочь, которую Атахенсик родила, выйдя на поверхность, и стала первой земной женщиной.

Статуя мифологического героя Бочики / Yássef Briloz [CC BY 2.0]

Согласно верованиям ацтеков, Вселенная была создана Тескатлипокой (Дымящимся Зеркалом), божеством ночи, звездного неба и покровителем жрецов, и Кецалькоатлем (Пернатым Змеем), покровителем мудрецов, скульпторов и художников. Они сотворили мир из мифического чудовища Тлальтекутли, которого разодрали на две части — небо и землю.

У народов навахо и пуэбло, а также у некоторых других народов Великих равнин легенда о сотворении мира другая — в ней жизнь возникает из земли, прорастает как растение, поднимающееся из почвы. Миф о появлении жизни навахо рассказывают так: сначала насекомые поднялись из своего первого мира, красного, во второй, синий, населенный птицами. Когда второй мир стал слишком тесным, насекомые и птицы начали улетать в третий мир — желтый, где они встретили животных и людей. Все жили вместе, пока им не перестало хватать еды. Тогда люди, животные, птицы и насекомые снова взлетели и направились в четвертый мир — черно-белый, мир дня и ночи. Они встретили там существ, созданных богами и уже живущих в черно-белом мире, — они-то и научили пришельцев, как вести хозяйство и жить в новых условиях.

Миф о сотворении мира у индейцев хопи сосредоточен на Женщине-Пауке, могущественной богине земли и матери всего живого. Вместе с Тавой, богом солнца, Женщина-Паук спела первую волшебную песню. Эта песня принесла в мир землю, свет и жизнь. Затем богиня облекла мысли Тавы в материальную форму — так появились птицы, рыбы и другие живые существа. После того как были созданы люди, Тава поднялся в небо и засиял там, а Женщина-Паук осталась жить среди людей, разделяя их на племена, обучая, как правильно жить и поклоняться богам. Затем Женщина-Паук покинула людей, и ее втянуло обратно в землю водоворотом песка.

Изображение Кецалькоатля, божества из ацтекской мифологии

К другой распространенной группе мифов относится объяснение того, откуда произошли люди и почему они умирают. По верованиям людей из племени майя-киче, первых людей боги создали из глины, но они просуществовали недолго. Они оказались очень хрупкими и разрушались, не успев научиться ходить. Тогда боги попробовали вырезать людей из дерева. Деревянные люди смогли научиться ходить и говорить, но не обладали памятью и не были способны мыслить. После этого боги сделали людей из маиса: женщин из желтого, а мужчин из белого. Маисовые люди стали смотреть на мир глазами богов и разговаривать с ними, ни один уголок мира не ускользал от их внимания. Тогда боги навсегда затуманили людям взгляд, потому что не хотели, чтобы они видели дальше горизонта.

Многие индейские мифы объясняют, что смерть пришла в мир, чтобы предотвратить его перенаселение. Шошоны говорят, что давным-давно Волк и Койот поссорились. По словам Волка выходило, что после смерти людей можно возвращать к жизни. Койот утверждал, что если люди будут возвращаться после смерти, то скоро их станет слишком много. Волк согласился, что Койот прав, но потом устроил так, чтобы сын Койота умер первым. Койот попросил Волка воскресить его сына. Однако Волк напомнил Койоту о его словах и заявил, что его сын должен остаться мертвым.

Мотив, часто встречающийся в различных индейских культурах, — братья-близнецы. Иногда они находятся в хороших отношениях и во всём поддерживают и дополняют друг друга, а иногда, наоборот, противоположны друг другу по характеру и даже становятся антагонистами.

Рельеф, изображающий койота; культура тольтеков / Cvmontuy [CC BY-SA 3.0]

Например, в мифах ирокезов земная женщина рождает двух братьев-близнецов, доброго и злого. Добрый Брат создает дневной свет и выращивает леса, в то время как Злой Брат создает непроходимые горы, комаров и жабу, которая выпивает всю чистую воду. После долгой борьбы добрый близнец наконец убивает злого, однако его душа и его творения выживают, чтобы усложнить жизнь людям — порождениям доброго близнеца.

Главные герои мифа навахо — близнецы-воины, Убийца Монстров и Дитя Воды. Однажды они пустились в странствие, чтобы познакомиться со своим отцом Солнцем. В пути близнецы заметили дым, поднимающийся из дыры в земле. Спустившись вниз, они оказались в доме Женщины-Паука. Та предупредила их об опасностях, поджидающих впереди, и дала им волшебные перья. После многих приключений братья добирались до дома Солнца. Тот решил их испытать и попытался пронзить копьем, сварить и отравить. Но с помощью своих волшебных перьев и дружелюбной гусеницы, которая снабжала их волшебными камнями, защищающими от яда, близнецы прошли эти испытания. Солнце наконец признал их своими сыновьями и дал им оружие для защиты народа навахо.

До прихода европейцев и распространения европейского влияния коренные американцы не пользовались письменностью. Их мифы и легенды передавались из уст в уста — как правило, особыми рассказчиками, которые иногда, чтобы проиллюстрировать историю, использовали украшенные резьбой камни и раковины, ковры или керамику.

Алтарь в деревеньке, где был обнаружен манускрипт «Пополь-Вух» / Janice Waltzer [CC BY 2.0]

До нас дошло крайне мало письменных источников. Среди них — сборники текстов «Чилам-Балам» (или «Книга пророка ягуара») и «Анналы Какчикелей», а также самый известный эпос «Пополь-Вух», или «Книга народа» индейцев майя. Этот манускрипт первым обнаружил и перевел на испанский язык доминиканец падре Хименес. Служа приходским священником в маленькой гватемальской деревушке, падре завоевал доверие местного населения, и те решились показать ему один из своих письменных религиозных документов, в течение столетий хранившийся в тайне от завоевателей. Падре Хименес осознал его важность и историческую ценность и сумел скопировать текст.

Именно книге «Пополь-Вух» мы обязаны большей частью того, что сейчас знаем о мифологии майя, их концепции Вселенной, состоящей из тринадцати небесных и девяти подземных миров, а также подробным описанием преисподней. Кроме того, в книге содержатся мифы о сотворении мира, истории о двух близнецах-героях Хунахпу и Шбаланке, предания об истории государства Киче и даже обоснование божественного происхождения королевской семьи.

Неудивительно, что письменных источников по мифологии коренных американцев так мало. Например, в Центральной и Южной Америке колониальные правительства сразу после конкисты начали гонения на древнюю индейскую культуру, в которой не было места ни испанцам, ни католической церкви. Так что некоторые документы дошли до наших дней исключительно благодаря таким далеким от фанатизма католическим миссионерам, как падре Хименес. И спасибо им за то, что у нас появилась возможность познакомиться с этими удивительными мифами, в которых Ворон спасает Солнце, а весь мир появляется из комка земли, поднятого со дна любопытной черепахой.

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