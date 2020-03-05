«Артемис Фаул» явно будет отличаться от книги! Как именно?

В сети появился трейлер фильма «Артемис Фаул», заявленного как экранизация книг ирландского писателя Йона Колфера про двенадцатилетнего криминального гения. Уже по этим фрагментам видно, что фильм сильно отойдёт от первоисточника не только в деталях и порядке событий, но и в центральном конфликте и образах персонажей. Попробуем разобраться, чего ждать от «Артемиса Фаула» и останется ли там что-нибудь от книг.

Мальчик-Мориарти

Оригинальный роман был «триллером для детей». Артемис Фаул, сын ирландского миллиардера, предположительно убитого русской мафией, решает поправить семейные дела, похитив золото у Волшебного Народа. Юный гений ухитряется захватить в плен фею Элфи Малой (в оригинале Holly Short), сотрудницу фейской полиции, и в соответствии с традициями её народа требует за девушку выкуп. Большую часть книги мы видим типичный захват заложников: Элфи находится в особняке Фаула и беседует с ним и его помощниками, а снаружи фейские полицейские придумывают способы спасти коллегу. На стороне фей — магия и высокие технологии, на стороне Артемиса — интеллект, а также знания обычаев и слабостей противника. Например, феи не могут заходить в дом без приглашения.

Фаул при этом выступает как откровенный антигерой. Автор пытается (на мой взгляд, неубедительно, но тут уж каждому своё) изобразить его просто отчаявшимся ребёнком, который хочет спасти свою семью и позаботиться о маме, сошедшей с ума после потери отца. Но композиционно мы видим историю интеллектуальной и психологической борьбы между преступником и жертвой. Причём сочувствовать предлагают скорее преступнику.

Две книги в одной

Почему Disney не решился экранизировать такую книгу без изменений — понятно. Сценаристы, судя по всему, взяли за основу фильма второй том, заимствовав из первого только некоторые сцены — например, нападение тролля на особняк Фаулов. По трейлеру очевидно, что роль Артемиса Фаула-старшего, отца главного героя, существенно возрастёт. В первой книге он вообще считался умершим. Во второй выяснилось, что русская мафия не убила его, а захватила в плен, но никакой роли в истории он всё равно не играл.

Но в экранизации Фаул-старший знал о волшебным народе задолго до своего сына. И похитил у фей какую-то ценность именно он, а не сын. Тот узнаёт о тайной жизни отца только после того, как загадочное существо ставит мальчику ультиматум: вернуть украденное или жестоко поплатиться. Так что мотив «фейской осады» особняка сохранится, но мотивация героев будет иной. Так, Элфи Малой с самого начала выступает союзницей Артемиса. Во второй части они и правда работали вместе, и читателям даже намекали на романтическую линию.

Противостоять они будут не друг другу, а сторонним злодеям. Скорее всего, фигура в капюшоне, угрожавшая Артемису, — это Брайар Каджеон, организатор мятежа гоблинов во второй книге. В русском издании это имя перевели как «Шипс Дубин», но сейчас придётся выдумать что-то новое: в экранизации персонаж будет женского пола. Видимо, создатели фильма соединили сразу двух антагонистов второй книги — Дубина и его помощницу, сумасшедшую учёную Опал Кобой.

В трейлере появляются и остальные герои первых книг. На месте и телохранитель Артемиса Дворецки со своей сестрой Джульеттой, и начальник Элфи майор Крут, и гном-клептоман Мульч Рытвинг. Единственный персонаж, оставшийся за кадром, — кентавр Жеребкинс, своего рода Q от фейской полиции, снабжавший главных героев различными сверхтехнологичными гаджетами.

Спасение мира вместо кражи золота

Но самые важные изменения касаются жанра. Вместо детского криминального триллера — или, как во второй книге, боевика — в трейлере мы видим историю спасения мира от сил зла. Фаул-старший не просто знал про фей — он уже давно защищал человечество от угроз из иного мира и готовил сына к тому, чтобы тот продолжил его дело. А Элфи, видимо, выступает как его напарница в волшебном мире, также «перешедшая» по наследству к сыну; несмотря на юный вид, по сюжету книг персонажу около восьмидесяти лет.

Наконец, изменился образ самого Артемиса: он кажется менее уверенным в себе и больше похожим на ребёнка, как и подобает персонажу Young Adult, только что узнавшему о собственной избранности. Кроме того, создатели не удержались от искушения сделать главного героя физически развитым. Мы видим, что младший Фаул сражается на мечах и ловко убегает от тролля, в то время как книга неоднократно подчёркивала его слабость и необходимость полностью полагаться на Дворецки в случае прямой угрозы.

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Трейлер «Артемиса Фаула» — своего рода перевёртыш. На первый взгляд кажется, что от оригинального материала там не осталось вообще ничего. Приглядевшись внимательно, можно понять, что большинство центральных компонентов, персонажей и сюжетных ходов на месте. Но из-за этого ещё сильнее заметно, насколько грядущий фильм отходит от первоисточника в основном конфликте и образе главного героя. Посмотрим, пойдёт ли это истории на пользу.