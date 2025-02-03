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Какие сериалы смотреть в феврале 2025? Циничные мульткомедии и Ветхий Завет

Кот-император
3 февраля 12:00
2726
5 минут на чтение
Февраль — мёртвый сезон для премьер и на западном, и на восточном ТВ. Все главные сериалы или уже стартовали в январе (как «Разделение»), или ещё ждут своего часа. Так что в феврале из новинок в основном выходят анимационные комедии или неамериканские сериалы. Но и среди них можно найти что-то интересное.

Непобедимый, 3-й сезон

The Invincible
Когда и где? 6 февраля 2025 года на Amazon Prime Video.
Что? Супергеройский мультсериал по одноимённым комиксам.
О чём? О юном супергерое Марке Грейсоне по прозвищу Непобедимый (или Неуязвимый, в зависимости от перевода). Сверхспособности ему достались по наследству от отца-инопланетянина Омни-мена. Вот только отец оказался не героем, а инопланетным завоевателем из империи Вильтрум, и теперь Марку приходится защищать нашу планету от собственных родственников.
Трейлер
Чего ждём? В новом сезоне Марк упорно тренируется под присмотром правительства и примеряет новый синий костюм. У него появляется новый юный помощник — его младший брат Малыш Омни-мен, и новые противники — вильтрумский генерал Завоеватель и мститель Энергоузел, и, судя по трейлеру, даже придётся драться с собственным боссом Сесилом. А папаша героя, мотающий срок в вильтрумской тюрьме за провал завоевания Земли, уже строит планы побега. Всего планируется восемь серий, по одной в неделю и, в отличие от второго сезона, без всяких перерывов на полгода.

Кассандра

Cassandra
Когда и где? 6 февраля на Netflix.
Что? Киберужасы из Германии.
О чём? Кассандра — искусственный интеллект, управляющий умным домом. «Добрая фея, которая следит, чтобы всё было в порядке», по её же словам. Постепенно улыбчивая киберслужанка превращается в зловещую хозяйку, от которой никто так просто не уйдёт.
Трейлер
Чего ждём? Ещё одно произведение на очень популярные нынче темы «умный дом сошёл с ума» и «милый домашний робот сошёл с ума» — буквально в этом же месяце выходит подобный фильм «ON и она», а через месяц — «Реннер». В отличие от них, «Кассандра» больше отдаёт ужасами и заставляет вспомнить «М3ГАН» и Subservience. Ведь в сериале у ИИ есть физическое тело с немного безумным дизайном, за счёт которого «Кассандра» хоть немного выделяется на фоне множества подобных историй.

Ньютопия

Newtopia
Когда и где? 7 февраля на Coupang Play и Amazon Prime Video.
Что? Корейская зомби-комедия. Экранизация книги Influenza Хана Сан-Вуна.
О чём? О зомби! Военного Ли Чже-Юна бросила девушка, и, как будто этого мало, в тот же день начался зомбиапокалипсис. Ли с боевыми товарищами противостоит живым мертвецам и пытается найти бывшую и помириться с ней, а мир вокруг сходит с ума.
Трейлер
Чего ждём? В отличие от «Поезда в Пусан» и ему подобных, «Ньютопия» — не серьёзный апокалипсис, а в чистом виде комедия, напоминающая «Зомбиленд» или «Зомби по имени Шон» (даже сюжет с воссоединением экс-любовников есть, как в «Шоне»). Только со своим, корейским колоритом: актёры забавно переигрывают, изображая бурные эмоции, кричат, визжат и падают на ровном месте, пытаются сжечь зомби с помощью баллончика и зажигалки, и всё это под весёлую музыку. Советуем любителям легкомысленного чёрного юмора.

Дом Давида

House of David
Когда и где? 27 февраля 2025 года на Amazon Prime Video.
Что? Библейский пеплум. Экранизация Ветхого Завета.
О чём? О Давиде, древнеизральском герое, который с Божьей помощью победил в поединке филистимлянского великана Голиафа, а позже стал царём объединённого Израиля.
Трейлер
Чего ждём? Сериал позиционируется как исторический, а не как фэнтези. Но Ветхий Завет — не историческая хроника, он полон чудес, без которых не обойдётся и в сериале, — чего стоит трёхметровый Голиаф! Так что «Дом Давида» справедливо упомянуть и в нашей подборке. Судя по трейлеру, весь сезон посвящён подготовке Давида к той самой битве, вплоть до нахождения того самого камня, который он пустит из пращи. Возможно, становление Давида царём отложат на продолжение.

Частые побочные явления

Common Side Effects
Когда и где? 2 февраля 2025 года на Adult Swim.
Что? Конспирологическая сатира, мультсериал.
О чём? О страшном заговоре корпораций! Молодые учёные — хипповый толстяк Маршалл и скромная лаборантка Френсис — открывают грибок, который мог бы стать панацеей и исцелить большинство болезней. Но оказывается, что фармацевтические компании вовсе не заинтересованы в «лекарстве, которое убьёт все лекарства», и пытаются уничтожить открытие, меняющее мир.
Трейлер
Чего ждём? Странную смесь триллера с интонациями комедии от одного из создателей «Царства падальщиков». Судя по трейлеру, сериал балансирует между научной биофантастикой и ироничной конспирологией вроде «Корпорации “Заговор”». Рассуждения о науке сопровождаются комично-сюрным видеорядом, напряжённые моменты перемежаются сарказмом. При такой постиронии трудно сказать, всерьёз ли создатели критикуют жадных корпоратов или высмеивают теории заговора. А может, и то и другое.

Гримсбург, 2-й сезон

Grimsburg
Когда и где? 16 февраля 2025 года на Fox.
Что? Фантастический комедийный детектив, мультсериал.
О чём? О Марвине Флюте, умном, прожжённом и дотошном полицейском детективе, который служит в городке Гримсбург. А городок этот не простой, а полный диковин. Напарник Марвина — киборг, бывшую жену вырастили медведи, а сына Флюта преследует воображаемый скелет с горящей головой, который подбивает его на всякие непотребства.
Трейлер
Чего ждём? Циничную комедию для взрослых с голливудской звездой Джоном Хэммом на озвучке главного героя, который в каждой серии раскрывает какое-то безумное преступление. Первый сезон получил сдержанные отзывы: его называли забавным, но слишком уж абсурдным и хаотичным, пытающимся выжать шутку из всего и забывающим о хоть каких-то других эмоциях. Впрочем, кому-то из зрителей именно такого и надо.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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