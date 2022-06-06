Видео: обзор настольной игры «Непостижимое»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали большой обзор горячо ожидаемо настольной игры «Непостижимое» (Unfathomable) — идейной наследницы легендарной Battlestar Galactica, только с некоторыми изменениями и в сеттинге лавкрафтианских ужасов.
Вам предстоит непростое путешествие, сквозь непогоду и полчища монстров-Древних, которые не прочь закусить пассажиром-другим или поломать ваше судно. Но это всего лишь полбеды — среди вас могут притаиться предатели-гибриды, которые стараются потопить корабль до того, как он доберётся до спасительных берегов.
Почитать подробное описание и правила можно на странице игры.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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