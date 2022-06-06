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    Видео: обзор настольной игры «Непостижимое»

    6 июня 2022
    06.06.2022
    9709
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World опубликовали большой обзор горячо ожидаемо настольной игры «Непостижимое» (Unfathomable) — идейной наследницы легендарной Battlestar Galactica, только с некоторыми изменениями и в сеттинге лавкрафтианских ужасов.

    Вам предстоит непростое путешествие, сквозь непогоду и полчища монстров-Древних, которые не прочь закусить пассажиром-другим или поломать ваше судно. Но это всего лишь полбеды — среди вас могут притаиться предатели-гибриды, которые стараются потопить корабль до того, как он доберётся до спасительных берегов.

    Почитать подробное описание и правила можно на странице игры.

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