Видео: обзор настольной игры «Непостижимое»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали большой обзор горячо ожидаемо настольной игры «Непостижимое» (Unfathomable) — идейной наследницы легендарной Battlestar Galactica, только с некоторыми изменениями и в сеттинге лавкрафтианских ужасов.

Вам предстоит непростое путешествие, сквозь непогоду и полчища монстров-Древних, которые не прочь закусить пассажиром-другим или поломать ваше судно. Но это всего лишь полбеды — среди вас могут притаиться предатели-гибриды, которые стараются потопить корабль до того, как он доберётся до спасительных берегов.

Почитать подробное описание и правила можно на странице игры.