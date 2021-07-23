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    Видео | Видео МирФ

    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion

    23 июля 2021
    23.07.2021
    41158
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World подготовили 20-минутный ролик с распаковкой большой коробки Warhammer Age of Sigmar: Dominion, которая открывает третью редакцию Warhammer Age of Sigmar.

    Смотрим!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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