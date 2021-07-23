Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion

Все фильмы про короля Артура Дух эпоса подобен мечу в камне — даётся в руки не каждому. Экранизаций артурианы — десятки, но можно ли хоть один фильм назвать действительно удачным?

Снусмумрик в Хогвартсе и другие фэнтези-картины Эвена Амундсена Этот художник придумал норвежский Хогвартс и сделал Снусмумрика профессором травоведения. Каждый день он рисует фантастических существ и сочиняет про них истории. А в свободное время охотится на троллей.