Последние несколько недель режиссёр Зак Снайдер регулярно публиковал кадры из режиссёрской версии «Лиги Справедливости». Например, он показал, как Аквамен убивает главного злодея Степпенвулфа, а Флэш застывает в своей суперскорости.
Ко второй годовщине выхода оригинальной «Лиги Справедливости» в соцсетях звёзд почти одновременно появились записи с хэштегом #ReleaseTheSnyderCut («Выпустите режиссёрскую версию»). Сам постановщик прокомментировал внезапный флэшмоб словами «Амазонка и Бэтмен не могут ошибаться».
#ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/wssMmlPqEK
— Gal Gadot (@GalGadot) November 17, 2019
Two Years. #releasethesnydercut pic.twitter.com/0hxRdzsH4b
— Ray Fisher (@rehsifyar) November 17, 2019
— Ben Affleck (@BenAffleck) November 17, 2019
This ancient Amazonian can’t be wrong. #releasethesnydercut https://t.co/XBdaE1ynkL
— Zack Snyder (@ZackSnyder) November 17, 2019
При этом, как пишет The Hollywood Reporter, Warner Bros. не планирует никакого анонса. Очень похоже, что артисты таким образом отметили годовщину с выхода фильма.
Впрочем, поклонники горячо поддерживают идею «режиссёрской версии» картины от Зака Снайдера. Например, перед стартом Comic-Con в Сан-Диего в небе пролетел самолёт с баннером: «WB, выпусти режиссёрскую версию „Лиги Справедливости“ от Снайдера». Кроме того, фанаты выкупили биллборд с тем же требованием.
Someone hired a plane to fly over #SDCC with a banner urging DC to release the Snyder cut of Justice League pic.twitter.com/MqKPh161B4
— Patrick Shanley (@pshanley88) July 19, 2019
I spotted the #ReleaseTheSnyderCut ad in the wild at #SDCC19 pic.twitter.com/QcyOk9dEsX
— Russ Burlingame (@russburlingame) July 18, 2019
THR предполагает, что в WB могут пойти навстречу фанатам и выпустить режиссёрскую версию картины на HBO Max. О выходе ранее говорили сын Зака Снайдера и режиссёр Кевин Смит.
Зак Снайдер покинул пост режиссёра «Лиги Справедливости» в мае 2017-го после суицида дочери. Завершить работу над фильмом студия доверила Джоссу Уидону, который переснял ряд сцен и завершил монтаж. Некоторые СМИ считают, что WB уволила постановщика ещё до смерти дочери — из-за творческих разногласий.
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