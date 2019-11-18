Последние несколько недель режиссёр Зак Снайдер регулярно публиковал кадры из режиссёрской версии «Лиги Справедливости». Например, он показал, как Аквамен убивает главного злодея Степпенвулфа, а Флэш застывает в своей суперскорости.

Ко второй годовщине выхода оригинальной «Лиги Справедливости» в соцсетях звёзд почти одновременно появились записи с хэштегом #ReleaseTheSnyderCut («Выпустите режиссёрскую версию»). Сам постановщик прокомментировал внезапный флэшмоб словами «Амазонка и Бэтмен не могут ошибаться».

При этом, как пишет The Hollywood Reporter, Warner Bros. не планирует никакого анонса. Очень похоже, что артисты таким образом отметили годовщину с выхода фильма.

Впрочем, поклонники горячо поддерживают идею «режиссёрской версии» картины от Зака Снайдера. Например, перед стартом Comic-Con в Сан-Диего в небе пролетел самолёт с баннером: «WB, выпусти режиссёрскую версию „Лиги Справедливости“ от Снайдера». Кроме того, фанаты выкупили биллборд с тем же требованием.

THR предполагает, что в WB могут пойти навстречу фанатам и выпустить режиссёрскую версию картины на HBO Max. О выходе ранее говорили сын Зака Снайдера и режиссёр Кевин Смит.

Зак Снайдер покинул пост режиссёра «Лиги Справедливости» в мае 2017-го после суицида дочери. Завершить работу над фильмом студия доверила Джоссу Уидону, который переснял ряд сцен и завершил монтаж. Некоторые СМИ считают, что WB уволила постановщика ещё до смерти дочери — из-за творческих разногласий.

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