Последние несколько недель режиссёр Зак Снайдер регулярно публиковал кадры из режиссёрской версии «Лиги Справедливости». Например, он показал, как Аквамен убивает главного злодея Степпенвулфа, а Флэш застывает в своей суперскорости.

Ко второй годовщине выхода оригинальной «Лиги Справедливости» в соцсетях звёзд почти одновременно появились записи с хэштегом #ReleaseTheSnyderCut («Выпустите режиссёрскую версию»). Сам постановщик прокомментировал внезапный флэшмоб словами «Амазонка и Бэтмен не могут ошибаться».

При этом, как пишет The Hollywood Reporter, Warner Bros. не планирует никакого анонса. Очень похоже, что артисты таким образом отметили годовщину с выхода фильма.

Впрочем, поклонники горячо поддерживают идею «режиссёрской версии» картины от Зака Снайдера. Например, перед стартом Comic-Con в Сан-Диего в небе пролетел самолёт с баннером: «WB, выпусти режиссёрскую версию „Лиги Справедливости“ от Снайдера». Кроме того, фанаты выкупили биллборд с тем же требованием.

Someone hired a plane to fly over #SDCC with a banner urging DC to release the Snyder cut of Justice League pic.twitter.com/MqKPh161B4

— Patrick Shanley (@pshanley88) July 19, 2019