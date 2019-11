Команда популярного веб-сериала Critical Role (еженедельной передачи о приключениях героев в Dungeons & Dragons) заключила сделку с интернет-гигантом Amazon о совместной работе над мультсериалом по мотивам их сюжетов The Legend of Vox Machina.

По первоначальной задумке авторы собирались выпустить один-единственный анимационный эпизод, для чего открыли краудфандинг, чтобы собрать средства для оплаты работы аниматоров. Проект оказался невероятно успешным — поклонники шоу (свыше 88 тысяч участников) пожертвовали 11 миллионов долларов, которых хватило на сезон в 10 эпизодов.

Новая сделка с Amazon позволит команде расширить хронометраж до двух сезонов — по 12 серий в каждом. Шоу описывается как «взрослая анимационная фэнтезийная комедия». Озвучивать своих персонажей будут авторы Critical Role — почти все они профессиональные актёры озвучания. Кроме того, по условиям соглашения The Legend of Vox Machina станет эксклюзивом Amazon — её будут показывать в стриминговом сервисе Prime Video. Договор также включает совместную разработку неких будущих проектов.

Команда Critical Role собиралась почти еженедельно с 2015 года. В первом сезоне вышло 115 эпизодов и 373 часа геймплея. Не так давно начал выходить второй сезон, который уже насчитывает более 80 серий. Над мультсериалом будут работать сценаристка Дженнифер Муро (Star Wars: Forces of Destiny, Spider-Man, Justice League: Action) и студия Titmouse, известная по проектам Big Mouth, The Venture Bros., Metalocalypse и Niko and the Sword of Light. Последний мультсериал Titmouse разрабатывала эксклюзивно для Amazon.

После роста популярности шоу команда запустила несколько сторонних проектов — вроде подкастов и комиксов.

В числе участников шоу — популярные актёры озвучания видеоигр и анимации вроде Лайама О’Брайэна (Star Wars Rebels, Иллидан из World of Warcraft), Лоры Бэйли (Spider-Man, Джайна из World of Warcraft), Эшли Джонсон (Teen Titans, Элли из The Last of Us), Трэвиса Уиллингема (Fullmetal Alchemist, Кингпин из игры Spider-Man) и ведущего Мэттью Мёрсера (Voltron: Legendary Defender, Маккри из Overwatch).

В начале декабря команда аниматоров опубликовала анимационные открывающие титры Critical Role с персонажами участников. Над полутораминутным роликом они работали несколько месяцев.