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    Анонсировали новую экшен-RPG в духе Dark Messiah of Might & Magic

    27 июня 2024
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    27.06.2024
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    Анонсировали новую экшен-RPG в духе Dark Messiah of Might & Magic

    Студия Push On анонсировала мрачную фэнтезийную экшен-RPG от первого лица под названием Alkahest, которая по духу напоминает Dark Messiah of Might & Magic.

    В плане геймплея разработчики особое внимание уделили взаимодействию с окружением (в бою можно использовать подручные средства) и алхимии. Именно на них сделали акцент в дебютном геймплейном трейлере.

    В компании отметили, что они не хотели создавать раздутый открытый мир и скучные задания, поэтому отдавали приоритет качеству контента и вариативности, которая бы соответствовала Dark Messiah of Might and Magic, Kingdom Come: Deliverance и Dishonored.

    У игры пока нет даты релиза.

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    Редактор
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