Анонсировали новую экшен-RPG в духе Dark Messiah of Might & Magic

Студия Push On анонсировала мрачную фэнтезийную экшен-RPG от первого лица под названием Alkahest, которая по духу напоминает Dark Messiah of Might & Magic.

В плане геймплея разработчики особое внимание уделили взаимодействию с окружением (в бою можно использовать подручные средства) и алхимии. Именно на них сделали акцент в дебютном геймплейном трейлере.

В компании отметили, что они не хотели создавать раздутый открытый мир и скучные задания, поэтому отдавали приоритет качеству контента и вариативности, которая бы соответствовала Dark Messiah of Might and Magic, Kingdom Come: Deliverance и Dishonored.

У игры пока нет даты релиза.