Брайан К. Вон, работавший над комиксами «Сага», Y: The Last Man, Ex Machina и многими другими, напишет сценарий для экранизации культового аниме Gundam, сообщает Deadline. Кроме этого, Вон также займёт пост исполнительного продюсера фильма.

Над картиной Legendary Entertainment будет работать вместе с японской студией Sunrise, которая создала оригинальный аниме-сериал. Ещё одним исполнительным продюсером выступает Кейл Бойтер («Путешествие к центру Земли», «Тихоокеанский рубеж 2» и «Монстр-траки»). Режиссёра у проекта пока нет. Дата премьеры не известна.

Первый аниме-сериал во вселенной Gundam вышел в 1979 году, он назывался Mobile Suit Gundam (также известен как Gundam 0079). Действие сюжета разворачивается в отдалённом будущем, когда человечество отправилось в космос колонизировать новые миры. Вскоре колонии начали войну за независимость от Земли, и главным оружием в этой войне выступили пилотируемые роботы.