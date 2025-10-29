КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

Братья Андреасян сама неотвратимость: на очереди ремейк «Следствие ведут Колобки»

Дмитрий Кинский
29 октября 18:59
258
1 минута на чтение
«Кинокомпания братьев Андреасян» получила права на создание ремейка культового советского мультфильма «Следствие ведут Колобки».
Если в оригинале было всего четыре эпизода, то в новой версии нас ждет мультсериал аж на 52 серии, каждая из которых будет длиться около трех минут.
Напомним, мультфильм 1986 года рассказывал о двух сыщиках, которые расследует дело о пропаже редкого полосатого слона, то и дело попадая в абсурдные ситуации.
Даты выхода пока нет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

