CDPR анонсировала настольную ККИ по Cyberpunk 2077

CD Projekt RED анонсировала настольную ККИ по мотивам Cyberpunk 2077, с которой ей помогает студия WeirdCo, приложившая руку к Marvel Snap и Duel Masters.

Игрокам предстоит собирать различные карты с героями оригинальной игры и аниме-сериала «Бегущие по краю», среди которых будут в том числе Ви и Джонни Сильверхенд.

Это не первая настолка по Cyberpunk 2077, прежде по игре выходили Cyberpunk 2077: Gangs of Night City и Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone Board Game.

ККИ выйдет в 2026 году, за регистрацию на сайте проекта каждый получит экслюзивную карту из Люси.

