Летом в сети появился шуточный флэшмоб на Facebook — группа энтузиастов предлагала всем желающим устроить штурм знаменитой «Зоны 51» (Area 51). 20 сентября, как и было запланировано, в Неваду, где находится база, стали съезжаться люди. Правда, вместо 2 миллионов человек, которые собиралась поучаствовать, приехало, по данным СМИ, от двух до четырёх тысяч.

Увы, никто из них в Зону 51 так и не попал. Двух человек задержали у въезда на базу за мелкие правонарушения — один из задержанных действительно попытался туда проникнуть. Остальные просто весело проводили время рядом с базой — слушали музыку, танцевали в разнообразных костюмах и, конечно, бегали как Наруто.

В итоге флэшмоб превратился в импровизированный фестиваль, похожий на Burning Men, который вполне можно сделать ежегодным.

Пользователи сети расстроились, что никому так и не удалось попасть на охраняем территорию, и наделали по этому поводу новых мемов.

Как мы все представляли штурм Зоны 51/Как это выглядело на самом деле

#Area51storm Aliens after getting free from area 51 pic.twitter.com/Ue6zMD7mjq — Hema (@hemo_lemo) September 20, 2019

Пришельцы после освобождения из зоны 51

«Это как Хэллоуин, но мы просто надоедливые люди»

Ожидание vs реальность

https://twitter.com/AreaMemes51/status/1175375519245885440

О боже! Кто-то реально проник в Зону 51 и нашёл пришельца.