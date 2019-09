Летом в сети появился шуточный флэшмоб на Facebook — группа энтузиастов предлагала всем желающим устроить штурм знаменитой «Зоны 51» (Area 51). 20 сентября, как и было запланировано, в Неваду, где находится база, стали съезжаться люди. Правда, вместо 2 миллионов человек, которые собиралась поучаствовать, приехало, по данным СМИ, от двух до четырёх тысяч.

Увы, никто из них в Зону 51 так и не попал. Двух человек задержали у въезда на базу за мелкие правонарушения — один из задержанных действительно попытался туда проникнуть. Остальные просто весело проводили время рядом с базой — слушали музыку, танцевали в разнообразных костюмах и, конечно, бегали как Наруто.

В итоге флэшмоб превратился в импровизированный фестиваль, похожий на Burning Men, который вполне можно сделать ежегодным.

Пользователи сети расстроились, что никому так и не удалось попасть на охраняем территорию, и наделали по этому поводу новых мемов.

Как мы все представляли штурм Зоны 51/Как это выглядело на самом деле

Aliens after getting free from area 51 pic.twitter.com/Ue6zMD7mjq

Пришельцы после освобождения из зоны 51

"it's like halloween but we're just annoying people" skdhshdjsjs#Area51pic.twitter.com/1plH2EII6K

— ً ket☆ (@Y00NGIPRETTY) September 21, 2019