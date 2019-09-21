Летом в сети появился шуточный флэшмоб на Facebook — группа энтузиастов предлагала всем желающим устроить штурм знаменитой «Зоны 51» (Area 51). 20 сентября, как и было запланировано, в Неваду, где находится база, стали съезжаться люди. Правда, вместо 2 миллионов человек, которые собиралась поучаствовать, приехало, по данным СМИ, от двух до четырёх тысяч.
Увы, никто из них в Зону 51 так и не попал. Двух человек задержали у въезда на базу за мелкие правонарушения — один из задержанных действительно попытался туда проникнуть. Остальные просто весело проводили время рядом с базой — слушали музыку, танцевали в разнообразных костюмах и, конечно, бегали как Наруто.
В итоге флэшмоб превратился в импровизированный фестиваль, похожий на Burning Men, который вполне можно сделать ежегодным.
Пользователи сети расстроились, что никому так и не удалось попасть на охраняем территорию, и наделали по этому поводу новых мемов.
The sad truth ;_; #area51 #zone51 pic.twitter.com/Lr1Cu7ObXB
— Erwann (@Plug4plays) September 21, 2019
Как мы все представляли штурм Зоны 51/Как это выглядело на самом деле
Aliens after getting free from area 51 pic.twitter.com/Ue6zMD7mjq
— Hema (@hemo_lemo) September 20, 2019
Пришельцы после освобождения из зоны 51
"it's like halloween but we're just annoying people" skdhshdjsjs#Area51pic.twitter.com/1plH2EII6K
— ً ket☆ (@Y00NGIPRETTY) September 21, 2019
«Это как Хэллоуин, но мы просто надоедливые люди»
Expectation vs reality pic.twitter.com/K6q4Bo8H72
— Itsfunnythatsomeoneactually (@RealCookCrumb) September 20, 2019
Ожидание vs реальность
https://twitter.com/AreaMemes51/status/1175375519245885440
О боже! Кто-то реально проник в Зону 51 и нашёл пришельца.
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