За последние несколько дней в сети огромную популярность набрали мемы, посвящённые легендарной «Зоне 51» (Area 51). Это американская военная база в Неваде, удалённое подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. Над Зоной 51 запрещено воздушное авиасообщение, потому что, предположительно, на ней проводятся эксперименты в области воздухоплавания и систем вооружения.

«Предположительно» — потому что никто, кроме самих военных, не знает, чем именно занимаются на этой секретной базе. Из-за завесы секретности Зона 51 стала городской легендой — согласно конспирологическим теориям, там учёные и военные исследуют НЛО и пришельцев. Подобное предназначение базы многократно обыгрывали в массовой культуре — например, в «Секретных материалах», «Дне независимости», серии книг «Аниморфы» и прочих историях.

Флэшмоб завирусился после того, как несколько энтузиастов создали сообщество на Facebook, в котором всем желающим предлагается штурмовать Зону 51. Его так и назвали: Storm Area 51, They Canʼt Stop All of Us («Штурм Зоны 51, они не смогут остановить всех нас»). За несколько дней в группе встречи отметились миллионы человек: 1,2 миллиона сказали, что «пойдут», а ещё миллион просто «интересуется».

20 сентября организаторы предлагают всем желающим штурмовать Зону 51, используя бег из «Наруто»! Всё для того, чтобы увидеть скрывающихся пришельцев. Организаторы пояснили, что выбрали бег из «Наруто» потому что…

Если мы побежим, как в «Наруто», то будем быстрее их пуль.

Разумеется, в группе уже появилась схема атаки:

Мем: шуточный штурм Зоны 51 1

Разумеется, организаторы пояснили, что план — просто шутка:

«Эй, правительство США, это шутка, мы не собираемся действовать по этому плану!»

Сеть мгновенно заполонили мемы, обыгрывающие вторжение пришельцев, штурм зоны и популярные конспирологические теории:

План штурма Зоны 51

(Надпись: Новый сын с Зоны 51) «Я забрал этого маленького пришельца с Зоны 51». «Да, он визжит по ночам, поджигает всё вокруг, но он правда любит мороженое». «Люблю его!»

Я выхожу с Зоны 51

Забираю своего пришельца с Зоны 51 куда-нибудь поесть после того, как я его спас

Ещё одно предсказание «Симпсонов» сбылось!

(Подпись: Почему так смешно) «Когда только один человек готовится к штурму Зоны 51» — «Но это Джон Вик».

Мой пришелец мучает меня танцами, которым я его научил, после того, как я спас его задницу из Зоны 51.

Я объясняю друзьям про мемы Зоны 51.

Что, если флэшмоб со штурмом Зоны 51 запустила Nintendo, чтобы подогреть интерес к появлению инопланетянина E.T. в Super Smash Bros.? 

Разумеется, в твиттере сразу же появился аккаунт, посвящённый шуткам про Зону 51:

Друзья моего нового пришельца отдыхают у меня дома с отцом.

Мы с другом после того, как спасли пришельца из Зоны 51.

Всем нужно пройти специальную тренировку по спасению пришельцев из Зоны 51.

К флэшмобу даже присоединились знаменитости. Например, актёр Дэнни Трехо и музыкант Кевин Джонас:

После того, как покинул Зону 51.

Готовлю рейв-вечеринку в честь тура и штурма Зоны-51.

Отметился даже порно-актёр Джонни Синс:

Мем: шуточный штурм Зоны 51 2

Ребят, нет ничего, во что я не смогу проникнуть, так что я с вами на штурм Зоны 51.

12 июля на шумиху отреагировали власти США. Представитель военно-воздушных сил Лора Макэндрюс заявила, что войска защитят базу «Зона 51» от «штурма».

Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы. ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность.

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Кот-редактор
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