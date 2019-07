За последние несколько дней в сети огромную популярность набрали мемы, посвящённые легендарной «Зоне 51» (Area 51). Это американская военная база в Неваде, удалённое подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. Над Зоной 51 запрещено воздушное авиасообщение, потому что, предположительно, на ней проводятся эксперименты в области воздухоплавания и систем вооружения.

«Предположительно» — потому что никто, кроме самих военных, не знает, чем именно занимаются на этой секретной базе. Из-за завесы секретности Зона 51 стала городской легендой — согласно конспирологическим теориям, там учёные и военные исследуют НЛО и пришельцев. Подобное предназначение базы многократно обыгрывали в массовой культуре — например, в «Секретных материалах», «Дне независимости», серии книг «Аниморфы» и прочих историях.

Флэшмоб завирусился после того, как несколько энтузиастов создали сообщество на Facebook, в котором всем желающим предлагается штурмовать Зону 51. Его так и назвали: Storm Area 51, They Canʼt Stop All of Us («Штурм Зоны 51, они не смогут остановить всех нас»). За несколько дней в группе встречи отметились миллионы человек: 1,2 миллиона сказали, что «пойдут», а ещё миллион просто «интересуется».

20 сентября организаторы предлагают всем желающим штурмовать Зону 51, используя бег из «Наруто»! Всё для того, чтобы увидеть скрывающихся пришельцев. Организаторы пояснили, что выбрали бег из «Наруто» потому что…

Если мы побежим, как в «Наруто», то будем быстрее их пуль.

Разумеется, в группе уже появилась схема атаки:

Разумеется, организаторы пояснили, что план — просто шутка:

«Эй, правительство США, это шутка, мы не собираемся действовать по этому плану!»

Сеть мгновенно заполонили мемы, обыгрывающие вторжение пришельцев, штурм зоны и популярные конспирологические теории:

the area 51 plan of attacking them #Area51 pic.twitter.com/UQHA82v3UZ — ahmed (@Iickingdounts) July 14, 2019

План штурма Зоны 51

(Надпись: Новый сын с Зоны 51) «Я забрал этого маленького пришельца с Зоны 51». «Да, он визжит по ночам, поджигает всё вокруг, но он правда любит мороженое». «Люблю его!»

Я выхожу с Зоны 51

me taking my area 51 alien out to eat after i rescued him.#area51 pic.twitter.com/530WuHj45b — ☆ 𝔄𝔫𝔡𝔯𝔢𝔞 ☆ (@AndreaC88279623) July 14, 2019

Забираю своего пришельца с Зоны 51 куда-нибудь поесть после того, как я его спас

Another Simpsons prediction about to come true 😜 #Area51 pic.twitter.com/S2Olho5SYT — Secret Agent Randy Beans (@lavendxrbones) July 14, 2019

Ещё одно предсказание «Симпсонов» сбылось!

(Подпись: Почему так смешно) «Когда только один человек готовится к штурму Зоны 51» — «Но это Джон Вик».

My alien torturing me with the dance moves I’ve taught him after helping his ass escape #area51 pic.twitter.com/yq7hGSiLad — Amy Ajram (@AjramAmy) July 14, 2019

Мой пришелец мучает меня танцами, которым я его научил, после того, как я спас его задницу из Зоны 51.

me explaining the Area 51 memes to my friends #Area51 pic.twitter.com/YhEJJti0Cn — martha (@marthastelllaaa) July 14, 2019

Я объясняю друзьям про мемы Зоны 51.

What if @NintendoAmerica made the #Area51 FB event to hype up the announcement of E.T. in smash? 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/bhbvNDmEoq — Armada (@ArmadaGG) July 16, 2019

Что, если флэшмоб со штурмом Зоны 51 запустила Nintendo, чтобы подогреть интерес к появлению инопланетянина E.T. в Super Smash Bros.?

Разумеется, в твиттере сразу же появился аккаунт, посвящённый шуткам про Зону 51:

the friends of my new alien chilling at my house with my dad #Area51 pic.twitter.com/wd6hX7Dnj2 — #Area51 Memes 👽 (@AreaMemes51) July 15, 2019

Друзья моего нового пришельца отдыхают у меня дома с отцом.

me and my friend right after we caught an alien from #Area51 pic.twitter.com/gQpjiW2Jp2 — #Area51 Memes 👽 (@AreaMemes51) July 15, 2019

Мы с другом после того, как спасли пришельца из Зоны 51.

everyone need to follow this special training for saving Alien of #Area51 pic.twitter.com/3pCSaoYzrt — #Area51 Memes 👽 (@AreaMemes51) July 15, 2019

Всем нужно пройти специальную тренировку по спасению пришельцев из Зоны 51.

К флэшмобу даже присоединились знаменитости. Например, актёр Дэнни Трехо и музыкант Кевин Джонас:

После того, как покинул Зону 51.

Готовлю рейв-вечеринку в честь тура и штурма Зоны-51.

Отметился даже порно-актёр Джонни Синс:

Ребят, нет ничего, во что я не смогу проникнуть, так что я с вами на штурм Зоны 51.

12 июля на шумиху отреагировали власти США. Представитель военно-воздушных сил Лора Макэндрюс заявила, что войска защитят базу «Зона 51» от «штурма».

Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы. ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность.