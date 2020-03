В рубрике «что почитать» — пара новинок от книжных издательств. fanzon представило смесь фэнтези и постапокалипсиса «След молнии», а «Астрель-Спб» продолжает расширять серию «Мастера ужасов» произведениями Джо Лансдейла.

«След молнии» вышел на языке оригинала в 2018 году, а в 2019-м книга удостоилась премии «Локус» в номинации «Дебютный роман».

Объём — 416 страниц. Выход намечен на май.

«Астрель-Спб» готовит омнибус автора, куда войдут сразу два сборника: Deadman’s Road и By Bizarre Hands. Первый — это собрание повестей и рассказов о похождениях преподобного Джебедайи Мерсера, который Библией и кольтом борется с самой разной нечистью на альтернативном Диком Западе. Издательство дополнит сборник рассказом The Red-Headed Dead, который не выходил на бумаге и в пределах США.

By Bizarre Hands будет издан на русском языке впервые, и это сборник, который сразу вывел Лансдейла на вершину жанра хоррора, получил номинации на премию Брэма Стокера и Всемирную премию фэнтези и остается актуальным до сих пор. Повесть On the Far Side of the Cadillac Desert with Dead Folks получила одновременно премию Брэма Стокера и Всемирную премию фэнтези, рассказ The Night They Missed the Horror Show получил премию Брэма Стокера, повесть By Bizarre Hands стала основой для целой серии комиксов, а рассказ Fish Night недавно был экранизирован в рамках сериала «Любовь, смерть и роботы».