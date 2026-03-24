«Чудо-человек» вернётся во 2 сезоне

Сериал по киновселенной Marvel «Чудо-человек» имел успех у критиков и зрителей, и неудивительно, что он получил продолжение. Marvel Television продлили его на второй сезон, несмотря на то, что изначально «Чудо-человек» анонсировался как минисериал.
К своим ролям вернутся Яхья Абдул-Матин и Бен Кингсли, а шоураннерами останутся Дестин Дэниел Креттон и Эндрю Гест.
«Чудо-человек» рассказывает про Саймона Вильямса — актёра с суперспособностями, который играет супергероев в кино. Он знакомится с Тревром Слэттери — актёром, изображавшим вождя террористов Мандарина в «Железном человеке 3», и они пытаются получить главные роли в новом фильме «Чудо-человек».