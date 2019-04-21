Корабль компании SpaceX Crew Dragon, с помощью которого планируется доставлять астронавтов на МКС и обратно, взорвался при наземном испытании системы аварийного спасения. 21 апреля Reuters сообщило, что очередной тест, который проводился 20 апреля, закончился «аномально».

Об аварии в твиттере рассказал администратор NASA Джим Брандестайн. Сейчас Космическое агенство вместе со SpaceX проводят расследования причин.

Да, это не очень хорошо…

В этот раз компания проводила испытания, которые должны были подготовить Crew Dragon к тестовому полёту с отстрелом капсулы. За это отвечают двигатели SuperDraco, которые в случае нештатной ситуации с ракетой должны осуществлять аварийное катапультирование корабля.

Аварии может повлиять на сроки, в которые NASA и SpaceX планируют совершить первый полёт с экипажем на борту Crew Dragon. Уже сейчас существует возможность того, что старт будет перенесён на конец сентября или начала октября.

Первый полёт Crew Dragon без экипажа на борту прошёл успешно. В начале марта корабль пристыковался к МКС и провёл на орбите 5 дней, после чего вернулся на Землю.