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    Новости

    DC выпустит комикс о Супермене и Бэтмене в жанре средневекового фэнтези

    15 августа 2021
    15.08.2021
    1009
    1 минута на чтение
    DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле Средневековья

    DC анонсировали новую мини-серию комиксов, в которой будет представлен мир средневекового фэнтези с героями Бэтмена, Чудо-Женщины, Супермена и многих других персонажей DC. Комикс получил название «Тёмные рыцари стали (англ. Dark Knights of Steel). В него войдут 12 выпусков.

    «Тёмные рыцари стали» написан Томом Тейлором и нарисован Ясмин Путри. События комикса разворачиваются в средневековом фэнтезийном мире DC. Этот мир изменится, когда на ней потерпит крушение космический корабль с обреченной планеты. Но то, что многим кажется концом света, — это только начало этой истории. Многие знакомые персонажи предстанут в неожиданном амплуа: помимо Бэтмена и Супермена там появится и Чудо-женщина, и Харли Квинн, Чёрная молния и другие.

    Сценарист Том Тэйлор уже знаком читателям комиксов себя как автор запоминающихся альтернативных миров для Мультивселенной DC. Он известен по комиксам «Заражение» и «Injustice. Боги среди нас».

    Тейлор потратил два года на разработку новой истории в стиле «Игры престолов» и «Властелина колец».

    Я вырос, читая «Властелин колец» и «Супермена», Терри Пратчетта и Гарта Энниса, Робин Хобб и Марка Уэйда, «Сагу о Копье» и «Лигу Справедливости». Теперь, вместе с невероятной Ясмин Путри, я могу объединить всё это в самой большой истории, которую только смог вообразить. Это история о войне и любви, отчаянии и надежде, предательстве и невероятных союзах, заключённых в битвах.

    Тейлор говорит, что этот комикс предназначен для фанатов таких шоу, как «Игра престолов» и Critical Role.

    Ниже представлены страницы и обложки комикса за авторством Путри, Джошуа Миддлтона и Уэйна Рейнольдса.

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    Дата выхода ещё неизвестна.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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