DC выпустит комикс о Супермене и Бэтмене в жанре средневекового фэнтези

DC анонсировали новую мини-серию комиксов, в которой будет представлен мир средневекового фэнтези с героями Бэтмена, Чудо-Женщины, Супермена и многих других персонажей DC. Комикс получил название «Тёмные рыцари стали (англ. Dark Knights of Steel). В него войдут 12 выпусков.

«Тёмные рыцари стали» написан Томом Тейлором и нарисован Ясмин Путри. События комикса разворачиваются в средневековом фэнтезийном мире DC. Этот мир изменится, когда на ней потерпит крушение космический корабль с обреченной планеты. Но то, что многим кажется концом света, — это только начало этой истории. Многие знакомые персонажи предстанут в неожиданном амплуа: помимо Бэтмена и Супермена там появится и Чудо-женщина, и Харли Квинн, Чёрная молния и другие.

Сценарист Том Тэйлор уже знаком читателям комиксов себя как автор запоминающихся альтернативных миров для Мультивселенной DC. Он известен по комиксам «Заражение» и «Injustice. Боги среди нас».

Тейлор потратил два года на разработку новой истории в стиле «Игры престолов» и «Властелина колец».

Я вырос, читая «Властелин колец» и «Супермена», Терри Пратчетта и Гарта Энниса, Робин Хобб и Марка Уэйда, «Сагу о Копье» и «Лигу Справедливости». Теперь, вместе с невероятной Ясмин Путри, я могу объединить всё это в самой большой истории, которую только смог вообразить. Это история о войне и любви, отчаянии и надежде, предательстве и невероятных союзах, заключённых в битвах.

Тейлор говорит, что этот комикс предназначен для фанатов таких шоу, как «Игра престолов» и Critical Role.

Ниже представлены страницы и обложки комикса за авторством Путри, Джошуа Миддлтона и Уэйна Рейнольдса.

Дата выхода ещё неизвестна.