Disciples возвращается — новая часть выйдет в 2026 году

Студия Artefacts Studio анонсировала Disciples: Domination — новую часть пошаговой стратегической RPG в культовой вселенной.
Синопсис
15 лет прошло с тех пор, как Авианна освободила Невендаар. Disciples: Domination возвращает вас в мир, балансирующий на грани. В этой мрачной фэнтезийной стратегической ролевой игре с пошаговыми боями вам предстоит занять трон Авианны — и попытаться спасти гибнущее королевство.
Разработчики обещают глубокий разветвленный сюжет, усовершенствованную систему тактических боев с ускоренным темпом, динамический мир и возвращение гномов из Горных кланов.
Релиз Disciples: Domination состоится в 2026 году на PC, Xbox Series X|S и PS5.
