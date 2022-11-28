Disney может потерять 147 млн долларов из-за «Странного мира»

По данным издания Variety, «Странный мир» провалился в прокате в первый уикэнд, а Disney может понести убытки в 147 миллионов долларов.

За пять дней в США мультфильм принес авторам всего 18,6 миллиона долларов, тогда как компания ожидала 30-40 миллионов. Для сравнения, вышедший в этом году «Базз Лайтер» собрал 51 миллион долларов в первые выходные.

Бюджет «Странного мира» составляет 180 миллионов долларов без учета затрат на маркетинг. Чтобы выйти хотя бы в ноль, картина должна заработать 360 миллионов.

А такие цифры не получили даже «Базз Лайтер» и «Энканто» — те закончили прокат с 226 и 256 миллионами долларов соответственно.

Эксперты считают, что даже при должном внимании в онлайн-кинотеатре Disney+ мультфильм все равно не окупится.

За пределами США у «Странного мира» тоже все прискорбно, за 5 дней он заработал всего 9,2 миллиона в 43 странах.