Disney перенесла почти весь репертуар — «Звёздные войны» и «Аватар» уехали на год

Disney объявила о масштабных переносах своего репертуара. Эффект домино задел даже «Звёздные войны» и «Аватара», распланированные на много лет вперёд.

все «Аватары» ушли на год позже: фильмы выйдут 16 декабря 2022-го, 20 декабря 2024-го, 18 декабря 2026-го и 22 декабря 2028-го соответственно.

то же самое произошло со «Звёздными войнами»: теперь фильмы стоят на датах 22 декабря 2023-го, 19 декабря 2025-го и 17 декабря 2027-го.

«Мулан» и «Французский вестник» Уэса Андерсона лишились дат релиза.

«Смерть на Ниле» перенесли на 2 недели — фильм выйдет 23 октября вместо 9.

драма «Пустой человек» вместо 7 августа выйдет 4 октября.

«Оленьи рога» появятся в кинотеатрах 19 февраля 2021-го.

«Последняя дуэль» Ридли Скотта ушла с 8 января 2021-го на 15 октября того же года.

А вот на своих датах остались «King’s Man: Начало» (16 сентября), «Чёрная вдова» (5 ноября), «Глубокие воды» (12 ноября), «Главный герой» (10 декабря) и ремейк «Вестсайдской истории» (17 декабря).

Кому может ещё не повезти, так это мультфильму «Душа» от Pixar от Пита Доктера. Сейчас картина стоит на 19 ноября, но от информации кинокритика Джордана Руими Disney рассматривает возможность перенести премьеру в онлайн на свой стриминг. При этом, согласно обновлённым правилам киноакадемии «Душа» всё ещё сможет претендовать на «Оскар».