Джеймс Кэмерон: сложно придумать нового «Терминатора», когда мы уже живем в научной фантастике

Джеймс Кэмерон в одном из интервью признался, что втайне работает над новым фильмом по «Терминатору».
По словам именитого режиссера, у него есть целая стопка заметок — именно так он начинает все свои сценарии.
Но постановщик столкнулся с неожиданной сложностью.
Научная фантастика догнала нас и фактически подавляет. Мы живем в научно-фантастическом мире и сталкиваемся с проблемами, которые раньше были только в сай-фай фильмах и книгах. Теперь это наша реальность.
Кэмерон отметил, что у него уже не получится стать таким же провидцем, как во время работы над оригинальным «Терминатором».
