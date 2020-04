2 апреля Naughty Dog неожиданно объявила, что из-за пандемии коронавируса не успевает закончить The Last of Us 2, поэтому релиз пришлось отложить на неопределенный срок.

Представители студии заверили, что проект фактически завершен — осталось его только отполировать. Так что вряд ли перенос будет долгим.

Тем не менее разработчики не оставили фанатов с пустыми руками и выложили пачку новых скриншотов игры, чтобы скрасить ожидание.

Причем на них можно увидеть прежде не показанные в трейлерах сцены. Так, на одном из кадров засветился играющий на гитаре Джоэл, а на другом — пылающее поселение.

Продолжение The Last of Us переносят уже второй раз. Изначально игра должна была выйти в феврале 2020-го, но разработчики не укладывались в график, поэтому релиз назначили на конец мая. Теперь же от них ничего не зависит из-за угрозы коронавируса.