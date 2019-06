E3 2019: анонсы и трейлеры Square Enix

11 июня в рамках выставки E3 прошла пресс-конференция компании Square Enix, на которой издатель уделил много внимания грядущему ремейку Final Fantasy VII (геймплей, подробности и предзаказ), другим играм серии, а также ожидаемому проекту во вселенной Marvel.

Игру выпустят на двух Blu-ray дисках и, похоже, каждый можно считать самостоятельной игрой. Контент первого диска будет посвящён событиям в Мидгарде, эта часть сюжета выходит 3 марта.

Сражения теперь могут происходить как в реальном времени, так и в режиме тактического пошагового боя — но перейти в него можно будет только если герой накопит достаточно очков ATB. Это позволит применять особые способности, экипировку и заклинания. В игре можно будет переключаться между всеми персонажами в отряде.

Компания показала ещё один трейлер и геймплейный ролик — битву с боссом:

8 минут сражения с боссом:

Также компания раскрыла подробности коллекционного и расширенного изданий. Первое обойдётся в 329 долларов:

Предзаказы обещают открыть 11 июня, а пока вот ещё немного скриншотов:

Разработчики обещают «эпическое экшен-приключение, которое сочетает кинематографическое повествование с непрерывным однопользовательским и кооперативным (до 4 игроков) геймплеем». Ролик посвящён одной из миссий, в ходе которой рушится новый хеликерриер. Мстителей распускают, но спустя пять лет героям приходится объединиться перед лицом новой угрозы.

В ролике показан геймплей за разных героев с отличающимися способностями. Среди прочего есть и миссии в космосе (у Железного человека появляется для этого спецкостюм). Главного злодея не показали.

Разработчики обещают поддерживать игру, добавляя новые задания, локации и героев. Весь дополнительный контент будет бесплатным.

Релиз — 15 мая 2020-го.

Оригинал

Дубляж

Игра обзавелась новым роликом, в котором собрали отрывки из вышедших эпизодов, «Капитана Спирита» и цитат СМИ.

Популярную JRPG переиздали для Nintendo Switch, релиз состоялся во время конференции. В связи с этим издатель выпустил новый трейлер.

Ещё один ремастер, выйдет зимой 2019 года на PS4 и Nintendo Switch. Будут и мобильные версии под iOS и Android. В связи с этим — новый трейлер.

Ролевая игра-песочница в жанре экшен вышла в Японии ещё в 2018 году, а теперь добирается до западных рынков. Дата релиза намечена на 12 июля.

