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    Новости

    «Его месть будет безжалостной»: первый трейлер аниме-сериала Dragon’s Dogma

    25 августа 2020
    Кот-император
    25.08.2020
    4654
    0 минут на чтение

    Netflix опубликовал первый трейлер аниме-сериала Dragon’s Dogma по мотивам одноимённой видеоигры от Capcom. Ролик демонстрирует, что весь проект выполнен в технике 3DCG.

    Завязка мультсериала повторяет игру — жуткий дракон нападает на город Итана, главного героя. В пламени погибают все, кто был ему дорог, а само чудовище буквально вырывает сердце Итана. Однако тот почему-то не погибает, а вместо этого становится «воскрешённым». Он находит в себе силы и отправляется за сердцем вместе со спутницей. В ходе приключения Итану предстоит выяснить, какие планы на него затевал дракон, а также узнать, что если долго охотиться за чудовищем, то и самому можно стать чудовищем.

    Режиссёр Dragon’s Dogma — Синъя Сугай (Walking Meat), сценарист — Курасуми Сунаяма (Tengen Toppa Gurren Lagann).

    Все эпизоды выйдут 17 сентября.

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    Постер и кадры аниме-сериала Dragon’s Dogma от Netflix

     Кот-император |  15.07.2020

    Все эпизоды выйдут 17 сентября.

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    Кот-император
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