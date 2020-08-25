«Его месть будет безжалостной»: первый трейлер аниме-сериала Dragon’s Dogma

Netflix опубликовал первый трейлер аниме-сериала Dragon’s Dogma по мотивам одноимённой видеоигры от Capcom. Ролик демонстрирует, что весь проект выполнен в технике 3DCG.

Завязка мультсериала повторяет игру — жуткий дракон нападает на город Итана, главного героя. В пламени погибают все, кто был ему дорог, а само чудовище буквально вырывает сердце Итана. Однако тот почему-то не погибает, а вместо этого становится «воскрешённым». Он находит в себе силы и отправляется за сердцем вместе со спутницей. В ходе приключения Итану предстоит выяснить, какие планы на него затевал дракон, а также узнать, что если долго охотиться за чудовищем, то и самому можно стать чудовищем.

Режиссёр Dragon’s Dogma — Синъя Сугай (Walking Meat), сценарист — Курасуми Сунаяма (Tengen Toppa Gurren Lagann).

Все эпизоды выйдут 17 сентября.