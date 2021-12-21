«Это очень тёплое чувство»: трейлер спецэпизода «Возвращения в Хогвартс»

HBO Max показал трейлер «Возвращения в Хогвартс» — спецвыпуска, приуроченного к 20-летию с выхода первого фильма про Гарри Поттера.
В передаче поучаствовали основной актёрский состав (Рэдклифф, Уотсон, Гринт), а также другие артисты саги, включая показанных в кадре Тома Фелтона, Хелену Бонэм Картер и Рэйфа Файнса. Они поделятся воспоминаниями со съёмок, а также расскажут, как вообще присоединились к саге. В спецэпизод также войдут архивные кадры со съёмок. Крис Коламбус, режиссёр первых двух фильмов, тоже снялся в «Возвращении в Хогвартс».
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Постер
Спецэпизод выйдет 1 января на HBO Max и на «Амедиатеке».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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