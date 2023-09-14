«Это всё связано»: первый трейлер сериала «Ужастики» по книгам Р. Л. Стайна

Disney+ показал трейлер сериала «Ужастики» (Goosebumps) по мотивам одноимённой книжной серии от писателя детских ужасов Роберта Стайна.

Сериал — не экранизация какого-то конкретного сюжета, а адаптация сразу нескольких историй писателя. В центре сюжета окажутся пять школьников, которые пытаются противостоять сверхъестественным силам, окутавшим их городок. Героям предстоит действовать вместе, ведь под удар таинственного зла из прошлого могут попасть их друзья, знакомые и даже родители.

Главную роль исполнил Джастин Лонг («Идиократия», «Утащи меня в ад», «Варвар»).

Сериал из десяти эпизодов стартует 13 октября. В этот день выйдут сразу пять серий.