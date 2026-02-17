Фанатская теория: Рон Уизли — великий предсказатель?

Книги о Гарри Поттере, казалось бы, изучены вдоль и поперёк, но фанаты продолжают находить в них что-то новое для себя. В последнее время в интернете активно обсуждается теория, что Рон — тайный пророк.

Реплики Рона Уизли нередко предсказывают будущие события. Например, в «Тайной комнате», рассуждая, за что Том Реддл получил награду, Рон шутит: «Может, он убил плаксу Миртл, а это кому угодно принесёт славу». Позже мы узнаём, что Реддл действительно послужил причиной её гибели.

В «Узнике Азкабана» при гадании на чайной гуще Рон предполагает, что Гарри пойдёт работать в министерство магии, а также получит много золота. Гарри действительно получает приз за победу в Кубке Трёх Волшебников в следующей книге, а по окончании серии работает в министерстве. В «Кубке огня» на домашке про прорицанию Рон предполагает, что Гарри получит «удар в спину от того, кого считал другом» — этим «другом» оказывается Аластор Муди.

Конечно, в контексте книги это авторское предзнаменование, вложенное в уста персонажа. Но в контексте вселенной — получается, что у Рона есть пророческий дар. Причём проявляется он в основном тогда, когда Рон шутит и не считает, что говорит всерьёз.

