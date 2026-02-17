КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов

Классика

Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы
10 лучших фантастических фильмов Стивена Спилберга
Новости

Фанатская теория: Рон Уизли — великий предсказатель?

Кот-император
17 февраля 09:30
637
1 минута на чтение
Книги о Гарри Поттере, казалось бы, изучены вдоль и поперёк, но фанаты продолжают находить в них что-то новое для себя. В последнее время в интернете активно обсуждается теория, что Рон — тайный пророк.
Реплики Рона Уизли нередко предсказывают будущие события. Например, в «Тайной комнате», рассуждая, за что Том Реддл получил награду, Рон шутит: «Может, он убил плаксу Миртл, а это кому угодно принесёт славу». Позже мы узнаём, что Реддл действительно послужил причиной её гибели.
В «Узнике Азкабана» при гадании на чайной гуще Рон предполагает, что Гарри пойдёт работать в министерство магии, а также получит много золота. Гарри действительно получает приз за победу в Кубке Трёх Волшебников в следующей книге, а по окончании серии работает в министерстве. В «Кубке огня» на домашке про прорицанию Рон предполагает, что Гарри получит «удар в спину от того, кого считал другом» — этим «другом» оказывается Аластор Муди.
Конечно, в контексте книги это авторское предзнаменование, вложенное в уста персонажа. Но в контексте вселенной — получается, что у Рона есть пророческий дар. Причём проявляется он в основном тогда, когда Рон шутит и не считает, что говорит всерьёз.

Читайте также

Лучшие теории о «Гарри Поттере»

Анастасия Щербакова

18.11.2016

127952

Северус — отец Гарри, Невилл — настоящий избранный, а Дамблдор — это Рон Уизли. И это ещё не самые смелые догадки.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

О чём будет «Годзилла –0»? Сюжет утёк в сеть

Новости

У «Симпсонов» не будет привычного финала
Без слезливого конца.

Новости

Скоро пройдет международная научно-фантастическая конференция «Человек-22»

Новости

Это экшен, а не RPG – разработчики Crimson Desert поделилсь новыми деталями
Релиз в марте.

Новости

«Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна отлично стартовала в российском прокате

Новости

Warner Bros. может возобновить переговоры о слиянии с Paramount

Новости

«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Волшебнику можно доверять!

Новости

Создатель «Железного неба» планирует трилогию «Глубокий красный» про СССР на Марсе
Шахматный суперкомпьютер управляет коммунистической колонией.

Новости

Почему «безумный» фильм про Затанну из DC не сняли? Рассказывает сценаристка
Эмеральд Феннелл была «за гранью нервного срыва».

Новости

Хотите пахнуть как «Игра престолов»? Создан гель для душа с ароматами Вестероса
Нет, не кровью и потом.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты