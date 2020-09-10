Фанаты «Пацанов» обрушивают рейтинг сериала из-за графика выхода

Спустя неделю после выхода первых трёх эпизодов сериала «Пацаны» рейтинг шоу на Amazon обрушился. Средний балл составляет 2,7/5. И это при том, что половина всех оценок — «единички». Всего на момент написания заметки проголосовали почти 3800 человек.

Зрители «бомбят» рейтинг из-за решения выпускать второй сезон не скопом, а частями. Сперва Amazon опубликовал три первых эпизода, а остальные пять будет выкладывать еженедельно. Компанию, разумеется, обвинили в жадность — мол, такой подход выбран исключительно ради того, чтобы заставить подписчиков оплатить два месяца.

Я бы поставил ноль звёзд, если бы было возможно. Что за дерьмо с этими еженедельными эпизодами? Prime ценен для меня тем, что я могу смотреть сезон так, как захочу. Так что для меня «Пацаны» на самом деле не вернулись. Я дождусь, когда выйдут ВСЕ эпизоды, чтобы посмотреть. (Оценка — 1 звезда.) A.D.Rackley Мы что, вернулись в 90-е? Мне нравится этот сериал. Ненавижу Amazon, что они стали выпускать по серии в неделю. Какой-то странный способ взять всё лучшее от стриминга и полностью отказаться от этих преимуществ. Какой корпоративный недоумок это продвинул? В чём смысл? Выглядит как слабая попытка вытащить денег. Что удалось вытащить, так это жалкий десятицентовик из трейлера твоей мамаши. Думаю, что если я захочу посмотреть что-то достойное, то лучше занесу денег Netflix. Такая жалость. (Оценка — 1 звезда.) David Gladden

Шоураннер Эрик Крипке разъяснил этот вопрос в интервью изданию Collider.

На самом деле идея выпустить сериал по такому графику там пришла, когда мы закончили постпродакшен на 3/4. Ещё раз под запись — это не было требованием Amazon. Это была идея продюсеров, которым… мы эту идею преподнесли. Многие люди высказались против графика, потому что это сравнительно новая идея или потому что к ней редко обращаются. Мы действительно сами этого захотели, и в Amazon согласились попробовать.

Он также добавил, что в противном случае зрители поглотят всё за неделю-две. При том, что во втором сезоне много экшена, которому «нужно настояться». А так у зрителей, считает Крипке, будет время всё обсудить и поразмышлять о происходящем.