В твиттере (и уже отчасти «ВКонтакте») набирает популярность необычный флешмоб. Под хештегом #ЖенщинывНРИ пользовательницы соцсетей рассказывают об увлечении настольными ролевыми играми и доказывают, что это хобби — для всех и каждого.

Всё началось с небольшого сообщества ВК «D&D Модно», в котором публикуются анимированные авторские карты для игр и прочие фан-материалы. 3 марта администраторы запостили фотографии модели Марии Гриффин, поклонницы настольных ролевых игр и участницы проекта игровых лайв-стримов Wheelhouse. В комментариях участники оставили несколько сексистских высказываний.

На пост и комментарии отреагировала пользовательница твиттера под ником «геральт из купчино» (журналистка «Медиазоны» Саша Богино, проводит игры в клубе Day20 в Санкт-Петербурге).

Пост Саши быстро завирусился, в комментариях к нему отметились другие девушки, увлекающиеся НРИ.

Следующим твитом Саша рассказала о своём опыте настольных ролевых игр, сопроводив хештегом #ЖенщинывНРИ.

За сутки во флэшмобе отметились около сотни пользовательниц, которые рассказали, как пришли в хобби и какие системы предпочитают. Заодно многие поделились историями и о смежных хобби — например, продемонстрировали фан-арты на тему игр.

Флешмоб, став на некоторое время трендовым в твиттере, постепенно перебирается «ВКонтакте»:



К дискуссии также присоединился Денис Антонов, один из организаторов фестиваля настольных ролевых игр «Ролекон» и администратор игрового клуба «Локация».

Я не эксперт и не веду статистику. Но я играю двадцать лет, из них пятнадцать общаюсь в инринря-среде и десять организовываю массовые тематические мероприятия, включая фестиваль Ролекон. Без пафоса могу сказать что мало кто IRL наблюдает столько ролевиков и мастеров, сколько я.

Самое главное, что надо сказать сразу: образ «ролевика» как неудачника-эскаписта, со всеми присущими ему чертами (толстый, прыщавый задрот в очках, как правило мужик без личной жизни) — давным-давно устарел. Сейчас в НРИ играют самые разные люди.

Поэтому заблуждением является и мысль о том, что только соответствующий такому образу человек достаточно разбирается в правилах (я соответствую и не помню нифига). В них разбирается любой, кто умеет читать, запоминать и обрабатывать информацию. Ну и пользоваться справочниками.

Денис Антонов, со-организатор «Ролекона»

Он подчеркнул, что раньше людей действительно можно было разделить на «ролевик» и «не ролевик», поскольку игры требовали значительных ресурсов: от запоминания правил и до приобретения книг и аксессуаров. Теперь достать материалы и начать играть «стало сильно проще».

Так в НРИ пришли те, для кого это развлечение — всего лишь один из способов интересно провести время. От хардкорных ролевиков (намеренно не называю их задротами) они отличаются примерно так же, как пользователи смартфонов от радиолюбителей. Но это тоже вполне себе «ролевики».

И среди этих людей есть как те, кому приходится объяснять чем d4 отличается от d20, так и те кто достаточно хорошо разбирается в правилах чтобы играть и водить (но при этом оставляет себе время и на кучу других дел).

Денис Антонов, со-организатор «Ролекона»

Отдельно он добавил, что, по его наблюдениям, девушек в хобби действительно стало намного больше. Да и юноши стали относиться к НРИ иначе.

Ну и теперь о том, с чего началось: девушек среди игроков и мастеров стало на порядок больше. Пока не как парней, конечно, но от ситуации когда это было чем-то необычным, мы уже ушли, как и от ситуации «девушка мастера». Я думаю с развитием хобби соотношение сравняется.

А ведь были времена, когда меня, после пламенного рассказа про нри, аккуратно спрашивали «Денис, а это как считается — лоховство, или нет?».

Денис Антонов, со-организатор «Ролекона»

Для тех, кто хочет проникнуться темой, осенью создатели «Южного парка» выпустили тематический эпизод Board Girl — как раз об этой проблеме!

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