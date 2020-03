В твиттере (и уже отчасти «ВКонтакте») набирает популярность необычный флешмоб. Под хештегом #ЖенщинывНРИ пользовательницы соцсетей рассказывают об увлечении настольными ролевыми играми и доказывают, что это хобби — для всех и каждого.

Всё началось с небольшого сообщества ВК «D&D Модно», в котором публикуются анимированные авторские карты для игр и прочие фан-материалы. 3 марта администраторы запостили фотографии модели Марии Гриффин, поклонницы настольных ролевых игр и участницы проекта игровых лайв-стримов Wheelhouse. В комментариях участники оставили несколько сексистских высказываний.

На пост и комментарии отреагировала пользовательница твиттера под ником «геральт из купчино» (журналистка «Медиазоны» Саша Богино, проводит игры в клубе Day20 в Санкт-Петербурге).

Пост Саши быстро завирусился, в комментариях к нему отметились другие девушки, увлекающиеся НРИ.

Следующим твитом Саша рассказала о своём опыте настольных ролевых игр, сопроводив хештегом #ЖенщинывНРИ.

За сутки во флэшмобе отметились около сотни пользовательниц, которые рассказали, как пришли в хобби и какие системы предпочитают. Заодно многие поделились историями и о смежных хобби — например, продемонстрировали фан-арты на тему игр.

#ЖенщинывНРИ I have been playing, drawing and mastering D&D for 3 years. One of the best periods of my life and a source of unlimited inspiration!

Я уже 3 года играю, рисую и немного вожу по ДнД. Один из лучших периодов моей жизни и источник безграничного вдохновения! #DnD #НРИ pic.twitter.com/UHA6v1TaLK

— Alena Medovnikova (@AorosChronicles) March 4, 2020