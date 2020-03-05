В твиттере (и уже отчасти «ВКонтакте») набирает популярность необычный флешмоб. Под хештегом #ЖенщинывНРИ пользовательницы соцсетей рассказывают об увлечении настольными ролевыми играми и доказывают, что это хобби — для всех и каждого.

Всё началось с небольшого сообщества ВК «D&D Модно», в котором публикуются анимированные авторские карты для игр и прочие фан-материалы. 3 марта администраторы запостили фотографии модели Марии Гриффин, поклонницы настольных ролевых игр и участницы проекта игровых лайв-стримов Wheelhouse. В комментариях участники оставили несколько сексистских высказываний.

На пост и комментарии отреагировала пользовательница твиттера под ником «геральт из купчино» (журналистка «Медиазоны» Саша Богино, проводит игры в клубе Day20 в Санкт-Петербурге).

разбудите меня через сто лет, спросите, что происходит, и я отвечу: душные мужики в российском нри-сигменте всё ещё считают, что «красивые девушки» не умеют играть (и тем более водить) почему наше сообщество — это такое днище?))))) pic.twitter.com/4zoJCAqnXv — геральт из купчино (@echolalialia) March 3, 2020

Пост Саши быстро завирусился, в комментариях к нему отметились другие девушки, увлекающиеся НРИ.

Учитывая, как часто собирается средняя ‘постоянная’ группа — времени хватает на все %)

Стереотип не разделяю, да и какая нахер разница путает или нет — на ролевку собираются ради общения и веселья, а не дрочева на циферки и обмазывания рулбуками — сомнительный сомелье (@zikzager) March 3, 2020

Если какие-то чуханы не могут одновременно хорошо выглядеть и прокачивать интеллект, то это явно не проблемы тех, кто может

Штош, зависть плохое чувство, надеюсь, мужики с ним справятся 💪 — unacceptable lobster (@Peonichka) March 3, 2020

Следующим твитом Саша рассказала о своём опыте настольных ролевых игр, сопроводив хештегом #ЖенщинывНРИ.

#ЖенщиныВНРИ привет, я Саша, мне скоро 25 лет, и я люблю НРИ. вожу D&D и Kids on bikes дома и в @gagaday20, играю на стримах и пробую новые системы вот тут https://t.co/0A7pC8EOrz хорошего игрока и мастера не определяет его пол. быть новичком в НРИ не стыдно. всем добра 💗 pic.twitter.com/Xq9dQl7VJE — геральт из купчино (@echolalialia) March 3, 2020

За сутки во флэшмобе отметились около сотни пользовательниц, которые рассказали, как пришли в хобби и какие системы предпочитают. Заодно многие поделились историями и о смежных хобби — например, продемонстрировали фан-арты на тему игр.

#женщинывНРИ

Привет, меня зовут Диана, мне 24. Играю и иногда вожу с 2013. За это время не только НРИ, но и само ролевое движение стало частью моей жизни, почти второй семьёй. Знакома с системами саваги, вархаммера, фейта, DA RPG, ДнД и другими. И уже два года гоняю на полигонки. pic.twitter.com/W0dcu0zpHr — Cherry-Shhh (@CherryShape) March 5, 2020

#ЖенщинывНРИ I have been playing, drawing and mastering D&D for 3 years. One of the best periods of my life and a source of unlimited inspiration!

Я уже 3 года играю, рисую и немного вожу по ДнД. Один из лучших периодов моей жизни и источник безграничного вдохновения! #DnD #НРИ pic.twitter.com/UHA6v1TaLK — Alena Medovnikova (@AorosChronicles) March 4, 2020

#ЖенщинывНРИ

Меня зовут Настя и я делаю днд мерч

А ещё я уже два года играю в кампании с командой из пяти прекрасных девушек и знакома ещё с большим количеством играющих девочек

Мы всегда здесь были и всегда будем, прекращайте свой гейткипинг pic.twitter.com/PHPsXMZ8Op — донна афрюх 🤙🏼 (@afrych_) March 4, 2020

#женщинывНРИ Хэллоу, меня зовут Каз, мне 23, последние семь лет я кидаю кубы по обе стороны ширмы и рисую иллюстрации по теме. В прошлом году я издала фанзин по d&d, куда вошли работы многих художников (преимущественно женщин, кстати!) pic.twitter.com/wC5P1Mk6EI — козинак 🌻 (@KazyInAcidland) March 4, 2020

#ЖенщиныВНРИ

Меня зовут Оля (хотя большинство знает меня под ником "деревянные уши"). Мне 24 года, и три из них я играю в НРИ.

Конечно, я не critical role, но тоже внесла небольшой вклад в популяризацию DnD. pic.twitter.com/Bx1gKP1DRk — 108 деревянных ушей 👂🏻 (@meipigmei) March 4, 2020

А ведь важная тема поднялась, давайте знакомиться! #женщинывНРИ Это вот прекрасная Василиса и ее капризная эльфийка-прист. pic.twitter.com/veKXHbg5e2 — Бросаем D20 • Море Лес • D&D (@morelesstw) March 4, 2020

#женщинывНРИ

Привет, я Александра. Я играю, вожу, перевожу материалы, делаю подкаст про женщин в НРИ, а ещё хожу в спортзал и люблю косметику. Проверяйте, я существую. pic.twitter.com/q6KVmEywU3 — Llaita (@Llaita1) March 4, 2020

Флешмоб, став на некоторое время трендовым в твиттере, постепенно перебирается «ВКонтакте»:









К дискуссии также присоединился Денис Антонов, один из организаторов фестиваля настольных ролевых игр «Ролекон» и администратор игрового клуба «Локация».

Я не эксперт и не веду статистику. Но я играю двадцать лет, из них пятнадцать общаюсь в инринря-среде и десять организовываю массовые тематические мероприятия, включая фестиваль Ролекон. Без пафоса могу сказать что мало кто IRL наблюдает столько ролевиков и мастеров, сколько я. Самое главное, что надо сказать сразу: образ «ролевика» как неудачника-эскаписта, со всеми присущими ему чертами (толстый, прыщавый задрот в очках, как правило мужик без личной жизни) — давным-давно устарел. Сейчас в НРИ играют самые разные люди. Поэтому заблуждением является и мысль о том, что только соответствующий такому образу человек достаточно разбирается в правилах (я соответствую и не помню нифига). В них разбирается любой, кто умеет читать, запоминать и обрабатывать информацию. Ну и пользоваться справочниками. Денис Антонов, со-организатор «Ролекона»

Он подчеркнул, что раньше людей действительно можно было разделить на «ролевик» и «не ролевик», поскольку игры требовали значительных ресурсов: от запоминания правил и до приобретения книг и аксессуаров. Теперь достать материалы и начать играть «стало сильно проще».

Так в НРИ пришли те, для кого это развлечение — всего лишь один из способов интересно провести время. От хардкорных ролевиков (намеренно не называю их задротами) они отличаются примерно так же, как пользователи смартфонов от радиолюбителей. Но это тоже вполне себе «ролевики». И среди этих людей есть как те, кому приходится объяснять чем d4 отличается от d20, так и те кто достаточно хорошо разбирается в правилах чтобы играть и водить (но при этом оставляет себе время и на кучу других дел). Денис Антонов, со-организатор «Ролекона»

Отдельно он добавил, что, по его наблюдениям, девушек в хобби действительно стало намного больше. Да и юноши стали относиться к НРИ иначе.

Ну и теперь о том, с чего началось: девушек среди игроков и мастеров стало на порядок больше. Пока не как парней, конечно, но от ситуации когда это было чем-то необычным, мы уже ушли, как и от ситуации «девушка мастера». Я думаю с развитием хобби соотношение сравняется. А ведь были времена, когда меня, после пламенного рассказа про нри, аккуратно спрашивали «Денис, а это как считается — лоховство, или нет?». Денис Антонов, со-организатор «Ролекона»

Для тех, кто хочет проникнуться темой, осенью создатели «Южного парка» выпустили тематический эпизод Board Girl — как раз об этой проблеме!