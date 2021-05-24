Forbes: «Митчеллы против машин» стал самым популярным фильмом Netflix в этом году

Автор Forbes Трэвис Бин уже второй год ведёт список самых популярных фильмов на Netflix. Он отслеживает, как долго картины остаются в топ-10 по миру и ежедневно добавляет им баллы в соответствии с местом.

Анимационный фильм «Митчеллы против машин» продержались в топ-10 22 дня — это сравнимо с показателями супергероики «Сила грома» (картина держалась 23 дня). Но по баллам «Митчеллы» обошли «Силу грома», став самым популярным фильмом 2021 года.

В общем списке семейный постапокалиптический экшен находится на 11 месте. В десятке самых популярных есть как проекты Netflix (подростковый боевик Родригеса «Мы можем быть героями», аж второе место), так и лицензированные фильмы вроде «Тайной жизни домашних животных» и «Гадкий я».