Фото: больница и техника со съёмок сериала Fallout

В сети появилась новая порция фотографий со съёмок сериала по Fallout. Ранее СМИ писали, что съёмки шоу завершились ещё весной, и на Reddit утверждают, что кадры были сделаны ещё в декабре. На них можно различить больницу, технику и символ корпорации «Волт-тек».

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Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Известно, что одним из главных героев станет гуль (его показывали на промофото), которого воплотил Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Сыны анархии»). Кроме того, в сериале появятся Элла Пернелл («Дом странных детей мисс Перегрин») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Местом действия, судя по фотографиям со съёмок, станет Убежище 32.

Сериал ведут создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения» Джонатан Нолан и Лиза Джой для Amazon. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет (сценарии фильмов «Капитан Марвел» и «Лара Крофт: Tomb Raider») и Грэм Вагнер.

Даты выхода пока нет, надеемся на 2023-й.