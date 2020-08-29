Fox запустила в работу комедийный мультсериал по «Секретным материалам»

По данным Variety, компания Fox запустила в производство «Секретные материалы: Альбукерке» — комедийный мультсериал-спин-офф во вселенной.
Он расскажет про второстепенных агентов, которые расследуют самые глупые и нелепые дела. Достаточно нелепые, чтобы ими могли не заниматься Малдер и Скалли.
Создатель оригинального шоу займёт пост исполнительного продюсера, а работать над мультсериалом будут Рокки Руссо и Джереми Сосенко («Бриклберри», «Полиция Парадайз») вместе со студией Bento Box. Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в проекте не участвуют.
Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993-го по 2002-й. В 2016-м стартовал перезапуск, его хватило на два сезона.
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