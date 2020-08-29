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    Новости

    Fox запустила в работу комедийный мультсериал по «Секретным материалам»

    29 августа 2020
    Кот-император
    29.08.2020
    2335
    0 минут на чтение
    Fox запустила в работу комедийный мультсериал по «Секретным материалом»

    По данным Variety, компания Fox запустила в производство «Секретные материалы: Альбукерке» — комедийный мультсериал-спин-офф во вселенной.

    Он расскажет про второстепенных агентов, которые расследуют самые глупые и нелепые дела. Достаточно нелепые, чтобы ими могли не заниматься Малдер и Скалли.

    Создатель оригинального шоу займёт пост исполнительного продюсера, а работать над мультсериалом будут Рокки Руссо и Джереми Сосенко («Бриклберри», «Полиция Парадайз») вместе со студией Bento Box. Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны в проекте не участвуют.

    Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993-го по 2002-й. В 2016-м стартовал перезапуск, его хватило на два сезона.

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    Если этот сезон будет последним — что ж, по крайней мере, сериал уйдёт, исправив многие ошибки.

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    Кот-император
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