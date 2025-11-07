КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация
Гильермо дель Торо стал свидетелем паранормального убийства — по крайней мере, так считает сам режиссер

Андрей Квасков
7 ноября 17:53
138
1 минута на чтение
Гильермо дель Торо, рассказал, что в одинокой ночи в отеле Waitomo Caves Hotel он услышал настоящее убийство. Но не простое, а мистическое.

Именитый режиссер слышал крики, удары и плач, словно призрак сам расправлялся с жертвой. По словам дель Торо, он находился в пустом крыле отеля, с ключом на вход, смотрел «Прослушку» на ноутбуке, и вдруг услышал ужасающие звуки, исходящие из пустых коридоров.

Телевизор был выключен, гостей и персонала рядом не было. Вместо того чтобы убежать, он провёл вечер, не сводя глаз с экрана, словно ожидая появления чего-то неведомого. Дель Торо уже давно увлекается идеей «настоящего призрака» и даже планирует купить особняк в Англии, чтобы испытать это на себе.
Гильермо дель Торо
Я сказал риелтору: «Он должен быть с привидениями,. Я должен провести там ночь и почувствовать присутствие. Если нет — не куплю». Я бы хотел увидеть что-то. Слышать я уже слышал.
Годом ранее дель Торо рассказывал, как во время съемок «Франкенштейна» останавливался в похожем отеле в Абердине, Шотландия, и снова столкнулся с чем-то необъяснимым.

Андрей Квасков
