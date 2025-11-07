Гильермо дель Торо стал свидетелем паранормального убийства — по крайней мере, так считает сам режиссер





Именитый режиссер слышал крики, удары и плач, словно призрак сам расправлялся с жертвой. По словам дель Торо, он находился в пустом крыле отеля, с ключом на вход, смотрел «Прослушку» на ноутбуке, и вдруг услышал ужасающие звуки, исходящие из пустых коридоров.





Телевизор был выключен, гостей и персонала рядом не было. Вместо того чтобы убежать, он провёл вечер, не сводя глаз с экрана, словно ожидая появления чего-то неведомого. Дель Торо уже давно увлекается идеей «настоящего призрака» и даже планирует купить особняк в Англии, чтобы испытать это на себе.



Гильермо дель Торо, рассказал, что в одинокой ночи в отеле Waitomo Caves Hotel он услышал настоящее убийство. Но не простое, а мистическое.