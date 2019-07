Группа Blind Guardian анонсировала симфонический альбом The Legacy Of The Dark Lands

Легендарная метал-группа Blind Guardian анонсировала свою следующую работу — симфонический концептуальный альбом в жанре фэнтези The Legacy Of The Dark Lands. Музыканты также показали его обложку за авторством венгерского художника Дьюлы Хаванччака (Gyula Havancsák). Вот как рисунок прокомментировал Ханси Кюрш, композитор группы:

Иллюстрация Дьюлы Хаванччака как нельзя лучше подходит к нашему грядущему проекту, я думаю, это шедевр. Любовь Дьюла к деталям поразительна, его способность видеть сложные истории и воспроизводить их в рисунке — просто фантастика. Мы более чем счастливы, ведь ему удалось передать всю монументальную атмосферу музыки. Идеальное попадание! Ханси Крюш, музыкант

The Legacy Of The Dark Lands продолжает сюжет романа немецкого писателя Маркуса Хайца «Тёмные земли» (Die Dunklen Lande), который поступил в продажу 1 марта 2019 года (на русский книга не переводилась).

Предзаказ альбома откроется 19 июля, а в продажу он поступит первого ноября. Blind Guardian также поделились своеобразным коротким трейлером, где можно услышать отрывок и увидеть оркестр:

Группа уже много лет использует оркестровые аранжировки в своих композициях. Когда-то команда хотела выпустить полностью симфонический альбом — в качестве саундтрека к «Властелину колец» Питера Джексона! Музыканты даже встречались с киноделами, но, увы, тогда план реализовать не удалось.

Blind Guardian очень часто обращаются в своих композициях к фэнтезийной и фантастической тематике. Например, их альбом Nightfall in Middle-Earth посвящён «Сильмариллиону» Толкина, а отдельные треки отсылают к книгам Муркока и Кинга.