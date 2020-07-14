Губернатор штата Калифорния вновь ужесточил карантин. Кинотеатры закрыты

Губернатор штата Калифорния объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По его указу снова закрываются общественные места, включая зоопарки, музеи, рестораны и кинотеатры.
NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates.
CA is now closing indoor operations STATEWIDE for:
-Restaurants
-Wineries
-Movie theaters, family entertainment
-Zoos, museums
-Cardrooms
Bars must close ALL operations.
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 13, 2020
Ограничения стали постепенно снимать в конце июня, однако из-за роста заболевших и смертельных случаев карантин пришлось продлить.
Неизвестно, когда кинотеатры и другие заведения снова могут открыться. Очевидно, если карантин продлится до конца месяца, то кинокомпаниям снова придётся переносить крупные премьеры вроде «Довода» и «Мулан», которые сейчас запланированы на 12 и 21 августа соответственно.
Ранее THR опубликовал колонку с мнениями аналитиков, которые прогнозируют закрытие кинотеатров в США не раньше октября. По их мнению, киноиндустрия придёт в себя лишь в 2022-м.
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