Губернатор штата Калифорния вновь ужесточил карантин. Кинотеатры закрыты

Губернатор штата Калифорния объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По его указу снова закрываются общественные места, включая зоопарки, музеи, рестораны и кинотеатры.

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates. CA is now closing indoor operations STATEWIDE for: -Restaurants

-Wineries

-Movie theaters, family entertainment

-Zoos, museums

-Cardrooms Bars must close ALL operations. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 13, 2020

Ограничения стали постепенно снимать в конце июня, однако из-за роста заболевших и смертельных случаев карантин пришлось продлить.

Неизвестно, когда кинотеатры и другие заведения снова могут открыться. Очевидно, если карантин продлится до конца месяца, то кинокомпаниям снова придётся переносить крупные премьеры вроде «Довода» и «Мулан», которые сейчас запланированы на 12 и 21 августа соответственно.

Ранее THR опубликовал колонку с мнениями аналитиков, которые прогнозируют закрытие кинотеатров в США не раньше октября. По их мнению, киноиндустрия придёт в себя лишь в 2022-м.