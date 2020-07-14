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    Новости

    Губернатор штата Калифорния вновь ужесточил карантин. Кинотеатры закрыты

    14 июля 2020
    Кот-император
    14.07.2020
    2829
    0 минут на чтение
    Губернатор штата Калифорния вновь ужесточил карантин. Кинотеатры закрыты

    Губернатор штата Калифорния объявил об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По его указу снова закрываются общественные места, включая зоопарки, музеи, рестораны и кинотеатры.

    Ограничения стали постепенно снимать в конце июня, однако из-за роста заболевших и смертельных случаев карантин пришлось продлить.

    Неизвестно, когда кинотеатры и другие заведения снова могут открыться. Очевидно, если карантин продлится до конца месяца, то кинокомпаниям снова придётся переносить крупные премьеры вроде «Довода» и «Мулан», которые сейчас запланированы на 12 и 21 августа соответственно.

    Ранее THR опубликовал колонку с мнениями аналитиков, которые прогнозируют закрытие кинотеатров в США не раньше октября. По их мнению, киноиндустрия придёт в себя лишь в 2022-м.

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     Кот-император |  13.07.2020 |  12 482

    Нет, это не новость 1980 года.

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    Кот-император
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